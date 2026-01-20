Tiranossauro Rex demorava décadas para crescer e vivia mais do que se pensava

Um novo estudo aponta que o Tiranossauro Rex tinha expectativa de vida de 55 anos, 25 a mais do que análises anteriores estipulavam. A pesquisa também sugere que eles cresciam até os 40 anos.

A principal autora do material é Holly Woodward, do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Oklahoma, nos Estados Unidos. A equipe responsável examinou a microestrutura óssea das pernas de 17 fósseis para as novas conclusões.

Expectativa de vida

Antes do estudo de Holly, realizado em parceria com paleontólogo Jack Horner, da Universidade Chapman na Califórnia, as concepções sobre a vida dos tiranossauros eram diferentes.

Horner explica que nenhuma estimativa é precisa, mas que as novas expectativas fazem mais sentido considerando o tamanho que os animais alcançavam.

Para a nova pesquisa, eles utilizaram uma nova abordagem que contempla os registros de crescimento para estimar a trajetória em todas as fases da vida.

Como os Tiranossauros cresciam?

Na nova pesquisa, os cientistas encontraram anéis de crescimento anual, semelhantes aos das árvores, nas pernas dos fósseis.

Com análise das marcas, eles concluíram que os espaçamentos eram variáveis e de padrão flexível. Ou seja, os animais podiam crescer mais ou menos dentro do mesmo período de tempo em anos diferentes.

Segundo Holly, essa alteração estava provavelmente atrelada à disponibilidade de alimentos e às condições do ambiente em cada fase de crescimento.

Essa flexibilidade permitiu que ele sobrevivesse em tempos difíceis enquanto crescia mais do que outros carnívoros, para que pudesse superar os outros na competição por recursos.

Ela também explica que a trajetória é mais gradual do que eles esperavam inicialmente.

Em vez de o T. rex aumentar rapidamente para o tamanho adulto, ele passou grande parte de sua vida em tamanhos juvenis a subadultos.

Estilo de vida da espécie

O Tiranossauro Rex vagou pelo território que hoje é o oeste da América do Norte. Os espécimes podiam alcançar até 12 metros de comprimento e entre suas presas estavam o Edmontosaurus, Triceratops e Alamosaurus.

Para Horner, os indivíduos mais jovens da espécie deveriam capturar presas vivas enquanto os mais velhos se alimentavam de outras formas.

Acredito que os adultos mais velhos eram muito mais oportunistas, recorrendo mais à carniça, do que os mais jovens e menores.

Na cultura pop, eles ficaram famosos por terem braços pequenos em relação ao restante do corpo e uma mordida forte que era capaz de esmagar facilmente seus alvos.