Nono planeta no Sistema Solar? Os sinais que chamam a atenção de cientistas

Desde que Plutão perdeu o status de planeta em 2006, o Sistema Solar passou a ser oficialmente descrito como composto por oito planetas. No entanto, parte da comunidade científica acredita que um nono corpo celeste pode existir — e que sua descoberta estaria próxima, graças ao Observatório Vera Rubin, inaugurado em junho de 2025 no norte do Chile.

Segundo a BBC, a hipótese do chamado Planeta Nove ganhou força em 2016, quando os astrônomos Konstantin Batygin e Michael Brown, do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech), publicaram um estudo sugerindo a presença de um planeta com cerca de dez vezes a massa da Terra nas regiões mais externas do Sistema Solar. Segundo eles, apenas um objeto massivo poderia explicar o comportamento incomum de seis objetos transnetunianos (TNOs), que apresentam órbitas inclinadas e alongadas no Cinturão de Kuiper.

A ironia é que Brown, hoje defensor da existência de um novo planeta, foi um dos responsáveis pela reclassificação de Plutão como planeta anão. Em 2005, ele e colegas anunciaram a descoberta de Éris, corpo celeste de tamanho semelhante ao de Plutão, o que levou a União Astronômica Internacional (IAU) a rever a definição de planeta no ano seguinte.

Desafios da observação

De acordo com a BBC, até agora, nenhuma observação direta confirmou a existência do Planeta Nove. A hipótese se apoia em modelos computacionais, já que o suposto planeta estaria em média 20 vezes mais distante do Sol do que Netuno, podendo levar até 20 mil anos para completar uma órbita. Essa distância extrema o tornaria muito fraco e difícil de detectar, além de apresentar uma órbita altamente elíptica e inclinada em comparação aos demais planetas.

Brown acredita que o Observatório Vera Rubin poderá fornecer respostas definitivas: “Ou encontrará o Planeta Nove diretamente ou evidências praticamente irrefutáveis de que ele existe ou não existe”, afirmou à BBC. Caso seja confirmado, seria o quinto maior planeta do Sistema Solar e o primeiro descoberto em 180 anos, desde Netuno, identificado em 1846 após cálculos baseados em irregularidades na órbita de Urano.

Curiosamente, registros mostram que Galileu Galilei já havia observado Netuno em 1612, mas não o reconheceu como planeta devido às limitações dos telescópios da época.