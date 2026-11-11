Clássico com Tom Hanks e Meg Ryan, 'Mensagem para Você' ganhará nova versão

"Mensagens Para Você", a comédia romântica de 1998 que se tornou um clássico do cinema, irá ganhar um reboot, ou seja, uma nova adaptação moderna criada pela Warner Bros, segundo o Deadline.

Apesar de informações sobre a trama ainda não terem sido reveladas, foi confirmado que Jason Orley será o diretor responsável pelo longa-metragem. O americano também está trabalhando no roteiro do projeto.

A produção ficará a cargo de Neal Moritz e Tania Landau, pela produtora Original Film.

Sobre o que é o filme 'Mensagem para Você'?

O longa-metragem original de Nora Ephron foi estrelado por Tom Hanks no papel de Joe Fox e Meg Ryan interpretando Kathleen Kelly.

Foz, um grande empresário do ramo livreiro, abre uma nova unidade e ameaça levar à falência a livraria infantil de Kathleen Kelly. Rivais do mundo real, os protagonistas acabam vivendo um romance anônimo por meio do AOL Messenger.

O longa-metragem foi lançado na época do Natal, e se tornou um clássico. "Mensagem para Você" arrecadou US$ 250 milhões a partir de um orçamento de cerca de US$ 65 milhões.

“Mensagem para Você” foi inspirado na peça “Parfumerie”, de 1937, de Miklós László. A obra já havia sido adaptada anteriormente no clássico da comédia de 1940, “A Loja da Esquina”, estrelado por Jimmy Stewart e Margaret Sullavan.