Novo tratamento experimental faz diabetes desaparecer em camundongos

Pesquisadores do Instituto Karolinska e do Instituto Real de Tecnologia KTH, na Suécia, anunciaram um avanço importante nas pesquisas contra o diabetes tipo 1. Cientistas conseguiram desenvolver células produtoras de insulina a partir de células-tronco humanas e reverter a doença em camundongos diabéticos. O estudo foi publicado na revista Stem Cell Reports nesta semana.

Como acontece o diabetes?

O diabetes tipo 1 acontece quando o sistema imunológico destrói as células do pâncreas responsáveis pela produção de insulina. Sem o hormônio, o organismo perde a capacidade de controlar adequadamente os níveis de açúcar no sangue, obrigando pacientes a dependerem de aplicações frequentes de insulina.

Segundo os pesquisadores, tentativas anteriores de produzir essas células em laboratório enfrentavam um problema recorrente: os resultados eram inconsistentes e muitas células criadas não amadureciam corretamente. O novo método desenvolvido pelos cientistas suecos conseguiu gerar células mais estáveis, funcionais e capazes de responder de forma eficiente à glicose.

Camundongos diabéticos foram curados com células-tronco

Nos testes realizados em laboratório, as células apresentaram forte capacidade de liberar insulina conforme a variação dos níveis de açúcar. Depois do transplante em camundongos diabéticos, os animais recuperaram gradualmente a capacidade de controlar a glicemia, mantendo resultados positivos durante vários meses.

Os cientistas acompanharam a evolução das células utilizando uma técnica pouco convencional: os enxertos foram colocados na parte frontal do olho dos animais. O método permitiu monitorar o desenvolvimento das células de forma minimamente invasiva ao longo do estudo.

Per-Olof Berggren, professor do Instituto Karolinska e um dos responsáveis pela pesquisa, afirmou que o novo protocolo pode abrir caminho para terapias personalizadas no futuro, reduzindo inclusive riscos de rejeição imunológica. Fredrik Lanner, também pesquisador do projeto, destacou que o trabalho tenta resolver obstáculos que há anos dificultam o avanço de terapias com células-tronco para diabetes tipo 1.

Apesar dos resultados promissores, os pesquisadores reforçam que o tratamento ainda está em fase experimental. Terapias com células-tronco para diabetes já vêm sendo avaliadas em testes clínicos ao redor do mundo, mas ainda existem desafios relacionados à segurança, maturação celular e resposta imunológica dos pacientes.