Cientistas calculam quando a expansão do Sol poderá mudar para sempre o destino da Terra

O estudo da evolução estelar permite projetar as mudanças que devem ocorrer no Sistema Solar ao longo dos próximos bilhões de anos. À medida que o Sol envelhecer, o aumento de sua luminosidade e, posteriormente, sua expansão modificarão as condições de temperatura da Terra e afetarão a possibilidade de o planeta sustentar vida.

Como a expansão do Sol afetará o futuro da Terra?

A luminosidade solar aumentará de forma gradual ao longo do tempo. O crescimento da quantidade de energia recebida pela Terra elevará a temperatura da superfície e modificará o equilíbrio da atmosfera e dos oceanos.

Em uma etapa posterior, o combustível nuclear disponível no núcleo do Sol será consumido, o que provocará mudanças na estrutura da estrela. O astro aumentará de tamanho e entrará na fase conhecida como gigante vermelha.

Essa transformação também terá efeitos sobre os corpos que orbitam a estrela. A mudança de massa do Sol e sua expansão física poderão modificar as órbitas dos planetas e a configuração do Sistema Solar.

O que acontece quando uma estrela se torna uma gigante vermelha?

Na fase de gigante vermelha, uma estrela aumenta seu raio e passa por alterações em suas camadas externas. A expansão pode alcançar as regiões ocupadas pelos planetas mais próximos e modificar a dinâmica orbital desses corpos.

Ao mesmo tempo, a temperatura da superfície da estrela diminui, enquanto sua luminosidade total cresce. A energia liberada afeta os corpos que permanecem em sua vizinhança e pode provocar mudanças em suas atmosferas e superfícies.

No caso do Sistema Solar, esse estágio representa uma das principais etapas para compreender qual será o destino dos planetas internos e quais corpos poderão permanecer em órbita após a transformação do Sol.

Como o telescópio James Webb ajuda a estudar esse processo?

Observações de outros sistemas planetários oferecem referências para entender o que pode acontecer quando estrelas semelhantes ao Sol chegam às etapas finais de sua evolução.

O Telescópio Espacial James Webb, desenvolvido em uma colaboração internacional liderada pela NASA, permite estudar exoplanetas, planetas localizados fora do Sistema Solar, inclusive mundos que orbitam estrelas em diferentes estágios de evolução.

A análise desses sistemas ajuda os pesquisadores a investigar de que maneira fatores como distância inicial da estrela, migração orbital e perda de massa estelar interferem na permanência dos planetas.

Entre os aspectos analisados estão:

detecção de exoplanetas que permanecem em órbitas externas;

análise da perda de massa das estrelas nas etapas finais de sua evolução;

mapeamento da radiação emitida por remanescentes estelares.

Essas observações fornecem parâmetros para modelos usados no estudo da evolução de sistemas planetários e do futuro do próprio Sistema Solar.

O que acontecerá com a atmosfera terrestre?

Antes mesmo da fase de gigante vermelha, o aumento da energia recebida do Sol deverá elevar gradualmente a temperatura da superfície terrestre. A evaporação dos oceanos aumentará a quantidade de vapor d’água na atmosfera e intensificará o efeito estufa.

Com temperaturas mais altas, parte da água presente na atmosfera poderá ser dissociada, e componentes como o hidrogênio poderão escapar para o espaço. Ao longo desse processo, a quantidade de água disponível na Terra diminuirá.

Entre as etapas associadas a essa transformação estão:

intensificação do efeito estufa pelo aumento do vapor d’água na atmosfera;

perda gradual de hidrogênio para o espaço;

redução e posterior desaparecimento da água disponível nos oceanos.

O processo alterará a composição atmosférica e as condições da superfície terrestre, até que o planeta deixe de reunir as condições necessárias para sustentar a vida como existe atualmente.

A Terra poderá sobreviver à fase de gigante vermelha?

A permanência física da Terra dependerá da relação entre a expansão do Sol e as mudanças em sua massa. À medida que uma estrela perde massa, sua influência gravitacional sobre os planetas diminui, o que pode provocar o afastamento de suas órbitas.

Esse mecanismo pode aumentar a distância entre um planeta e sua estrela. No entanto, a expansão do Sol ocorrerá ao mesmo tempo, e o destino da Terra dependerá da interação entre esses processos.

Mesmo em um cenário no qual o planeta permaneça fisicamente em órbita e não seja alcançado pelo Sol durante a fase de gigante vermelha, as condições atuais da superfície não serão preservadas. O aumento da temperatura e a perda de água ocorrerão antes das etapas finais da evolução solar, o que impedirá a manutenção das condições ambientais existentes hoje.