Ciência

Mulher de 61 anos bate recorde mundial ao ficar cinco horas na posição de prancha

Canadense DonnaJean Wilde superou em quase 30 minutos a marca que havia estabelecido em 2024 durante competição nos Estados Unidos

DonnaJean Wilde: a canadense de 61 anos bate recorde mundial ao ficar cinco horas na posição de prancha (Redes sociais/Reprodução)

DonnaJean Wilde: a canadense de 61 anos bate recorde mundial ao ficar cinco horas na posição de prancha (Redes sociais/Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 12h02.

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RESUMO ＋

A canadense DonnaJean Wilde, de 61 anos, bateu o próprio recorde mundial de prancha ao sustentar a posição por cinco horas nos Huntsman World Senior Games, competição para atletas com mais de 50 anos realizada em Utah, nos Estados Unidos. Em 2024, Wilde havia alcançado 4 horas, 30 minutos e 11 segundos.

A canadense DonnaJean Wilde, de 61 anos, bateu o próprio recorde mundial ao permanecer por cinco horas consecutivas na posição de prancha abdominal. A marca foi alcançada durante os Huntsman World Senior Games, competição esportiva realizada no estado de Utah, nos Estados Unidos, que reúne atletas com mais de 50 anos.

Em 2024, Wilde havia registrado o tempo de 4 horas, 30 minutos e 11 segundos no mesmo exercício. Com o resultado, a canadense superou a marca anterior em 29 minutos e 49 segundos.

A prancha abdominal é um exercício físico que exige resistência muscular e estabilidade corporal. Durante sua execução, o praticante mantém o corpo suspenso, com apoio nos antebraços e nas pontas dos pés, enquanto contrai os músculos do abdômen para sustentar a posição.

Como DonnaJean Wilde Bateu o Recorde Mundial de Prancha?

Wilde estabeleceu a marca de cinco horas durante os Huntsman World Senior Games, evento esportivo realizado nos Estados Unidos e voltado a competidores com mais de 50 anos.

Para executar o exercício, a atleta precisou manter a postura durante todo o período, com o corpo sustentado pelos antebraços e pés. A posição exige esforço contínuo dos músculos abdominais, das costas e dos ombros.

O resultado ampliou o recorde que a própria canadense havia estabelecido em 2024, quando permaneceu na posição por 4 horas, 30 minutos e 11 segundos.

O Que São os Huntsman World Senior Games?

Os Huntsman World Senior Games são uma competição esportiva destinada a atletas com mais de 50 anos, realizada em Utah, nos Estados Unidos. O evento reúne participantes em diferentes modalidades e tem como proposta incentivar a prática esportiva entre pessoas dessa faixa etária.

Segundo Kyle Case, diretor executivo da competição, o desempenho de Wilde representa um dos objetivos do evento: demonstrar que pessoas podem continuar praticando atividades físicas e participando de competições esportivas ao longo do envelhecimento.

Case também afirmou que a idade não impede necessariamente a continuidade de atividades físicas de interesse dos participantes.

'Perguntas frequentes'

Qual é o recorde mundial de prancha de DonnaJean Wilde? ＋

DonnaJean Wilde permaneceu cinco horas consecutivas na posição de prancha abdominal. A canadense alcançou a marca aos 61 anos durante os Huntsman World Senior Games, em Utah, nos Estados Unidos.

Qual era o recorde anterior de DonnaJean Wilde? ＋

O recorde anterior de DonnaJean Wilde era de 4 horas, 30 minutos e 11 segundos, registrado em 2024. A nova marca superou esse tempo em 29 minutos e 49 segundos.

Como é feita a prancha abdominal? ＋

A prancha abdominal exige que o praticante mantenha o corpo suspenso, com apoio nos antebraços e nas pontas dos pés. Os músculos do abdômen permanecem contraídos para sustentar a posição.

O que são os Huntsman World Senior Games? ＋

Os Huntsman World Senior Games são uma competição esportiva voltada a atletas com mais de 50 anos. O evento ocorre em Utah, nos Estados Unidos, e reúne participantes em diferentes modalidades.

O que Kyle Case disse sobre o recorde de DonnaJean Wilde? ＋

Segundo Kyle Case, diretor executivo dos Huntsman World Senior Games, o desempenho de DonnaJean Wilde demonstra que as pessoas podem continuar a praticar atividades físicas e disputar competições ao longo do envelhecimento. Case afirmou ainda que a idade não impede necessariamente a continuidade das atividades físicas de interesse dos participantes.

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