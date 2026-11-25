RESUMO ＋ Marketplaces ampliam o alcance das marcas, mas podem cobrar taxas de 18% a 20% sobre as vendas em determinados modelos comerciais e limitar o acesso aos dados dos consumidores. Aplicativos próprios oferecem uma alternativa complementar para personalizar ofertas, fidelizar clientes e reduzir a dependência de intermediários no comércio digital.

*Por Guilherme Martins, cofundador da Eitri

A expansão dos marketplaces transformou a maneira como as marcas vendem pela internet. Com grande audiência, estrutura logística e tráfego consolidado, essas plataformas se tornaram importantes aliadas do varejo na busca por novos consumidores.

Tal conveniência, porém, tem um custo que vai além da dependência de um ambiente no qual a marca não controla integralmente nem a experiência nem o relacionamento com o cliente.

Os custos e os desafios de vender em marketplaces

Em determinados modelos comerciais, as taxas cobradas pelos marketplaces podem representar entre 18% e 20% do valor da venda, dependendo da plataforma, da categoria de produto e das condições negociadas.

Além disso, as marcas precisam acompanhar o calendário promocional dessas empresas, adaptar suas ofertas e, muitas vezes, comprometer as margens para manter a competitividade. Ficar de fora das campanhas pode significar perder visibilidade e oportunidades de conversão.

Outro ponto relevante é o acesso às informações dos consumidores. Embora a marca receba os dados necessários para processar os pedidos, não necessariamente tem acesso ao histórico de comportamento, às preferências e às informações que permitem construir um relacionamento contínuo.

Na prática, boa parte da inteligência sobre a jornada de compra permanece concentrada na plataforma.

Marketplaces e canais próprios na jornada de compra

Os hábitos de consumo ajudam a dimensionar esse cenário. Segundo a pesquisa TIC Domicílios 2024, do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), 90% dos brasileiros que compraram pela internet utilizaram sites de compra e venda, dentre os quais estão marketplaces como TikTok Shop e Mercado Livre.

Ao mesmo tempo, 65% recorreram a aplicativos de lojas no celular e 35% usaram sites próprios das varejistas.

Os números mostram que, embora os marketplaces tenham grande alcance, os canais próprios também fazem parte da jornada de compra.

Nesse contexto, a discussão sobre app próprio ou marketplace não deve ser tratada como uma escolha excludente. As plataformas de terceiros continuam importantes para aquisição de clientes e escala de vendas.

O desafio está em desenvolver estratégias para que parte desses consumidores também passe a interagir diretamente com a marca.

Como o app commerce pode fortalecer o relacionamento com os consumidores

O app commerce oferece uma oportunidade nesse sentido. Com um aplicativo próprio, a empresa ganha maior controle sobre a experiência de compra e pode desenvolver ações de fidelização, personalizar ofertas e estabelecer novos pontos de contato com o público. Mas existe uma questão fundamental: por que o consumidor faria o download de mais um aplicativo?

A resposta está na oferta de valor além da transação comercial. Uma possibilidade é conectar o produto físico a uma experiência digital.

Por meio de um QR Code na embalagem, por exemplo, o consumidor pode acessar tutoriais, conteúdos exclusivos, orientações de uso ou benefícios adicionais disponíveis no aplicativo da marca.

Dessa forma, o próprio produto se transforma em uma porta de entrada para o relacionamento digital, criando motivos para que a interação continue depois da entrega.

Os investimentos e o retorno dos canais próprios de venda

Essa estratégia amplia as possibilidades do mobile commerce, não se limitando à realização de compras pelo celular, mas envolvendo toda a experiência de interação entre marcas e consumidores em dispositivos móveis.

É importante considerar, entretanto, que desenvolver um canal próprio exige investimento em tecnologia, aquisição de usuários, manutenção e atualização. Um aplicativo sem proposta de valor relevante dificilmente conquista espaço na rotina do consumidor.

Por isso, a estratégia precisa considerar o perfil do público, a frequência de compra e a capacidade da empresa de oferecer uma experiência consistente.

O retorno não deve ser avaliado apenas pelo volume de vendas no aplicativo. A construção de uma base de relacionamento, o estímulo à recorrência e o conhecimento sobre os hábitos de consumo são ativos importantes para a sustentabilidade do negócio.

O futuro do comércio digital entre marketplaces e canais próprios

O futuro do comércio digital não aponta para o fim dos marketplaces, mas para uma distribuição mais equilibrada entre plataformas de terceiros e canais próprios.

As marcas que conseguirem combinar alcance e proximidade terão mais condições de crescer sem depender exclusivamente de intermediários. Conhecer quem compra e criar razões para que esse consumidor volte é o que permite construir relações duradouras.

* Guilherme Martins é cofundador da Eitri , plataforma que construiu a terceira geração de app commerce SaaS no Brasil. - E-mail: eitri@nbpress.com.br.