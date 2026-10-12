Onde há mais gatos, há mais felicidade? Estudo mostra se isso é possível

Países com mais gatos domésticos tendem a apresentar níveis mais altos de felicidade, segundo uma pesquisa publicada na revista científica PLOS One na última quarta-feira, 30. A associação foi identificada após uma análise de dados de 93 países.

O trabalho também investigou a relação entre bem-estar e exposição ao Toxoplasma gondii, parasita que tem os felinos como principais hospedeiros.

Os resultados apontaram duas tendências. Países com maior densidade de gatos apresentaram índices superiores de felicidade, enquanto aqueles com maior exposição ao parasita registraram níveis menores.

Gatos e felicidade: o que o estudo descobriu?

Para chegar aos resultados, a equipe utilizou dados disponíveis publicamente de 93 países. Os cientistas compararam indicadores nacionais de felicidade, densidade de gatos domésticos e taxas de exposição ao T. gondii.

A análise mostrou que nações com maior presença desses animais tendiam a registrar índices superiores de felicidade. A relação, entretanto, não apareceu de maneira uniforme.

A China, por exemplo, apresentou nível relativamente alto de felicidade apesar de possuir uma densidade de gatos inferior à observada na maioria dos países analisados.

Outro resultado chamou a atenção dos pesquisadores. As nações com mais felinos também tendiam a apresentar menor exposição ao T. gondii, contrariando a ideia de que uma população maior desses animais necessariamente significaria maior contato com o parasita.

O papel da toxoplasmose

O Toxoplasma gondii é o parasita responsável pela toxoplasmose, e os gatos são seus principais hospedeiros. Na maioria das pessoas, a infecção é assintomática ou não provoca problemas importantes.

O estudo investigou se diferenças na exposição ao parasita poderiam estar relacionadas aos índices de felicidade observados entre os países. Os dados indicaram que uma maior exposição ao parasita estava associada a níveis menores de felicidade.

No entanto, isso também não permite estabelecer uma relação de causa e efeito. Os próprios autores destacam que características de cada país podem influenciar simultaneamente a presença de gatos, a exposição ao parasita e o bem-estar da população.

Riqueza pode influenciar resultados

As condições socioeconômicas também entraram na análise. Países mais ricos podem apresentar maior número de pessoas com gatos e, ao mesmo tempo, oferecer melhor acesso a cuidados veterinários.

Nesses locais, os animais também podem ter maior probabilidade de viver dentro de casa, receber acompanhamento veterinário e consumir alimentos comerciais.

Segundo os pesquisadores, fatores como manejo dos animais, saneamento e condições socioeconômicas podem ajudar a explicar por que uma maior presença de gatos não apareceu acompanhada de maior exposição ao T. gondii.

Ter gato deixa alguém mais feliz?

Diante disso, o estudo não permite responder essa pergunta individualmente. Isso acontece porque os pesquisadores compararam países, e não pessoas com e sem gatos para descobrir como a convivência com os animais afeta o bem-estar de cada indivíduo.

Assim, não é possível usar os resultados para afirmar que adotar um gato aumentará a felicidade de uma pessoa.

Os autores defendem que pesquisas futuras acompanhem individualmente donos de gatos e pessoas sem esses animais. Estudos longitudinais também poderiam ajudar a esclarecer quais mecanismos estão por trás das associações encontradas.