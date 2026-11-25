O Brasil tem 31 organizações criminosas com atuação relevante, distribuídas pelo território nacional e envolvidas em atividades que vão muito além do tráfico de drogas. A cobrança de taxas de moradores e comerciantes, o monopólio de serviços essenciais como gás e internet, a infiltração em mercados de combustíveis, ouro e transportes e até a influência em cenários políticos locais estão entre as práticas identificadas por um estudo da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), divulgado na segunda-feira, 23.

Intitulado Cenários do Crime Organizado no Brasil, o levantamento dimensiona a presença das facções nas unidades da Federação e analisa como esses grupos nascem, exploram territórios, diversificam suas fontes de receita e avançam sobre atividades econômicas legais. Os dados foram coletados em junho de 2025, tendo o controle territorial como elemento central da análise.

Das 31 organizações identificadas, 28 são de matriz faccional, duas são milícias e uma é estrangeira. A maior parte tem atuação localizada: apenas duas apresentam presença relevante em todo o país, o Primeiro Comando da Capital (PCC), identificado em 22 unidades da Federação, e o Comando Vermelho (CV), presente em 19.

Fora as duas maiores organizações, o Terceiro Comando Puro (TCP) é a única facção com atuação relevante em mais de dois estados, com presença em quatro unidades da Federação. As outras 28 organizações identificadas atuam em, no máximo, dois estados, mas possuem forte influência local e, na maioria das vezes, funcionam como parceiras de grupos maiores.

O mapa das facções no Brasil

O levantamento mostra que a maior parte dos estados brasileiros tem duas ou três organizações criminosas com atuação relevante. Oito unidades da Federação apresentam duas facções, enquanto outras nove têm três.

Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul são os estados com maior diversidade de organizações criminosas relevantes, com cinco facções identificadas em cada um. Já São Paulo e Paraná são os únicos em que apenas uma organização atende aos critérios de relevância definidos pelo estudo: o PCC.

A predominância de uma única facção, segundo a análise, tende a reduzir os confrontos territoriais ostensivos entre grupos criminosos. Isso não significa, porém, ausência de atividade criminosa. Nesses cenários, a organização dominante pode concentrar esforços no controle de corredores logísticos e infraestruturas estratégicas, como portos e aeroportos, importantes para a distribuição e a exportação de entorpecentes.

Em estados com domínio bipolar de facções, a disputa se concentra em territórios de fronteira com países vizinhos. O estudo destaca Amazonas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que funcionam como corredores logísticos e estão próximos de países produtores de drogas, como Colômbia, Bolívia e Paraguai.

No Amazonas e em Mato Grosso, o Comando Vermelho apresenta predominância em relação ao PCC. No Mato Grosso do Sul, a situação é inversa, com predominância da organização paulista.

Embora PCC e CV não tenham atingido pontuação suficiente para serem classificados como relevantes em todas as unidades da Federação, há sinais de atuação dos dois grupos em todos os estados. Em Sergipe, por exemplo, nenhuma organização alcançou os critérios estabelecidos para entrar na classificação, mas foram identificadas operações de venda de drogas e armas realizadas por meio de contatos entre criminosos locais e integrantes das duas grandes facções.

O Rio de Janeiro aparece no levantamento como um ambiente de disseminação de práticas de exploração territorial. A presença de lideranças criminosas do Norte e do Nordeste em comunidades cariocas favorece o compartilhamento de estratégias, que podem ser reproduzidas em outras regiões do país por meio de ordens emitidas à distância.

PCC e CV no 'core' do crime organizado

Embora sejam as duas maiores organizações criminosas do país, o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) apresentam estruturas e estratégias diferentes, que influenciam a dinâmica geral do crime organizado no Brasil.

Enquanto o grupo paulista tem uma organização mais verticalizada e hierárquica, com decisões concentradas em São Paulo, o CV funciona de maneira descentralizada, em um modelo de franquias que concede maior autonomia às lideranças locais e aos grupos parceiros.

O PCC prioriza o tráfico internacional de cocaína e o comércio atacadista de drogas, com foco em pontos estratégicos para a logística, como portos e aeroportos. Essa estrutura permite maior previsibilidade de rotas e fluxos comerciais. Já o Comando Vermelho concentra sua atuação na disputa e no controle de territórios, com forte presença no domínio direto de comunidades urbanas.

As diferenças também aparecem na relação com as lideranças regionais. O PCC estabelece códigos de conduta e controle disciplinar em territórios de maior relevância, enquanto o CV oferece maior mobilidade nacional e internacional a seus integrantes. Com isso, seus chefes locais têm mais autonomia para tomar decisões, sem necessariamente seguir um conjunto rígido de regras.

Na avaliação do estudo, esses modelos ajudam a explicar diferentes dinâmicas do crime organizado no país. Enquanto a estrutura do PCC favorece a articulação logística e a expansão de mercados ilícitos, a descentralização do CV permite maior adaptação às disputas territoriais e às condições locais.

