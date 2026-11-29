Há três décadas, o Dallas Cowboys não conquista um Super Bowl, a grande final do campeonato de futebol americano dos Estados Unidos. Fora de campo, porém, o time do Texas acumula recordes financeiros e ocupa, há 20 anos consecutivos, o posto de franquia mais valiosa da NFL, segundo a Forbes.

Em 2026, o Dallas Cowboys atingiu uma avaliação de 17 bilhões de dólares, o equivalente a cerca de 85 bilhões de reais. É mais do que valem, juntos, os 30 principais clubes de futebol do Brasil.

A comparação consta na sétima edição do anuário de avaliação econômica dos clubes brasileiros, publicado neste sábado, 28, por Amir Somoggi, sócio-diretor da consultoria Sports Value.

Segundo o levantamento, os 30 clubes mais valiosos do Brasil atingiram um valor recorde de 54,4 bilhões de reais, ou 10,8 bilhões de dólares, em 2026. Apesar do crescimento de 15% em relação ao ano anterior, o montante ainda é 57% inferior ao valor do Dallas Cowboys, tomando como referência o total brasileiro para a diferença percentual.

A distância entre os dois mercados ajuda a entender como os americanos conseguiram transformar o esporte em uma indústria bilionária de entretenimento, na qual o desempenho financeiro não depende necessariamente da conquista de títulos.

De US$ 140 milhões a US$ 17 bilhões

Em 1989, o empresário americano Jerry Jones, que fez fortuna no setor de petróleo, desembolsou 140 milhões de dólares para assumir o controle do Dallas Cowboys e os direitos de exploração de seu então estádio.

Passados 37 anos, a avaliação do negócio supera em mais de 120 vezes o valor nominal daquela transação.

Uma das principais apostas de Jones ao longo dessas décadas foi ampliar as fontes de receita para além dos jogos de futebol americano.

Desde 2009, o time manda suas partidas no AT&T Stadium, uma arena construída ao custo de 1,3 bilhão de dólares, com capacidade para receber até 100.000 pessoas, dependendo da configuração.

O estádio também recebe grandes eventos esportivos, lutas de boxe e shows de artistas como Taylor Swift, que se apresentou durante três noites consecutivas no local em 2023.

Na última temporada, o Dallas Cowboys registrou receitas estimadas em 1,278 bilhão de dólares, o maior faturamento já registrado pela Forbes para uma equipe esportiva. O lucro operacional estimado chegou a 677 milhões de dólares.

O segredo bilionário da NFL

Parte do sucesso financeiro do Dallas Cowboys está associada à maneira como o futebol americano é organizado nos Estados Unidos.

A NFL opera com 32 franquias, sem o sistema de acesso e rebaixamento característico do futebol brasileiro. A limitação no número de equipes também torna esses ativos mais escassos e disputados por investidores.

Os direitos nacionais de transmissão são negociados coletivamente pela liga, que distribui receitas de maneira igualitária entre as equipes.

Na última temporada, cada uma das 32 franquias recebeu 453,2 milhões de dólares em receitas nacionais, segundo os demonstrativos financeiros do Green Bay Packers, equipe que divulga publicamente suas contas.

É o equivalente a cerca de 2,3 bilhões de reais por time, antes de considerar receitas próprias, como patrocínios locais, bilheteria e comercialização de produtos.

Para efeito de comparação, o Flamengo, clube de futebol mais valioso do Brasil, registrou receitas totais de 2,1 bilhões de reais em 2025, incluindo as negociações de jogadores.

A NFL também adota um teto salarial para os atletas, mecanismo que ajuda a limitar os gastos das equipes com seus elencos.

Quanto valem as principais ligas esportivas dos Estados Unidos?

O levantamento da Sports Value mostra que a dimensão financeira do esporte americano vai muito além do futebol americano.

Confira a avaliação econômica das principais ligas dos Estados Unidos, considerando a soma do valor de suas equipes:

NFL (futebol americano): US$ 299 bilhões

US$ 299 bilhões NBA (basquete): US$ 165 bilhões

US$ 165 bilhões MLB (beisebol): US$ 95 bilhões

US$ 95 bilhões MLS (futebol): US$ 23 bilhões

Até mesmo a Major League Soccer (MLS), a liga americana de futebol, vale mais que o dobro dos 30 clubes brasileiros mais valiosos somados.

O que falta para o futebol brasileiro valer mais?

Na avaliação da Sports Value, o futebol brasileiro ainda explora pouco seu potencial comercial.

As marcas dos 30 principais clubes do país estão avaliadas em 17,1 bilhões de reais, uma alta de 29% em relação ao ano anterior. A projeção da consultoria, porém, é que elas tenham potencial para ultrapassar os 30 bilhões de reais.

Entre as oportunidades estão a internacionalização das marcas, a ampliação das receitas com marketing e entretenimento, a profissionalização da gestão e a construção de fontes mais previsíveis de arrecadação.

Hoje, uma parcela importante das receitas dos clubes brasileiros ainda depende da negociação de jogadores, enquanto os americanos conseguiram construir negócios sustentados por contratos de longo prazo e pela exploração comercial do espetáculo esportivo. “Brasil precisa vender o espetáculo, não apenas o artista”, afirma a Sports Value no estudo.