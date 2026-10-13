VisionQuest estreia hoje; que horas saem os primeiros episódios?

'VisionQuest': nova série da Marvel chega ao Disney+ nesta terça-feira, 13 (Disney/Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 12h52.
“VisionQuest”, nova série da Marvel Television, estreia nesta terça-feira, 13, às 22 horas, no serviço de streaming Disney+, após ter o lançamento adiado. O spin-off de “WandaVision”, estrelado por Paul Bettany, acompanha o Visão reconstruído enquanto ele tenta descobrir sua identidade e foge de pessoas que desejam capturá-lo.
"VisionQuest", nova série da Marvel Television, estreia nesta terça-feira, 13. O novo spin-off do sucesso "WandaVision" teve sua data de lançamento adiantada no último fim de semana.
Estrelada por Paul Bettany, a série acompanha a história do Visão após escapar das pessoas que queriam utilizá-lo como arma. O personagem, apesar de mencionado em outros projetos, não é visto desde o fim da série protagonizada por Elizabeth Olsen.
No capítulo final da trilogia que começou em "WandaVision", "VisionQuest" acompanha a versão reconstruída de Visão após escapar das pessoas que queriam utilizá-lo como arma. O personagem de Paul Bethany permanece escondido enquanto tenta entender quem realmente é.
O problema é que sua programação guarda diferentes inteligências artificiais já vistas na história de Tony Stark. Entre elas estão J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H. e Ultron.
A situação muda, no entanto, quando Visão recebe a notícia de que estão oferecendo uma recompensa por sua captura. O protagonista, então, passa a fugir ao lado de Thomas Shepard, um jovem misterioso que pode ser a nova encarnação de seu filho, Tommy Maximoff.
Os dois primeiros episódios de "VisionQuest" estarão disponíveis a partir das 22 horas, no Disney+.
“VisionQuest” estreia nesta terça-feira, 13, às 22 horas, no Disney+. Os dois primeiros episódios estarão disponíveis no lançamento.
“VisionQuest” acompanha a versão reconstruída do Visão após sua fuga das pessoas que pretendiam utilizá-lo como arma. Escondido, o personagem interpretado por Paul Bettany tenta entender quem realmente é.
“VisionQuest” é um spin-off de “WandaVision” e o capítulo final da trilogia iniciada pela série. A produção retoma a história do Visão, personagem que não aparece desde o fim da série com Elizabeth Olsen.
A programação do Visão guarda J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H. e Ultron. As inteligências artificiais já apareceram na história de Tony Stark.
O Visão foge ao lado de Thomas Shepard após descobrir que há uma recompensa por sua captura. Thomas Shepard é um jovem misterioso que pode ser a nova encarnação de Tommy Maximoff, filho do protagonista.