A Pax, startup brasileira conhecida como o “ChatGPT da polícia”, foi aprovada no Daybreak Blue, programa de acesso restrito da OpenAI voltado à defesa cibernética. A seleção foi anunciada pela empresa na terça-feira, 10.

Com ela, a Pax passa a usar os modelos da dona do ChatGPT para encontrar falhas de segurança, analisar ameaças e proteger os sistemas que opera — uma plataforma que reúne dados sensíveis de investigações policiais em quatro estados.

O acesso não chega às mãos dos policiais. As regras da OpenAI reservam o Daybreak a equipes autorizadas a proteger os sistemas que administram ou que têm permissão para testar.

O programa proíbe repassar o acesso a clientes ou usá-lo para processar pedidos feitos por usuários de outro produto. Na prática, a IA da OpenAI vai trabalhar para a equipe de segurança da Pax, não para as investigações.

Como funciona o “ChatGPT da polícia” da Pax?

A ideia é substituir a busca manual em sistemas separados por uma conversa. O policial descreve em linguagem natural o que procura e a plataforma faz o cruzamento.

Se um boletim de ocorrência registrar que um carro de determinada cor e modelo passou por uma região, por exemplo, o agente pode pedir que a ferramenta reúna imagens e registros compatíveis com a descrição.

A decisão sobre o que fazer com o resultado — e se há elementos para avançar na investigação — continua com o policial.

Onde a Pax é usada e em quantos casos atuou?

A tecnologia da Pax está em programas de segurança pública de São Paulo, Goiás, Paraná e Ceará e em cerca de 200 municípios, segundo a empresa.

A startup afirma que a plataforma contribuiu para mais de 7 mil casos entre maio de 2025 e outubro de 2026. A conta inclui ocorrências em que o sistema ajudou a identificar ou localizar pessoas e veículos e casos em que contribuiu para esclarecer o crime.

Quem controla os dados usados pela Pax?

Cada órgão público mantém a custódia dos dados e define quais bases podem ser consultadas, de acordo com a Pax.

As informações são armazenadas e processadas no Brasil, e todas as consultas ficam registradas para auditoria. A empresa diz ter a certificação ISO/IEC 27001:2022, norma internacional de gestão da segurança da informação.

Da rodada de US$ 40 milhões à OpenAI

A entrada no Daybreak Blue vem meses depois de a startup captar US$ 40 milhões em uma rodada liderada pelas gestoras americanas Benchmark e Greenoaks.

Agora, a Pax ganha ferramentas da OpenAI para reforçar a proteção da plataforma usada pelas polícias.