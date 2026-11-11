Pax: plataforma brasileira permite que policiais consultem imagens e registros de investigações em linguagem natural. (Pax/Reprodução)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 11h41.
A Pax, startup brasileira especializada em inteligência artificial para segurança pública, foi selecionada para o programa restrito Daybreak Blue da OpenAI. O programa permite que a equipe de segurança da Pax utilize modelos avançados de IA para proteger os sistemas que operam, sem que os policiais tenham acesso direto à tecnologia. A plataforma da Pax já é usada em quatro estados brasileiros e contribuiu para mais de 7 mil casos investigativos entre 2025 e 2026.
A Pax, startup brasileira conhecida como o “ChatGPT da polícia”, foi aprovada no Daybreak Blue, programa de acesso restrito da OpenAI voltado à defesa cibernética. A seleção foi anunciada pela empresa na terça-feira, 10.
Com ela, a Pax passa a usar os modelos da dona do ChatGPT para encontrar falhas de segurança, analisar ameaças e proteger os sistemas que opera — uma plataforma que reúne dados sensíveis de investigações policiais em quatro estados.
O acesso não chega às mãos dos policiais. As regras da OpenAI reservam o Daybreak a equipes autorizadas a proteger os sistemas que administram ou que têm permissão para testar.
O programa proíbe repassar o acesso a clientes ou usá-lo para processar pedidos feitos por usuários de outro produto. Na prática, a IA da OpenAI vai trabalhar para a equipe de segurança da Pax, não para as investigações.
A ideia é substituir a busca manual em sistemas separados por uma conversa. O policial descreve em linguagem natural o que procura e a plataforma faz o cruzamento.
Se um boletim de ocorrência registrar que um carro de determinada cor e modelo passou por uma região, por exemplo, o agente pode pedir que a ferramenta reúna imagens e registros compatíveis com a descrição.
A decisão sobre o que fazer com o resultado — e se há elementos para avançar na investigação — continua com o policial.
A tecnologia da Pax está em programas de segurança pública de São Paulo, Goiás, Paraná e Ceará e em cerca de 200 municípios, segundo a empresa.
A startup afirma que a plataforma contribuiu para mais de 7 mil casos entre maio de 2025 e outubro de 2026. A conta inclui ocorrências em que o sistema ajudou a identificar ou localizar pessoas e veículos e casos em que contribuiu para esclarecer o crime.
Cada órgão público mantém a custódia dos dados e define quais bases podem ser consultadas, de acordo com a Pax.
As informações são armazenadas e processadas no Brasil, e todas as consultas ficam registradas para auditoria. A empresa diz ter a certificação ISO/IEC 27001:2022, norma internacional de gestão da segurança da informação.
A entrada no Daybreak Blue vem meses depois de a startup captar US$ 40 milhões em uma rodada liderada pelas gestoras americanas Benchmark e Greenoaks.
Agora, a Pax ganha ferramentas da OpenAI para reforçar a proteção da plataforma usada pelas polícias.
É uma startup brasileira de inteligência artificial para segurança pública. Sua plataforma permite que policiais consultem imagens e registros em linguagem natural, como em um chat, e é usada em programas de São Paulo, Goiás, Paraná e Ceará.
É uma modalidade do programa de acesso restrito da OpenAI para trabalho autorizado de defesa cibernética, como análise de ameaças e identificação e correção de falhas de segurança.
O acesso anunciado é para a equipe da Pax proteger seus sistemas. Pelas regras da OpenAI, o programa é restrito ao trabalho de segurança autorizado da organização aprovada.
A plataforma permite consultar imagens e registros, como boletins de ocorrência e dados de veículos, dentro das bases autorizadas pelo órgão público responsável.
Segundo a Pax, são ocorrências em que a tecnologia ajudou em alguma etapa, como identificar ou localizar alguém, recuperar um veículo ou esclarecer um crime.