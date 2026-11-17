A chuva de meteoros Leônidas alcança seu pico na madrugada desta terça-feira, 17, para quarta-feira, 18, e poderá ser vista do Brasil. Ativo desde o início de novembro, o fenômeno ocorre anualmente a partir da poeira liberada pelo cometa 55P/Tempel-Tuttle.

Para este ano, a estimativa da American Meteor Society (AMS), associação americana dedicada ao estudo de meteoros, é de 15 meteoros por hora sob céu limpo e com visão desobstruída. As partículas das Leônidas estão entre as mais rápidas e podem alcançar 71 quilômetros por segundo.

As chuvas de meteoros ocorrem quando a Terra atravessa regiões com detritos espaciais durante sua órbita ao redor do Sol. Em contato com a atmosfera terrestre, essas partículas se desintegram e produzem rastros luminosos, que podem ser coloridos.

Apesar de figurar entre as principais chuvas de meteoros, as Leônidas muitas vezes apresentam uma frequência de cerca de três meteoros por hora. A cada 33 anos, aproximadamente, o fenômeno pode se transformar em uma tempestade de meteoros, com centenas ou milhares de ocorrências por hora, dependendo do ponto de observação.

A classificação de tempestade exige o registro de pelo menos mil meteoros por hora. O último episódio desse tipo associado às Leônidas ocorreu em 2002.

Como observar a chuva de meteoros Leônidas?

Segundo a Nasa, agência espacial dos Estados Unidos, o período indicado para acompanhar as Leônidas começa à meia-noite, no horário local, e segue até o amanhecer.

A orientação é escolher um lugar afastado das cidades e da iluminação pública. O céu deve estar limpo, e o campo de visão precisa estar livre de obstáculos.

Em menos de 30 minutos no escuro, os olhos se adaptam à baixa luminosidade, o que facilita a observação dos meteoros, popularmente chamados de estrelas cadentes.