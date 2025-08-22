'Jurassic Park' estava certo? Dinossauros de pescoço longo podiam se erguer sobre duas patas

Redação Exame
Publicado em 22 de agosto de 2025 às 19h25.
Uma pesquisa recente publicada na revista científica Palaeontology revelou que dinossauros de pescoço longo, conhecidos como saurópodes, tinham a capacidade de se apoiar sobre duas patas — embora essa habilidade variasse conforme a espécie.
Para chegar a essa conclusão, pesquisadores da Unesp ouvidos pelo Canaltech analisaram fósseis de sete espécies distintas, utilizando a técnica de análise por elementos finitos (FEA),
Os saurópodes habitaram a Terra entre 145 milhões e 66 milhões de anos atrás. Foram alguns dos maiores animais terrestres já registrados, como o Dreadnoughtus, que podia atingir até 26 metros de comprimento e pesar cerca de 60 toneladas. Por outro lado, espécies menores como o Neuquensaurus mediam aproximadamente 6 metros e apresentavam um corpo mais leve e robusto.
Apesar de serem figuras marcantes na cultura pop — como na famosa cena de Jurassic Park (1993), quando dois braquiossauros caminham tranquilamente por um campo —, os cientistas ainda enfrentam muitas incertezas sobre a forma como esses gigantes se locomoviam.
Os ossos do fêmur dos saurópodes foram digitalizados e submetidos a simulações que avaliavam diferentes cenários de estresse e força, levando em conta tanto o peso dos animais quanto a atuação da musculatura. Os resultados indicaram que todas as espécies analisadas tinham capacidade de adotar a postura bípede, embora os indivíduos menores demonstrassem muito mais facilidade nesse movimento.
A pesquisa também propõe hipóteses interessantes sobre as possíveis funções dessa postura. Uma delas está relacionada à alimentação: durante o período Cretáceo, a vegetação era dominada por araucárias que podiam ultrapassar os 40 metros de altura. Nesse contexto, erguer-se sobre duas patas teria permitido aos saurópodes alcançar folhas inacessíveis para outros herbívoros.
Além disso, essa postura poderia ter desempenhado um papel importante em rituais de acasalamento ou como estratégia de defesa — ampliando a silhueta do animal para intimidar predadores ou rivais.
