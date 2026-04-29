Esse mamífero pode ter sobrevivido à extinção dos dinossauros — e é do tamanho de um hamster

Um pequeno mamífero pré-histórico identificado por cientistas pode ajudar a explicar como algumas espécies sobreviveram ao evento que levou à extinção dos dinossauros há cerca de 66 milhões de anos.

O fóssil, descrito em estudo publicado na Journal of Vertebrate Paleontology, pertence a uma nova espécie chamada Cimolodon desosai.

A pesquisa foi liderada por cientistas da Universidade de Washington e aponta que características como pequeno porte e dieta variada podem ter sido determinantes para a sobrevivência de mamíferos após a extinção em massa que eliminou cerca de 75% da vida na Terra.

Mamíferos pequenos sobreviveram à era dos dinossauros

Mamíferos e dinossauros coexistiram por milhões de anos até o evento catastrófico que marcou o fim do período Cretáceo.

Apesar da devastação, alguns grupos resistiram — entre eles os multituberculados, um grupo de mamíferos semelhantes a roedores que surgiu no período Jurássico e sobreviveu por mais de 100 milhões de anos.

O gênero Cimolodon, ao qual pertence a nova espécie, era relativamente comum na América do Norte durante o fim da era dos dinossauros.

Segundo o paleontólogo Gregory Wilson Mantilla, os indivíduos desse grupo tinham características que aumentavam suas chances de sobrevivência, como tamanho reduzido e alimentação onívora.

Nova espécie viveu há 75 milhões de anos

O Cimolodon desosai viveu há cerca de 75 milhões de anos e tinha tamanho semelhante ao de um hamster. De acordo com os pesquisadores, o animal se locomovia tanto no solo quanto em árvores e se alimentava de frutas e insetos.

Essas características indicam um comportamento adaptável, o que pode ter sido crucial em um ambiente marcado por mudanças bruscas após a extinção em massa.

O fóssil foi encontrado em Baja California, no México, e se destaca por preservar não apenas dentes — comuns nesse tipo de descoberta —, mas também partes do crânio, mandíbula e ossos como fêmur e ulna.

Essa preservação mais completa permitiu aos cientistas estimar com maior precisão o tamanho, a estrutura corporal e os padrões de movimento do animal, além de oferecer pistas sobre o habitat em que vivia.

Para analisar o material, os pesquisadores utilizaram imagens digitais e microtomografia (micro-CT), que permite observar estruturas internas com alta resolução.

A comparação dos dentes com outras espécies do gênero confirmou que se tratava de uma nova espécie.

Segundo Mantilla, em fósseis tão antigos, a identificação costuma se basear principalmente nos dentes, o que torna descobertas com esqueletos mais completos ainda mais valiosas.

Nome homenageia descobridor

A espécie foi nomeada em homenagem a Michael de Sosa VI, assistente de campo que encontrou o primeiro fragmento do fóssil em 2009 e morreu antes da conclusão do estudo.

A descoberta contribui para entender como pequenos mamíferos conseguiram atravessar uma das maiores extinções da história da Terra e, posteriormente, dar origem à diversidade de espécies existentes hoje.