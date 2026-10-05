Por que a expansão do Universo não 'fecha a conta'? Pista pode estar nos primórdios

O Universo está em expansão, mas cientistas ainda enfrentam um problema: dois dos principais métodos utilizados para determinar a velocidade desse processo chegam a resultados diferentes. Agora, uma nova pesquisa aponta uma possível explicação para essa discrepância.

Campos magnéticos extremamente fracos, originados nos primeiros momentos após o Big Bang, podem ter alterado processos ocorridos no Universo primordial e influenciado uma das medições usadas atualmente.

A hipótese foi investigada por Karsten Jedamzik, Levon Pogosian e Tom Abel em estudo publicado na revista científica Nature Astronomy. Os pesquisadores utilizaram simulações tridimensionais para analisar como esses campos poderiam ter afetado a formação do hidrogênio e, consequentemente, a radiação cósmica de fundo.

Os resultados mostraram indícios favoráveis à existência desse magnetismo primordial. A evidência, porém, ainda não é suficiente para confirmar a hipótese tampouco solucionar definitivamente o problema.

Por que a expansão do Universo é um mistério?

A velocidade de expansão é representada pela constante de Hubble, uma das medidas fundamentais da cosmologia. O problema surge porque diferentes métodos chegam a valores incompatíveis.

Uma abordagem utiliza a radiação cósmica de fundo, o brilho remanescente do Universo primordial, combinada ao modelo cosmológico. Essas medições apontam uma constante de Hubble próxima de 67 quilômetros por segundo por megaparsec (km/s/Mpc).

Outro método observa objetos relativamente próximos no Universo para estabelecer distâncias e determinar a velocidade com que galáxias estão se afastando. Medições baseadas nessa abordagem chegam a aproximadamente 73 km/s/Mpc.

A diferença parece pequena, mas é estatisticamente significativa e ficou conhecida como tensão de Hubble. Se as duas formas de medição estiverem corretas, a discrepância pode indicar que elementos importantes ainda estejam ausentes da compreensão atual sobre o Universo.

Campos magnéticos podem trazer uma resposta

Os pesquisadores investigaram se campos magnéticos primordiais poderiam ajudar a explicar parte dessa diferença. A hipótese de que o magnetismo surgiu antes das primeiras estrelas e galáxias é estudada há décadas. Esses campos também poderiam ajudar a explicar a origem do magnetismo observado atualmente em grandes estruturas cósmicas.

A possível conexão com a tensão de Hubble está em um período conhecido como recombinação, ocorrido quando o Universo ainda era muito jovem. Nesse momento, elétrons e prótons começaram a se combinar para formar hidrogênio neutro. Com isso, a luz conseguiu viajar mais livremente pelo espaço.

Essa radiação primordial é observada atualmente como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas.

Magnetismo teria alterado formação do hidrogênio

Segundo a hipótese dos pesquisadores, campos magnéticos primordiais teriam movimentado partículas carregadas e criado pequenas concentrações de matéria. Nas regiões mais densas, elétrons e prótons teriam maior probabilidade de se encontrar. Isso aceleraria a formação do hidrogênio durante a recombinação.

Uma alteração nesse processo também mudaria os padrões registrados na radiação cósmica de fundo. Isso é importante porque esses padrões funcionam como uma espécie de régua cósmica, utilizada para determinar distâncias e inferir a constante de Hubble.

Assim, se o magnetismo primordial modificou a recombinação, parte das premissas utilizadas para calcular a expansão do Universo a partir dessa radiação também precisaria ser ajustada.

Simulações encontraram indícios

Para testar a possibilidade, os cientistas realizaram simulações tridimensionais do plasma existente no Universo primordial com campos magnéticos incorporados.

A equipe acompanhou como o hidrogênio se formaria nessas condições e utilizou os resultados para prever as características da radiação cósmica de fundo. Depois, comparou essas previsões com as observações disponíveis.

Segundo os autores, diferentes combinações de dados apresentaram uma preferência moderada pela existência de campos magnéticos primordiais, com significância entre aproximadamente 1,5 e três desvios padrão.

O resultado ainda está abaixo do nível necessário para caracterizar uma descoberta científica conclusiva. A intensidade sugerida pelos dados ficou entre aproximadamente cinco e dez pico-Gauss atualmente, faixa que também poderia contribuir para explicar a origem dos campos magnéticos encontrados em galáxias e aglomerados.

Hipótese ainda precisa ser confirmada

Os resultados não significam que os pesquisadores tenham solucionado a tensão de Hubble. As simulações mostram que a presença desses campos permanece compatível com as observações e poderia ajudar a reduzir a discrepância entre as medições.

Novos dados serão necessários para determinar se o sinal realmente corresponde ao magnetismo originado no Universo primordial. Caso a existência desses campos seja confirmada, a descoberta teria implicações que vão além da constante de Hubble.

O magnetismo poderia fornecer informações sobre condições existentes quando o Universo tinha apenas uma fração de segundo e ajudar a compreender a origem dos campos observados atualmente em galáxias e outras estruturas cósmicas.