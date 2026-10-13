Como vai funcionar o perdão de dívidas e o Pix de até R$ 5 mil para MEIs proposto por Lula

MEI: modalidade poderá ser beneficiada por novo pacote proposto pelo governo federal (Fernando Frazão/Agência Brasil)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 13h02.
O governo Lula anunciou nesta terça-feira, 13, o Prospera MEI, um pacote de medidas voltado aos microempreendedores individuais (MEIs) que prevê perdão de dívidas tributárias com a União, compra de débitos bancários e pagamento de até R$ 5 mil para investimentos no negócio, sem necessidade de devolução. As iniciativas também incluem mudanças no limite de faturamento anual e a simplificação de obrigações fiscais.
O anúncio foi feito no Palácio do Planalto a 12 dias do segundo turno das eleições presidenciais. Apesar da apresentação do pacote, parte das medidas ainda depende de aprovação do Congresso Nacional ou da definição das regras de implementação.
A proposta prevê o perdão integral das dívidas tributárias dos MEIs inscritas na Dívida Ativa da União. Segundo o governo, cerca de 3,6 milhões de microempreendedores poderão ser beneficiados, com débitos que somam R$ 12,6 bilhões.
As dívidas estão relacionadas, entre outras pendências, ao não pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), recolhimento mensal obrigatório para quem é MEI.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a avaliação técnica da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aponta que boa parte desses valores é irrecuperável.
“Vamos zerar a dívida tributária com o governo federal que hoje é cobrada pela PGFN, muitas vezes com medidas judiciais. Vamos retirar os processos”, declarou o ministro.
Atenção: o perdão ainda não está em vigor. O governo enviará um projeto de lei complementar ao Congresso, em regime de urgência. A medida precisará ser aprovada para entrar em funcionamento.
O PixMEI prevê a transferência de até R$ 5 mil por beneficiário para investimentos produtivos, como a compra de equipamentos e melhorias na estrutura do negócio.
De acordo com o Ministério do Empreendedorismo, o dinheiro será não reembolsável. Isso significa que o empreendedor não precisará devolver o valor recebido, diferentemente de um empréstimo.
O objetivo é financiar melhorias que ajudem a aumentar a capacidade de trabalho e a geração de renda. Entre os exemplos apresentados pelo governo estão a compra de equipamentos para um salão de beleza, melhorias em uma barraca de alimentos e a aquisição de uma moto elétrica para entregas.
O ministro do Empreendedorismo, Paulo Henrique Rodrigues Pereira, afirmou que a iniciativa “não é crédito” e que o recurso deverá ser destinado a mudanças que gerem capital produtivo.
O programa ainda está em fase de estruturação. O governo não detalhou todas as regras de seleção, os critérios para receber o dinheiro nem o calendário de pagamentos. Portanto, ainda não é possível afirmar quem terá prioridade ou quando os primeiros valores serão transferidos.
O Prospera MEI inclui uma iniciativa para enfrentar dívidas de microempreendedores com instituições financeiras, por meio de uma operação vinculada ao Desenrola 3.0.
Segundo o material oficial do governo, foram identificados cerca de R$ 6 bilhões em débitos bancários de MEIs que poderão entrar na operação. A proposta prevê um edital para que o governo compre carteiras de dívidas das instituições financeiras, desde que os bancos ofereçam desconto mínimo de 90%. As ofertas com maiores descontos terão prioridade.
A negociação será feita inicialmente entre o governo e os bancos, sem necessidade de providências dos microempreendedores nessa etapa. Ainda será necessário detalhar como os débitos adquiridos serão tratados e quais serão as condições para os devedores.
Outra medida do pacote é a ampliação do limite de faturamento anual da categoria. O projeto em tramitação no Congresso prevê elevar o teto atual, de R$ 81 mil, para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil em 2028.
A proposta também contempla a possibilidade de contratação de um segundo funcionário. As mudanças, porém, dependem de aprovação legislativa.
O reajuste permitiria que empreendedores aumentassem o faturamento sem precisar deixar a categoria tão cedo. Saiba mais sobre a tramitação da proposta de aumento do teto do MEI nesta reportagem da Exame.
O governo também anunciou um decreto para afastar a obrigatoriedade de emissão de notas fiscais por MEIs nas vendas de produtos e na prestação de serviços a pessoas físicas.
A medida busca reduzir a burocracia para quem trabalha por conta própria. O anúncio também contempla os chamados nanoempreendedores, com faturamento anual de até R$ 40 mil, que, segundo o governo, serão dispensados de abrir CNPJ e emitir notas fiscais nas vendas a pessoas físicas.
Por enquanto, não há confirmação de inscrições abertas para receber o PixMEI nem de um procedimento para solicitar o perdão das dívidas. As regras de acesso ao auxílio ainda serão definidas, enquanto o perdão tributário e o aumento do teto dependem de tramitação no Congresso.
O MEI deve acompanhar os anúncios oficiais para verificar os critérios de elegibilidade, os prazos e os canais de atendimento quando forem divulgados. Até que as regras sejam publicadas, é importante desconfiar de mensagens que prometam liberar imediatamente os R$ 5 mil mediante pagamento de taxas ou fornecimento de senhas.