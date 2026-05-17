Novo fóssil na Patagônia desafia teorias sobre evolução dos maiores dinossauros

Um novo dinossauro descoberto na Patagônia argentina está fazendo cientistas revisarem parte da história evolutiva dos maiores animais que já caminharam sobre a Terra. Batizado de Bicharracosaurus dionidei, o saurópode viveu há cerca de 155 milhões de anos e apresenta uma combinação anatômica considerada incomum pelos pesquisadores.

O que torna o Bicharracosaurus tão raro?

O estudo foi liderado por cientistas da Ludwig Maximilian University of Munich, na Alemanha, em parceria com paleontólogos argentinos. A pesquisa foi publicada na revista científica PeerJ e analisa fósseis encontrados na formação Cañadón Calcáreo, na província de Chubut, uma das regiões mais importantes do mundo para descobertas de dinossauros.

Os pesquisadores identificaram mais de 30 ossos do animal, incluindo vértebras do pescoço, costas e cauda. A análise indica que o dinossauro media cerca de 20 metros de comprimento e já era adulto quando morreu.

O que mais chamou a atenção dos cientistas foi a mistura de características presentes no esqueleto. Algumas estruturas lembram saurópodes gigantes como o Braquiossauro, enquanto outras se aproximam de espécies conhecidas na América do Norte, como o Diplodocus. Essa combinação pode indicar que a evolução dos grandes dinossauros foi mais complexa e diversa do que se imaginava até agora.

A descoberta que liga continentes pré-históricos

Segundo os autores, a descoberta ajuda a preencher uma lacuna importante no registro fóssil do hemisfério sul. Grande parte das teorias sobre a evolução dos saurópodes foi construída com fósseis encontrados principalmente na Europa e na América do Norte. O novo exemplar argentino sugere que linhagens diferentes podem ter coexistido e se desenvolvido de maneiras paralelas em Gondwana, antigo supercontinente que incluía a América do Sul.

O nome “Bicharracosaurus” vem de uma expressão popular em espanhol usada para descrever criaturas enormes. Já “dionidei” homenageia Dionide Mesa, morador da região que encontrou os primeiros restos fósseis no início dos anos 2000.