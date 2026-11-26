Presente no café da tarde de casa e nas vitrines das confeitarias, o bolo é uma das sobremesas mais democráticas da mesa brasileira. A receita de família, de massa simples e cobertura de chocolate, divide espaço hoje com versões inspiradas na pâtisserie francesa, recheios de pistache e releituras de clássicos assinadas por chefs.

Para o Dia do Bolo, celebrado nesta quinta-feira, 26, a seleção da Casual EXAME reúne sete endereços em São Paulo, entre padarias artesanais, restaurantes e confeitarias tradicionais, com fatias que custam de R$ 13,50 a R$ 40.

As opções vão do bolo de chocolate com camadas de brigadeiro ao de coco gelado, servido embrulhado em papel-alumínio, além das receitas da Dulca, confeitaria fundada em 1951 e hoje comandada pela quarta geração da família. Confira:

Lanchonete da Cidade

Bolo da Bisa, da Lanchonete da Cidade | Foto: Mário Rodrigues

Referência em sanduíches na capital paulista desde 2004, a Lanchonete da Cidade nasceu para resgatar o espírito das casas de antigamente, com um toque contemporâneo e cheio de personalidade. Inspirada pelo modernismo brasileiro dos anos 60, combina ambiente acolhedor e cardápio caprichado. Para adoçar, há o famoso Bolo da Bisa (R$39), receita da chef confeiteira Carole Crema, onde o bolo de chocolate é recheado com camadas de brigadeiro e servido com calda de chocolate quente. Ainda é possível adicionar uma bola de sorvete de creme por mais R$10.

Serviço: 3 unidades + Rua Coropé, 51 - Pinheiros, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h e das 17h à 0h, sexta e sábado das 12h à 1h, domingo das 12h à 0h | Aceita VR | @lanchonetedacidade

Balcone

Bolo de Pistache e Avela do Balcone | Foto: Mkt Chefe

Localizado em Pinheiros, o Balcone tem ambiente agradável e aposta em uma cozinha descomplicada de raiz italiana. Para adoçar, faz sucesso o Bolo de Pistache (R$ 36), com recheio cremoso de pistache, servido com calda de creme de avelã.

Rua Cristiano Viana, 370 - São Paulo/SP – Fone: (11) 3476-7084 | Horário de funcionamento: terça a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das 12h às 23h55, domingo das 12h às 17h | @balcone.sp

Petite Fleur

Bolo de Pistache e Frutas Vermelhas, da Petite Fleur | Foto: Marcelo Bruzzi

A confeitaria artesanal Petite Fleur celebra a delicadeza e a precisão da pâtisserie francesa com receitas autorais e execução minuciosa. A casa aposta em ingredientes selecionados e estética refinada para criar doces elegantes e equilibrados. Em sua cafeteria própria no Itaim Bibi, a marca oferece uma experiência gastronômica completa com doces, como o Bolo de Pistache com geleia de frutas vermelhas (R$40), que leva pão de ló recheado com brigadeiro de pistache e geleia de frutas vermelhas. E o Bolo de Morango com leite ninho (R$40), feito com pão de ló recheado com brigadeiro de leite ninho e morango.

Av. Horácio Lafer, 523 - Itaim Bibi, São Paulo/SP - Fone: (11) 3805-3351 | Horário de funcionamento: segunda a domingo das 7h30 às 18h | @petitefleurcafeepatisserie

Feliciana Pães

Acervo Feliciana Pães

A charmosa padaria artesanal, localizada no Mercado de Pinheiros, traz um ambiente aconchegante, que remete à casa de vó. O menu recheado de delícias inclui o clássico Bolo de Chocolate (R$26), com massa fofinha e recheio de ganache de chocolate.

Rua Pedro Cristi, 89 - Pinheiros, São Paulo/SP - Fone: (11) 99534-2473 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 8h às 18h, brunch no sábado das 9h30 às 18h | @feliciana.paes

Mercato San Vincenzo

Bolo de Chocolate, do Mercato San Vincenzo | Foto: Carol Nuñes

Instalado no Shopping Ibirapuera, o Mercato San Vincenzo nasce com uma proposta dinâmica, em que qualidade e versatilidade caminham lado a lado com a assinatura criativa do chef Diego Sacilotto. O restaurante convida a uma imersão descomplicada na Itália cotidiana — aquela do almoço sem pressa, do sanduíche bem executado e da boa massa servida a qualquer hora. Das sobremesas, vale provar o Bolo de Chocolate (R$29), com massa fofinha e três camadas de recheio de brigadeiro chocolate, perfeito para os chocólatras.

Av. Ibirapuera, 3103 (Shopping Ibirapuera, Piso Jurupis) - Indianópolis, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: todos os dias das 11h30 às 22h | Aceita VR | @mercatosanvincenzo

Hospedaria

Bolo de Coco do restaurante Hospedaria "Foto: Mário Rodrigues

Com unidades no Itaim e na Mooca, o restaurante do chef Fellipe Zanuto homenageia a culinária paulistana com influência dos imigrantes italianos. No cardápio, receitas tradicionais ganham um toque autoral e cheios de personalidade. De sobremesa, um dos queridinhos da casa é o clássico Bolo de Coco (R$26), bolo de coco caseiro gelado, embrulhado no papel alumínio.

Mooca: Rua Borges de Figueiredo, 82 - Mooca, São Paulo/SP - Fone: (11) 2291-5629 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 18h às 22h, sexta e sábado das 12h às 22h30, domingo das 12h às 17h | Aceita VR | @hospedariasp

Itaim Bibi: Rua Clodomiro Amazonas, 216 - Itaim Bibi, São Paulo/SP - Fone: (11) 3168-7291 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 17h às 22h, sexta e sábado das 12h às 22h30, domingo das 12h às 17h | Aceita VR | @hospedariasp

Dulca

Fatia Bolo Crocante da Dulca | Foto: Tati Frison

Fundada em 1951 por Enrico Garrone, a Dulca nasceu inspirada na tradição da confeitaria italiana e nas receitas de família trazidas ao Brasil. Ao longo de mais de sete décadas, a marca conquistou os paulistanos com doces clássicos, como sonhos, bombas, tortas e panetones. Hoje, sob o comando da quarta geração da família, com a confeiteira Roberta Ferraro, a Dulca preserva suas receitas tradicionais enquanto moderniza sua proposta, que combina confeitaria, café e opções para refeições rápidas. O café serve uma seleção de bolos, que inclui o Bolo da Nonna (R$13,50), de estilo caseiro e sabores que variam diariamente, o Tropical (R$25), de coco com abacaxi, o de brigadeiro (R$25), o rocambole de chocolate (R$26) e o Crocante (R$25), preparado com pão de ló branco, creme de chocolate e crocante de caju.

8 unidades + Pinheiros: Rua dos Pinheiros, 537 – Pinheiros, São Paulo/SP – Fone: (11) 98251-0537 | Horário de funcionamento: segunda a domingo e feriados, das 9h às 19h. | @dulcaconfeitaria