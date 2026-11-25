Sapatilhas, scarpins e botas de couro tão fino que parecem desenhar o contorno dos dedos passaram a ocupar as vitrines de grifes de luxo e de redes de varejo neste fim de 2026. Conhecido como sapato luva, o modelo chegou a ser apontado no ano passado como um dos calçados mais polêmicos da temporada e, ainda assim, continuou ganhando espaço entre editoras de moda, estilistas e grandes marcas.

O nome faz referência à maneira como o couro, fino e maleável, se acomoda ao pé com o uso, da mesma forma que uma luva veste a mão. A gáspea, parte que cobre o peito do pé, costuma ser mais alta do que a de um sapato tradicional e esconde o início dos dedos, o que deixa a silhueta limpa e com poucas costuras aparentes.

O peso da The Row

Proenza: A Proenza Schouler foi uma das primeiras marcas a apostar no formato, com sapatilhas de couro que se moldam ao pé (Reprodução/Instagram)

A versão sem salto deve boa parte da popularidade à The Row, marca de Mary-Kate e Ashley Olsen conhecida pelo minimalismo e pelos acabamentos discretos. As sapatilhas da grife passaram a ser vistas nos pés de nomes como Kendall Jenner e a modelo Amelia Gray. Logo o formato se espalhou para marcas de diferentes faixas de preço, da americana Everlane à sueca Toteme, e Mansur Gavriel, Reformation, Massimo Dutti e Steve Madden também incluíram modelos parecidos em suas coleções.

Nas passarelas, o desenho foi aparecendo aos poucos. A Proenza Schouler mostrou sapatilhas de couro vazado combinadas com vestidos de organza na coleção de primavera-verão 2024. Meses depois, Louise Trotter, então diretora criativa da Carven, levou botas de cetim no mesmo estilo para o desfile de outono-inverno 2024, usadas com conjuntos de saia e paletó de alfaiataria.

Estreias de peso

Stella McCartney: A Stella McCartney está entre as grifes que levaram o sapato luva aos desfiles de primavera-verão 2026, inclusive na versão com salto (Reprodução/Instagram)

A temporada de primavera-verão 2026 ampliou o alcance da tendência. Stella McCartney, Calvin Klein, Alberta Ferretti, Altuzarra, Khaite e Sportmax apresentaram versões do sapato luva, e duas das estreias mais aguardadas do calendário também apostaram no formato. Na primeira coleção de Michael Rider para a Celine, as modelos desfilaram com sapatilhas de sola fina e encaixe justo que, vistas de perto, tinham cadarços. Matthieu Blazy, em sua estreia na Chanel, apresentou sapatos de couro macio com bico em cor contrastante e salto agulha.

Com a presença em desfiles desse porte, o modelo chegou também aos saltos. Bottega Veneta, Proenza Schouler, 3.1 Phillip Lim e a nova-iorquina Margaux lançaram scarpins de gáspea alta, que passaram a aparecer em looks de escritório com saia lápis, alfaiataria e calças de barra larga.

Botas em menor número

Entre as botas, as opções ainda são mais restritas. JW Anderson e Christen trabalham com couro elástico em modelos de cano curto e salto médio. Studio Amelia, Dear Frances e Madewell oferecem versões com e sem salto, que servem como alternativa às botas de inverno mais estruturadas.

A tendência acompanha a volta das luvas como acessório. Nos desfiles de outono-inverno 2026, Carven e Zimmermann mostraram luvas longas de couro, no mesmo material que deu origem ao sapato.