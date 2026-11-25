Durante décadas, a relação econômica entre a América Latina e os Estados Unidos esteve pautada principalmente nas exportações. Nos últimos anos, no entanto, empresas latino-americanas passaram a ampliar suas ambições no mercado americano, investindo em redes de distribuição, unidades industriais e aquisições de companhias locais.

Embora o comércio entre as duas regiões movimente cerca de US$ 1,5 trilhão e a América Latina responda por aproximadamente 20% do comércio exterior americano, sua participação no investimento estrangeiro direto nos Estados Unidos é de apenas 2%.

“É nessa diferença que está a oportunidade”, afirmou Julio Figueroa, CEO do Citi para a América Latina, durante o 2026 Council of the Americas Symposium, realizado em 19 de novembro, em Miami.

O evento, que reuniu alguns dos principais líderes empresariais da América Latina e teve a EXAME como um dos parceiros de mídia, colocou em discussão as estratégias de internacionalização de três companhias com trajetórias e modelos de negócios bastante distintos, a brasileira Embraer, a argentina Globant e o grupo guatemalteco Castillo Hermanos.

A aposta de US$ 500 milhões da Embraer

Quando abriu seu primeiro escritório nos Estados Unidos, em Fort Lauderdale, em 1979, a Embraer iniciou uma trajetória que faria do país seu principal mercado. Hoje, cerca de 65% das receitas da fabricante brasileira vêm dos EUA, onde a companhia mantém operações industriais e uma rede de fornecedores que, segundo suas estimativas, sustenta mais de 10 mil empregos.

Além das oportunidades de crescimento na aviação comercial e executiva, a empresa vislumbra uma expansão significativa no segmento de defesa.

Segundo Daniel Hickey, vice-presidente de relações governamentais da Embraer para a América do Norte, a companhia assumiu o compromisso de investir US$ 500 milhões na produção nos Estados Unidos caso a Força Aérea americana selecione o cargueiro militar KC-390. “É muito mais do que um mercado para nós. É uma base estratégica”, afirmou Hickey.

De uma cidade argentina ao Vale do Silício

Já trajetória da Globant nos Estados Unidos ganhou impulso em 2006, quando a empresa começou a desenvolver software para o Google a partir de Tandil, cidade da província de Buenos Aires, na Argentina.

O trabalho abriu portas para outros grandes clientes, como Electronic Arts e Disney, e ajudou a consolidar a reputação da companhia no mercado americano.

“Nos tornamos uma espécie de segredo mais bem guardado do Vale do Silício, e todos começaram a nos procurar para ajudar a criar seus produtos mais incríveis”, relembrou Martín Migoya, cofundador e CEO da Globant.

A expansão ganhou escala com aquisições em diferentes regiões dos Estados Unidos, de Seattle a Nova York. Atualmente, a companhia conta com cerca de 27 mil funcionários em 35 países e aproximadamente 2,5 mil profissionais no mercado americano.

Para Migoya, a próxima grande oportunidade está na transformação da indústria de serviços profissionais pela inteligência artificial. A expectativa é que modelos de cobrança baseados em horas trabalhadas deem espaço a serviços remunerados pelos resultados entregues, com agentes de IA executando tarefas sob supervisão humana.

“Não se trata de um mercado de US$ 300 bilhões, como o de computação em nuvem. É um mercado de US$ 6 trilhões que precisa evoluir para algo diferente”, afirmou.

Uma aquisição planejada durante uma década

Fundado em 1886, na Guatemala, como uma cervejaria, o Castillo Hermanos se transformou em um grupo diversificado, com mais de 22 mil funcionários em nove países e atuação nos segmentos de alimentos, bebidas, embalagens e negócios imobiliários.

Embora já comercializasse seus produtos nos Estados Unidos havia quatro décadas, o grupo buscava uma operação que lhe permitisse ganhar escala, ampliar sua capacidade produtiva e acessar as grandes redes varejistas americanas.

Depois de aproximadamente dez anos de busca, encontrou essa oportunidade na Harvest Hill, fabricante de bebidas proprietária de marcas como SunnyD e Juicy Juice. Concluída em maio de 2025, a aquisição foi a maior da história do grupo.

Com instalações produtivas em seis estados e 18 centros de distribuição, a operação americana passou a representar uma importante plataforma de expansão para as marcas da companhia. “Estamos nos Estados Unidos pelo menos nos próximos 100 anos”, afirmou Roberto Lara, CEO do Castillo Hermanos.

Para o executivo, o sucesso da internacionalização depende de uma avaliação criteriosa das vantagens competitivas da empresa, da escolha das oportunidades certas e da construção de parcerias com quem conhece o mercado local.

Migoya acrescentou outro elemento a essa equação. Na visão do empreendedor argentino, conquistar espaço nos Estados Unidos exige mais do que capital e capacidade técnica.“Aqui, é uma questão de consistência, capacidade de entrega e planejamento de longo prazo."