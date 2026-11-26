O dia anterior foi marcado por perdas do Bitcoin ao longo da manhã, em um movimento provocado pelos dados de inflação dos Estados Unidos, que reforçaram as expectativas de uma alta de juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central ameriucano) em dezembro.

Logo após a divulgação do Índice de Preços de Gastos com Consumo (PCE, na sigla em inglês), indicador de inflação preferido pelo Fed, a criptomoeda chegou a romper a mínima registrada em junho e atingiu US$ 57.300, por volta das 11h.

“Com o PCE, a alta de juros de dezembro ficou praticamente certa, com o mercado colocando algo perto de 94% de chance. Só que o medo era outro: uma inflação acima do esperado reabriria a conversa sobre uma alta maior, de meio ponto, e isso não aconteceu”, analisa Marco Aurélio de Camargos, CIO da Vault Capital.

Três horas depois, começou a recuperação. O Bitcoin voltou a superar os US$ 60 mil e encerrou a noite próximo dos US$ 60.700 mil. O movimento acompanhou a recuperação das bolsas americanas, que também reduziram as perdas expressivas registradas durante o pregão.

Nesta quinta-feira, 26, o mercado de criptomoedas acompanha a digestão dos dados de inflação em um dia de menor liquidez, já que as bolsas americanas permanecem fechadas em razão do feriado de Ação de Graças. Por volta das 10h (horário de Brasília), o Bitcoin subia 3,76% nas últimas 24 horas, cotado a US$ 60.816.

Como deve ser o dia para o Bitcoin?

Para Caio Villa, líder de Produto e Relacionamento da Brasil Bitcoin, a sessão desta quinta-feira será importante para avaliar se a recuperação da criptomoeda tem força própria ou se depende do desempenho dos mercados americanos e da entrada de recursos de investidores institucionais.

“Um dia sem bolsa americana e sem fluxo de ETF é um bom termômetro da demanda fora dos EUA. Se o Bitcoin se sustentar acima de US$ 60 mil sem esse apoio, é um sinal de que a venda perdeu força”, afirma.

Outro patamar acompanhado de perto pelo mercado é o de US$ 58,5 mil. Segundo Villa, a região foi apontada pela Galaxy como um nível importante de suporte, cuja perda poderia abrir espaço para quedas mais acentuadas.

Assim, a sustentação dos US$ 60 mil e o comportamento dos fluxos institucionais devem ajudar a indicar se a recuperação observada desde a mínima de quarta-feira representa uma mudança de direção ou apenas um alívio temporário nas vendas.

Hoje, também colabora com a alta do Bitcoin as bolsas asiáticas. Como os mercados por lá têm forte exposição à tecnologia, recuaram ontem. Hoje, porém, se recuperam, puxandoa criptomoeda para cima.

Gráfico do bitcoin em 26 de novembro de 2026

ETFs negativos e Fear & Greed no 'medo extremo'

Villa chama a atenção, porém, para a continuidade da saída de recursos dos fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin nos Estados Unidos. Na quarta-feira, 25, os produtos registraram resgates de US$ 453 milhões, o sétimo pregão consecutivo de saldo negativo. Em novembro, as retiradas já somavam aproximadamente US$ 5,4 bilhões, o pior resultado mensal desde o lançamento desses fundos.

O maior alvo do fluxo vendedor foi o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 329,7 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras. Nos ETFs da criptomoeda Bitcoin, por sua vez, o saldo foi negativo em US$ 60,1 milhões.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas subiu dos 9 para os 10 pontos, continuando na zona que indica "medo extremo".

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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