'Último titã': dinossauro do tamanho de 9 elefantes é encontrado na Tailândia

Um novo dinossauro gigante descoberto na Tailândia está chamando a atenção dos paleontólogos pelo tamanho impressionante. Batizado de Nagatitan chaiyaphumensis, o animal viveu entre 100 e 120 milhões de anos atrás e pode ter pesado cerca de 27 toneladas — equivalente a nove elefantes asiáticos adultos.

Os fósseis foram encontrados no nordeste da Tailândia e descritos em um estudo publicado na revista científica Scientific Reports nesta quinta-feira. De acordo com os cientistas, o Nagatitan é o maior dinossauro já identificado no Sudeste Asiático.

O animal pertencia ao grupo dos saurópodes, dinossauros herbívoros conhecidos pelo pescoço e pela cauda longos.

'Último titã' da Tailândia

Os pesquisadores apelidaram o animal de “último titã” por ter sido encontrado em uma das formações rochosas mais recentes da Tailândia com registros de dinossauros.

Pouco tempo depois do período em que o Nagatitan viveu, a região teria sido coberta por um mar raso, reduzindo drasticamente a preservação de fósseis de grandes dinossauros na área.

O nome Nagatitan combina referências à serpente mitológica “Naga”, presente no folclore do Sudeste Asiático, e aos titãs da mitologia grega.

Dinossauro tinha quase 27 metros

Os paleontólogos encontraram vértebras, costelas, ossos da pelve e partes das patas do animal. Apenas o úmero, osso do membro dianteiro, tinha tamanho próximo ao de um ser humano adulto.

Com base nas análises, os cientistas estimam que o dinossauro media cerca de 27 metros de comprimento. Apesar do tamanho impressionante, o Nagatitan ainda era menor que alguns dos maiores saurópodes conhecidos, como o Patagotitan, que podia ultrapassar 60 toneladas.

Gigante viveu perto de rios e crocodilos

Segundo o estudo, o Nagatitan habitava uma região árida ou semiárida cortada por rios sinuosos. O ambiente também abrigava peixes, crocodilos, tubarões de água doce, pterossauros voadores e outros dinossauros herbívoros menores.

Os pesquisadores afirmam que o pescoço longo e a cauda dos saurópodes ajudavam esses animais gigantes a dissipar calor e regular a temperatura corporal.

Diante dos resultados, a equipe concluiu que o Nagatitan pertence ao grupo Euhelopodidae, formado por saurópodes encontrados apenas na Ásia. Os cientistas identificaram características únicas na coluna, na pelve e nas pernas do animal, o que permitiu classificá-lo como uma nova espécie.

A descoberta também marca o 14º dinossauro oficialmente nomeado na Tailândia e ajuda pesquisadores a compreender melhor a diversidade de grandes saurópodes que viveram no continente asiático durante o período Cretáceo.