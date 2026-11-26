Character.AI: contrato de venda inclui conteúdo das conversas e dados de contas, além dos aplicativos e modelos de IA
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 09h59.
A Justiça de Delaware aceitou a Smirks and Pangs como proponente inicial no processo de venda da Character.AI, com oferta de US$ 10 milhões. A proposta inclui conteúdo das conversas, dados de contas, perfis e personagens criados pelos usuários. O leilão está previsto para 1º de dezembro e a transferência depende de aprovação judicial. Autoridades estaduais dos EUA contestam a inclusão de dados sensíveis.
A Character.AI avançou na tentativa de vender sua plataforma e o conteúdo das conversas dos usuários. Em audiência na terça-feira, 24, o juiz Brendan Linehan Shannon, do tribunal de falências de Delaware, nos Estados Unidos, deu sinal verde à escolha da Smirks and Pangs Acquisition LLC como proponente inicial, com uma oferta de US$ 10 milhões.
O leilão está previsto para terça-feira, 1º de dezembro, sujeito a cancelamento ou adiamento pelas regras do processo. O contrato apresentado à Justiça inclui expressamente informações de contas e perfis, personagens criados pelos usuários e conteúdo dos chats. A transferência desses ativos ainda depende da aprovação final da venda.
A negociação avançou depois da divulgação de que o Octave Fund I LLC financia a proposta. A identidade do investidor havia provocado objeções do U.S. Trustee, órgão do Departamento de Justiça que supervisiona processos de falência, e da representante nomeada pelo tribunal para examinar a privacidade dos consumidores.
Com a identificação do fundo, ambos retiraram suas objeções à designação do proponente, preservando a possibilidade de questionar outros aspectos da operação. A audiência para analisar a venda está prevista para os dias 7 e 8 de dezembro.
O alcance da proposta aparece no contrato anexado ao documento 179 do processo de recuperação judicial, o Chapter 11 americano, protocolado em 16 de novembro.
No Exhibit A, que relaciona os ativos oferecidos, a seção de dados transferidos inclui informações de contas e perfis, personagens criados pelos usuários, conteúdo das conversas e dados relacionados, em tradução livre.
A lista também abrange dados de publicidade e análise de uso, conjuntos de treinamento e dados ainda não processados. A cláusula 2.1(d) do contrato incorpora os chamados dados transferidos ao conjunto de ativos que o comprador pretende adquirir.
O pacote reúne ainda o site, os aplicativos para iOS e Android, modelos de inteligência artificial e seus parâmetros, software da plataforma e contas associadas à operação.
A proposta alcança, portanto, tanto a estrutura tecnológica quanto informações acumuladas nas interações dos usuários.
Os registros de consentimento também aparecem na relação.
O contrato prevê transferir documentos necessários para identificar permissões e restrições aplicáveis aos dados, incluindo consentimento dos responsáveis, preferências de privacidade e solicitações de acesso, correção ou exclusão, na medida permitida pela legislação.
A cláusula 5.7 reúne declarações da Character sobre a legalidade da coleta, do uso e da transferência das informações. A vendedora afirma ter obtido os consentimentos exigidos, inclusive de pais ou responsáveis quando aplicável, e mantido registros capazes de demonstrá-los.
O texto também declara que os consentimentos e as políticas de privacidade permitem a transferência e a continuidade do processamento pelo comprador, para as mesmas finalidades e da mesma maneira anteriormente permitidas, sujeitas ao cumprimento da legislação.
Dados que a empresa estivesse legalmente obrigada a apagar antes da conclusão da venda, em resposta a uma solicitação válida, ficam excluídos da transferência, segundo a cláusula 5.7(e).
Essas disposições fazem parte do contrato apresentado pelas partes. Sua existência mantém em aberto o exame sobre a suficiência dos consentimentos e das proteções, questões levantadas pelas autoridades que contestam a operação.
O procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, informou na terça-feira, 24, que uma coalizão de autoridades estaduais se opõe aos termos da venda.
Segundo o grupo, o pacote abrange históricos de mais de 21 milhões de contas americanas, incluindo mais de 2,1 milhões registradas como pertencentes a menores de idade. Em 2025, a Character.AI começou a restringir o acesso de adolescentes à plataforma.
As autoridades apontam a presença de informações íntimas sobre saúde, sexualidade e sofrimento emocional nas conversas, associadas a perfis e metadados, como endereços IP. Também questionam a compatibilidade da transferência com compromissos de privacidade apresentados anteriormente aos consumidores.
A coalizão pede que o tribunal rejeite os termos propostos ou, ao menos, exclua conversas de crianças e outros dados sensíveis e imponha condições de proteção. As alegações e os pedidos permanecem sujeitos à análise judicial.
A Disney apresentou uma oferta separada de US$ 20 milhões por uma licença perpétua e não exclusiva de parte da propriedade intelectual da Character.AI. A negociação também envolve a contratação de profissionais da empresa.
O pacote de licenciamento da Disney e a proposta da Smirks and Pangs abrangem conjuntos distintos de ativos. A Smirks and Pangs busca adquirir a operação voltada ao consumidor e os ativos relacionados ao funcionamento da plataforma.
Sua oferta atua como uma stalking horse bid, mecanismo pelo qual uma proposta inicial estabelece a referência para a venda judicial. Outros interessados podem apresentar condições superiores ou consideradas melhores, e o tribunal precisa aprovar a transação resultante.
A Character Technologies, responsável pela plataforma e cofundada pelo brasileiro Daniel de Freitas, pediu proteção sob o Capítulo 11 da lei de falências americana em 12 de outubro. O serviço permite conversar com personagens de ficção, figuras públicas e personagens criados pelos próprios usuários.
Ao anunciar o processo, a companhia afirmou que a plataforma continuava funcionando e que buscava uma proposta capaz de sustentar sua operação. Também informou que poderia encerrar o serviço caso essa alternativa não surgisse.
A oferta pela plataforma cria uma possibilidade de continuidade, condicionada à conclusão da negociação e à aprovação judicial. O leilão de 1º de dezembro será a próxima etapa prevista para definir o destino dos ativos, enquanto o tribunal examina as condições para a transferência dos dados.
Sim. O contrato apresentado em 16 de novembro inclui expressamente conteúdo das conversas e dados relacionados na lista de ativos, além de informações de contas, perfis e personagens criados pelos usuários. A transferência ainda depende da aprovação judicial.
Está previsto para 1º de dezembro de 2026, às 10h de Nova York, equivalentes a 12h de Brasília, sujeito a cancelamento ou adiamento. A audiência para analisar a venda está prevista para 7 e 8 de dezembro.
A Smirks and Pangs Acquisition LLC, financiada pelo Octave Fund I LLC. A proposta estabelece uma referência para a disputa e ainda depende da aprovação definitiva da venda.
A cláusula 5.7(e) exclui da transferência os dados que a empresa estivesse legalmente obrigada a apagar antes da conclusão da venda em resposta a uma solicitação válida. A suficiência das proteções é contestada pelas autoridades estaduais.
A Disney apresentou uma oferta separada de US$ 20 milhões por uma licença perpétua e não exclusiva de parte da propriedade intelectual. A proposta pela plataforma e pelos dados dos usuários é da Smirks and Pangs.
Glossário
Proposta inicial de referência
Oferta que estabelece uma referência para os demais interessados em uma venda judicial.
Capítulo 11
Procedimento da lei de falências dos EUA que permite à empresa buscar reorganização sob supervisão judicial.
U.S. Trustee
Órgão do Departamento de Justiça dos EUA que supervisiona a administração de processos de falência.
Metadados
Informações que descrevem ou contextualizam outros dados, como endereços IP associados ao uso da plataforma.