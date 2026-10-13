VisionQuest estreia hoje; que horas saem os primeiros episódios?

RESUMO ＋ “VisionQuest”, nova série da Marvel Television, estreia nesta terça-feira, 13, às 22 horas, no serviço de streaming Disney+, após ter o lançamento adiado. O spin-off de “WandaVision”, estrelado por Paul Bettany, acompanha o Visão reconstruído enquanto ele tenta descobrir sua identidade e foge de pessoas que desejam capturá-lo.

"VisionQuest", nova série da Marvel Television, estreia nesta terça-feira, 13. O novo spin-off do sucesso "WandaVision" teve sua data de lançamento adiantada no último fim de semana.

Estrelada por Paul Bettany, a série acompanha a história do Visão após escapar das pessoas que queriam utilizá-lo como arma. O personagem, apesar de mencionado em outros projetos, não é visto desde o fim da série protagonizada por Elizabeth Olsen.

Sobre o que é a série 'VisionQuest'?

No capítulo final da trilogia que começou em "WandaVision", "VisionQuest" acompanha a versão reconstruída de Visão após escapar das pessoas que queriam utilizá-lo como arma. O personagem de Paul Bethany permanece escondido enquanto tenta entender quem realmente é.

O problema é que sua programação guarda diferentes inteligências artificiais já vistas na história de Tony Stark. Entre elas estão J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H. e Ultron.

A situação muda, no entanto, quando Visão recebe a notícia de que estão oferecendo uma recompensa por sua captura. O protagonista, então, passa a fugir ao lado de Thomas Shepard, um jovem misterioso que pode ser a nova encarnação de seu filho, Tommy Maximoff.

Que horas estreia o primeiro episódio de 'VisionQuest'?

Os dois primeiros episódios de "VisionQuest" estarão disponíveis a partir das 22 horas, no Disney+.