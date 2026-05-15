Ciência

'Último titã': dinossauro do tamanho de 9 elefantes é encontrado na Tailândia

Batizado de Nagatitan, o saurópode viveu há cerca de 100 milhões de anos e pode ser o último gigante encontrado em rochas do período na Tailândia

Dinossauro: Saurópode recém-descoberto podia atingir cerca de 27 metros de comprimento (Getty Images)

Dinossauro: Saurópode recém-descoberto podia atingir cerca de 27 metros de comprimento (Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 15 de maio de 2026 às 06h53.

Um novo dinossauro gigante descoberto na Tailândia está chamando a atenção dos paleontólogos pelo tamanho impressionante. Batizado de Nagatitan chaiyaphumensis, o animal viveu entre 100 e 120 milhões de anos atrás e pode ter pesado cerca de 27 toneladas — equivalente a nove elefantes asiáticos adultos.

Os fósseis foram encontrados no nordeste da Tailândia e descritos em um estudo publicado na revista científica Scientific Reports nesta quinta-feira. De acordo com os cientistas, o Nagatitan é o maior dinossauro já identificado no Sudeste Asiático.

O animal pertencia ao grupo dos saurópodes, dinossauros herbívoros conhecidos pelo pescoço e pela cauda longos.

'Último titã' da Tailândia

Os pesquisadores apelidaram o animal de “último titã” por ter sido encontrado em uma das formações rochosas mais recentes da Tailândia com registros de dinossauros.

Pouco tempo depois do período em que o Nagatitan viveu, a região teria sido coberta por um mar raso, reduzindo drasticamente a preservação de fósseis de grandes dinossauros na área.

O nome Nagatitan combina referências à serpente mitológica “Naga”, presente no folclore do Sudeste Asiático, e aos titãs da mitologia grega.

Dinossauro tinha quase 27 metros

Os paleontólogos encontraram vértebras, costelas, ossos da pelve e partes das patas do animal. Apenas o úmero, osso do membro dianteiro, tinha tamanho próximo ao de um ser humano adulto.

Com base nas análises, os cientistas estimam que o dinossauro media cerca de 27 metros de comprimento. Apesar do tamanho impressionante, o Nagatitan ainda era menor que alguns dos maiores saurópodes conhecidos, como o Patagotitan, que podia ultrapassar 60 toneladas.

Gigante viveu perto de rios e crocodilos

Segundo o estudo, o Nagatitan habitava uma região árida ou semiárida cortada por rios sinuosos. O ambiente também abrigava peixes, crocodilos, tubarões de água doce, pterossauros voadores e outros dinossauros herbívoros menores.

Os pesquisadores afirmam que o pescoço longo e a cauda dos saurópodes ajudavam esses animais gigantes a dissipar calor e regular a temperatura corporal.

Diante dos resultados, a equipe concluiu que o Nagatitan pertence ao grupo Euhelopodidae, formado por saurópodes encontrados apenas na Ásia. Os cientistas identificaram características únicas na coluna, na pelve e nas pernas do animal, o que permitiu classificá-lo como uma nova espécie.

A descoberta também marca o 14º dinossauro oficialmente nomeado na Tailândia e ajuda pesquisadores a compreender melhor a diversidade de grandes saurópodes que viveram no continente asiático durante o período Cretáceo.

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