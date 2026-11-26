Com a Selic projetada em 12,75% na média de 2027 e o PIB estagnado, o balcão da farmácia virou o lugar mais seguro do varejo para quem investe na bolsa. Essa é a leitura do Safra, que atualizou preços-alvo e estimativas para as empresas de varejo básico sob sua cobertura e colocou o setor farmacêutico como o "porto seguro" para o próximo ano.

Do outro lado do corredor, o diagnóstico é oposto. Para o banco, os supermercados devem continuar a vender, no consumo dentro de casa, menos do que a alta dos preços dos alimentos, pressionados por juros altos, famílias endividadas e concorrência acirrada.

A revisão também incorpora os resultados mais recentes das companhias, novas premissas macroeconômicas e um custo de capital próprio mais alto, que subiu de 14,3% para 15%. Na prática, isso reduz o valor presente dos lucros futuros e explica por que parte dos preços-alvo caiu, mesmo entre as ações recomendadas.

Por que as farmácias resistem ao aperto

O Safra vê o varejo farmacêutico e a fabricante de medicamentos Hypera como os segmentos mais protegidos da sua cobertura.

A tese se apoia em uma demanda que não depende tanto do ciclo econômico, já que o remédio de uso contínuo não sai da lista de compras quando o crédito fica caro.

Somam-se a isso o envelhecimento da população, a consolidação do mercado em torno das grandes redes, a melhora na geração de caixa e a adoção dos medicamentos à base de GLP-1, as chamadas canetas emagrecedoras.

A preferida é a RD Saúde (RADL3), dona da Droga Raia e da Drogasil. O banco reiterou a recomendação de desempenho acima da média do mercado, mas reduziu o preço-alvo de R$ 25 para R$ 20 por ação.

Mesmo com o corte, o Safra considera a ação barata, ela é negociada a 12 vezes o lucro projetado para 2027, bem abaixo da média histórica. No preço-alvo, o múltiplo subiria para 17 vezes, patamar que o banco ainda considera atraente diante do crescimento e da qualidade da empresa.

A Hypera (HYPE3) aparece como segunda escolha, com preço-alvo mantido em R$ 30 por ação. A farmacêutica é negociada a sete vezes o lucro estimado para 2027, abaixo da média histórica de oito vezes.

Para o banco, esse múltiplo não reflete os ganhos de participação de mercado, os lançamentos de novos produtos, a redução do endividamento e o aumento da capacidade de pagar dividendos.

A Pague Menos (PGMN3) teve o maior corte: o preço-alvo caiu de R$ 6,50 para R$ 3,50 por ação. O Safra reduziu as estimativas por causa de uma abertura de lojas mais lenta, do crescimento menor nas vendas das mesmas lojas e do cenário macroeconômico desfavorável.

Ainda assim, a recomendação de compra foi mantida. A ação é negociada a quatro vezes o lucro de 2027, contra uma média histórica de 6,6 vezes, o que o banco vê como ponto de entrada atraente.

Já a Panvel (PNVL3) manteve o preço-alvo de R$ 17 por ação, sustentado pelo forte ritmo de vendas nas mesmas lojas, pela melhora de margem e pelo aumento da liquidez das ações.

Supermercados presos ao bolso apertado

No varejo de alimentos, o Safra mantém postura cautelosa. A combinação de juros altos, PIB sem crescimento em 2027 e famílias com boa parte da renda comprometida com dívidas deve continuar a frear o consumo.

Para o Assaí (ASAI3), a recomendação segue neutra, com preço-alvo elevado de R$ 10 para R$ 11 por ação. A empresa é negociada a dez vezes o lucro de 2027, e o banco avalia que esse preço já reflete parte da desalavancagem esperada.

O ambiente operacional mais difícil, diz o Safra, deve continuar a limitar o crescimento, os ganhos de margem e a expansão adicional dos lucros da rede de atacarejo.

O Grupo Mateus (GMAT3) também segue neutro, com preço-alvo inalterado em R$ 4,50 por ação. O múltiplo de sete vezes o lucro de 2027 parece justo ao banco, diante dos desafios macroeconômicos, competitivos e internos, apesar do balanço sólido e da retomada esperada na abertura de lojas.

Há, porém, um possível alívio de curto prazo para o setor. O Safra aponta a Medida Provisória (MP) 1.394, que proíbe as apostas de quota fixa no país, como um catalisador relevante para os supermercados.

A lógica é que o dinheiro antes gasto nas bets volte a circular no orçamento doméstico. Com mais renda disponível, as vendas para consumo em casa poderiam crescer em ritmo mais forte e reduzir parte da distância em relação à inflação de alimentos.

A MP foi publicada em 25 de setembro e já está em vigor, mas precisa ser aprovada pelo Congresso para virar lei definitivamente.

O banco lista quatro riscos para as teses do setor: a piora do cenário macroeconômico, falhas de execução, a concorrência e mudanças na jornada de trabalho.

Na execução, entram a integração de fusões e aquisições, a expansão das redes, as novas iniciativas do Assaí e o desenvolvimento de produtos da Hypera.