Do tráfico ao gás do seu fogão

Uma das principais tendências identificadas pela Abin e pelo FBSP é a diversificação das atividades criminosas. Em diferentes regiões, facções têm ampliado suas fontes de receita por meio da exploração econômica dos territórios sob sua influência, aproveitando a rede logística do tráfico.

Nesse modelo, o negócio deixa de depender exclusivamente da comercialização de drogas e passa a incluir a cobrança de taxas de segurança de comerciantes e moradores, além do controle monopolista de bens e serviços essenciais. O fornecimento de gás, água, energia elétrica, internet e transporte é uma fonte recorrente de renda para as organizações.

Na Bahia e no Ceará, por exemplo, há registros de controle sobre serviços de internet e TV a cabo em territórios sob influência do Comando Vermelho. As práticas incluem extorsão e sabotagem de provedores regulares, além da comercialização de serviços por empresas ou grupos clandestinos autorizados pela facção.

No Rio de Janeiro, milícias e facções monopolizam, em determinadas localidades, a distribuição de gás, água e energia elétrica.

A cobrança de taxas também é uma estratégia comum. No Acre, o Bonde dos 13, e no Amapá, a Família Terror do Amapá (FTA), são apontados pelo levantamento como grupos que cobrariam mensalidades de comerciantes e moradores de determinados bairros sob a justificativa de oferecer proteção.

Há ainda registros de ocupação forçada de imóveis e expulsão de moradores em Rondônia, Roraima, Acre e outros estados. Segundo o estudo, integrantes do PCC e do CV utilizam essas práticas para estabelecer bases operacionais ligadas ao tráfico ou alugar as residências.

Mercados legais e a economia formal

Outra frente de expansão é a infiltração em atividades econômicas regulares. O levantamento aponta a presença de organizações criminosas em mercados como combustíveis, transportes, bebidas, tabaco e ouro.

Além de ser mais uma fonte de receita, a entrada nesses setores permite utilizar estruturas formais para lavar dinheiro proveniente de atividades ilegais. As grandes facções também atuam como fornecedoras de organizações criminosas locais, ampliando sua influência mesmo em territórios onde não possuem presença direta relevante.

Além dos mercados econômicos, o estudo identifica a exploração de crimes ambientais na Amazônia, delitos patrimoniais e golpes digitais como parte do conjunto de atividades desenvolvidas pelas organizações.

A diversificação também reduz a dependência financeira do tráfico de drogas. Ao explorar serviços essenciais e atividades econômicas nos territórios dominados, as facções constroem fontes de receita mais constantes e previsíveis, diminuindo os riscos associados a apreensões e perdas de mercadorias.

Crime organizado na política local

A influência das organizações criminosas não se limita à economia. O controle sobre comunidades também permite interferir na circulação de moradores, impor regras de comportamento e influenciar a dinâmica política local.

Em época de campanha, por exemplo, o acesso de candidatos a determinadas comunidades pode ser negociado com organizações criminosas, criando interferência nos processos eleitorais.

Essa atuação também produz impactos sobre os direitos das populações, pressiona as economias locais e dificulta a implementação de políticas públicas e a presença do Estado.

Dos presídios para todo o Brasil

A maior parte das organizações criminosas identificadas pelo estudo tem origem no sistema prisional brasileiro. Mesmo grupos que surgiram nas ruas passaram a adotar o modelo faccional desenvolvido nos presídios, ampliando sua presença no ambiente carcerário e mantendo conexões entre lideranças presas e integrantes em liberdade.

Essa relação é acompanhada por uma disputa por influência e prevalência dentro das unidades prisionais, que também funciona como elemento de organização e articulação das atividades criminosas fora dos presídios.

O levantamento também identifica organizações com origens distintas. É o caso das milícias fluminenses, criadas por integrantes e ex-integrantes de órgãos de segurança pública, e dos grupos de matriz familiar, conhecidos como clãs, mais comuns nas regiões de fronteira com Paraguai e Bolívia.

As organizações estrangeiras, por sua vez, têm presença territorial mais restrita e aparecem principalmente nas regiões fronteiriças. A principal exceção identificada é a atuação de grupos venezuelanos em Roraima, onde há presença expressiva de integrantes tanto no sistema prisional quanto no comércio varejista de drogas em Boa Vista.

Mais do que megaoperações

A expansão das organizações criminosas para além do tráfico de drogas tornam o enfrentamento ao crime organizado um desafio que ultrapassa a segurança pública. Para o diretor-presidente do FBSP, Renato Sérgio de Lima, é necessário identificar quais atividades econômicas estão vulneráveis à captura por esses grupos e compreender os impactos sobre os territórios e a vida da população.

“O risco de captura econômica e territorial por essas organizações não é pequeno. É uma questão muito mais complexa do que a realização de uma operação de grande porte", afirmou no lançamento do estudo.

Na avaliação de David Marques, representante do FBSP, a dimensão do crime organizado exige uma resposta que envolva diferentes setores da sociedade.

“A complexidade que o crime organizado alcançou no Brasil faz com que esse fenômeno não seja apenas um desafio para a segurança pública, mas para o Estado como um todo", disse. "Será necessário mobilizar também o setor privado e a sociedade civil para construir respostas mais qualificadas.”