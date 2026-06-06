Ter filhos muda o amor pelo parceiro? Estudo revela o que acontece após o parto

A chegada de um filho costuma transformar completamente a rotina de um casal. Entre noites mal dormidas, novas responsabilidades e menos tempo para a vida a dois, manter o romance pode se tornar um desafio. Um novo estudo sugere que essa mudança também pode afetar a forma como os parceiros enxergam o relacionamento nos primeiros meses após o nascimento do bebê.

Pesquisadores da Universidade de Wrocław, na Polônia, descobriram que pais e mães tendem a relatar níveis menores de amor e comprometimento com o parceiro durante o primeiro ano após a chegada do primogênito. Apesar disso, os cientistas destacam que a queda não significa necessariamente uma crise no relacionamento e pode ser apenas uma fase de adaptação.

O que acontece com o relacionamento após o nascimento de um filho

O estudo acompanhou quase 300 casais sem filhos que estavam juntos havia pelo menos dois anos. A cada seis meses, os participantes respondiam questionários sobre o relacionamento, avaliando o amor e o comprometimento em uma escala de 0 a 6.

Durante o período de acompanhamento, 71 casais tiveram um bebê. Os resultados mostraram que a gravidez, por si só, não alterou os níveis de amor relatados pelos participantes.

A mudança apareceu após o parto. No primeiro ano de vida da criança, os pais relataram uma redução tanto no amor pelo parceiro quanto no comprometimento com a relação. Entre os casais que não tiveram filhos, essa queda não foi observada.

Por que isso acontece?

Segundo os pesquisadores, diversos fatores podem contribuir para essa mudança temporária.

Entre eles estão:

Cansaço físico provocado pelos cuidados com o recém-nascido;

Alterações hormonais relacionadas à gravidez e ao pós-parto;

Aumento das responsabilidades familiares;

Redução do tempo disponível para momentos a dois;

Maior sobrecarga emocional durante a adaptação à nova rotina.

Atividades simples, como sair para passear, assistir a um filme ou ter conversas tranquilas em casal, costumam se tornar mais difíceis nos primeiros meses da paternidade.

Nem toda queda é definitiva

Os pesquisadores ainda continuam acompanhando os participantes para entender os efeitos de longo prazo da chegada dos filhos. No entanto, um estudo publicado na revista científica Journal of Marriage and Family aponta que a satisfação com o relacionamento costuma apresentar uma recuperação gradual após os primeiros anos da criação dos filhos.

Psicólogos destacam que manter a comunicação aberta, dividir responsabilidades e reservar momentos para o casal pode ajudar a preservar a conexão emocional durante essa fase de adaptação.