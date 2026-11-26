A Character.AI avançou na tentativa de vender sua plataforma e o conteúdo das conversas dos usuários. Em audiência na terça-feira, 24, o juiz Brendan Linehan Shannon, do tribunal de falências de Delaware, nos Estados Unidos, deu sinal verde à escolha da Smirks and Pangs Acquisition LLC como proponente inicial, com uma oferta de US$ 10 milhões.

O leilão está previsto para terça-feira, 1º de dezembro, sujeito a cancelamento ou adiamento pelas regras do processo. O contrato apresentado à Justiça inclui expressamente informações de contas e perfis, personagens criados pelos usuários e conteúdo dos chats. A transferência desses ativos ainda depende da aprovação final da venda.

A negociação avançou depois da divulgação de que o Octave Fund I LLC financia a proposta. A identidade do investidor havia provocado objeções do U.S. Trustee, órgão do Departamento de Justiça que supervisiona processos de falência, e da representante nomeada pelo tribunal para examinar a privacidade dos consumidores.

Com a identificação do fundo, ambos retiraram suas objeções à designação do proponente, preservando a possibilidade de questionar outros aspectos da operação. A audiência para analisar a venda está prevista para os dias 7 e 8 de dezembro.

O contrato inclui expressamente o conteúdo das conversas

O alcance da proposta aparece no contrato anexado ao documento 179 do processo de recuperação judicial, o Chapter 11 americano, protocolado em 16 de novembro.

No Exhibit A, que relaciona os ativos oferecidos, a seção de dados transferidos inclui informações de contas e perfis, personagens criados pelos usuários, conteúdo das conversas e dados relacionados, em tradução livre.

A lista também abrange dados de publicidade e análise de uso, conjuntos de treinamento e dados ainda não processados. A cláusula 2.1(d) do contrato incorpora os chamados dados transferidos ao conjunto de ativos que o comprador pretende adquirir.

O pacote reúne ainda o site, os aplicativos para iOS e Android, modelos de inteligência artificial e seus parâmetros, software da plataforma e contas associadas à operação.

A proposta alcança, portanto, tanto a estrutura tecnológica quanto informações acumuladas nas interações dos usuários.

Os registros de consentimento também aparecem na relação.

O contrato prevê transferir documentos necessários para identificar permissões e restrições aplicáveis aos dados, incluindo consentimento dos responsáveis, preferências de privacidade e solicitações de acesso, correção ou exclusão, na medida permitida pela legislação.

Quais condições acompanham a transferência dos dados?

A cláusula 5.7 reúne declarações da Character sobre a legalidade da coleta, do uso e da transferência das informações. A vendedora afirma ter obtido os consentimentos exigidos, inclusive de pais ou responsáveis quando aplicável, e mantido registros capazes de demonstrá-los.

O texto também declara que os consentimentos e as políticas de privacidade permitem a transferência e a continuidade do processamento pelo comprador, para as mesmas finalidades e da mesma maneira anteriormente permitidas, sujeitas ao cumprimento da legislação.

Dados que a empresa estivesse legalmente obrigada a apagar antes da conclusão da venda, em resposta a uma solicitação válida, ficam excluídos da transferência, segundo a cláusula 5.7(e).

Essas disposições fazem parte do contrato apresentado pelas partes. Sua existência mantém em aberto o exame sobre a suficiência dos consentimentos e das proteções, questões levantadas pelas autoridades que contestam a operação.

Autoridades contestam a venda dos chats privados

O procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, informou na terça-feira, 24, que uma coalizão de autoridades estaduais se opõe aos termos da venda.

Segundo o grupo, o pacote abrange históricos de mais de 21 milhões de contas americanas, incluindo mais de 2,1 milhões registradas como pertencentes a menores de idade. Em 2025, a Character.AI começou a restringir o acesso de adolescentes à plataforma.

As autoridades apontam a presença de informações íntimas sobre saúde, sexualidade e sofrimento emocional nas conversas, associadas a perfis e metadados, como endereços IP. Também questionam a compatibilidade da transferência com compromissos de privacidade apresentados anteriormente aos consumidores.

A coalizão pede que o tribunal rejeite os termos propostos ou, ao menos, exclua conversas de crianças e outros dados sensíveis e imponha condições de proteção. As alegações e os pedidos permanecem sujeitos à análise judicial.

O que a Disney pretende comprar?

A Disney apresentou uma oferta separada de US$ 20 milhões por uma licença perpétua e não exclusiva de parte da propriedade intelectual da Character.AI. A negociação também envolve a contratação de profissionais da empresa.

O pacote de licenciamento da Disney e a proposta da Smirks and Pangs abrangem conjuntos distintos de ativos. A Smirks and Pangs busca adquirir a operação voltada ao consumidor e os ativos relacionados ao funcionamento da plataforma.

Sua oferta atua como uma stalking horse bid, mecanismo pelo qual uma proposta inicial estabelece a referência para a venda judicial. Outros interessados podem apresentar condições superiores ou consideradas melhores, e o tribunal precisa aprovar a transação resultante.

O que acontece com a Character.AI até o leilão?

A Character Technologies, responsável pela plataforma e cofundada pelo brasileiro Daniel de Freitas, pediu proteção sob o Capítulo 11 da lei de falências americana em 12 de outubro. O serviço permite conversar com personagens de ficção, figuras públicas e personagens criados pelos próprios usuários.

Ao anunciar o processo, a companhia afirmou que a plataforma continuava funcionando e que buscava uma proposta capaz de sustentar sua operação. Também informou que poderia encerrar o serviço caso essa alternativa não surgisse.

A oferta pela plataforma cria uma possibilidade de continuidade, condicionada à conclusão da negociação e à aprovação judicial. O leilão de 1º de dezembro será a próxima etapa prevista para definir o destino dos ativos, enquanto o tribunal examina as condições para a transferência dos dados.