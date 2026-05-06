Ciência

Tiranossauros canibais? Fósseis de 75 milhões de anos indicam que sim

Técnica em 3D identificou 16 marcas de mordida em osso de um tiranossauro que viveu no período Cretáceo

Tiranossauros: modelo artificial criado a partir de fósseis milenares (Divulgação/Aarhus University)

Tiranossauros: modelo artificial criado a partir de fósseis milenares (Divulgação/Aarhus University)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 6 de maio de 2026 às 16h25.

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Nem os maiores predadores do período Cretáceo desperdiçavam alimento. Um estudo da Universidade de Aarhus, na Dinamarca, revelou que tiranossauros também se alimentavam de indivíduos da própria espécie, inclusive em estágios avançados de decomposição.

A pesquisa, publicada na revista Evolving Earth, analisou um osso fossilizado do pé de um grande tiranossauro encontrado na formação Judith River, em Montana, nos Estados Unidos. O fóssil tem mais de 75 milhões de anos.

A estudante de mestrado Josephine Nielsen utilizou escaneamento em alta resolução e identificou 16 marcas de mordida no metatarso do animal. Segundo a análise, os sinais foram deixados por um tiranossauro menor que se alimentou da carcaça de um indivíduo maior. Os pesquisadores afirmam que o osso não apresenta sinais de cicatrização. Isso indica que as mordidas ocorreram após a morte do animal.

O estudo também aponta que o ataque aconteceu em uma região com pouca carne, o que sugere comportamento de limpeza de carcaça em estágio avançado de decomposição.

Tecnologia ajudou a reconstruir comportamento

A análise foi feita a partir de um modelo digital e de uma réplica impressa em 3D do fóssil original, atualmente preservado no Badlands Dinosaur Museum, em Dakota do Norte, também nos EUA.

Segundo Nielsen, o uso de ferramentas digitais permitiu ampliar detalhes microscópicos das marcas de dentes para classificar padrões de mordida. O metatarso analisado mede cerca de 10 centímetros e pertenceu a um tiranossauro que poderia alcançar entre 10 e 12 metros de comprimento.

Os pesquisadores afirmam que o estudo amplia a compreensão sobre o comportamento alimentar dos grandes predadores do período Cretáceo.

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