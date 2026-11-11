Clássico com Tom Hanks e Meg Ryan, 'Mensagem para Você' ganhará nova versão

'Mensagem para Você': filme de 1998 acompanha o romance entre dois rivais do mercado livreiro que se apaixonam pela internet sem conhecer a identidade um do outro (Warner Bros. Pictures / Divulgação)
Estagiária de Jornalismo
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 11h48.
"Mensagem para Você", comédia romântica de 1998 estrelada por Tom Hanks e Meg Ryan, ganhará uma nova versão moderna. A Warner Bros. anunciou um reboot do clássico, com Jason Orley como diretor e roteirista. A produção será realizada pela Original Film, mas detalhes da trama ainda não foram revelados.
"Mensagens Para Você", a comédia romântica de 1998 que se tornou um clássico do cinema, irá ganhar um reboot, ou seja, uma nova adaptação moderna criada pela Warner Bros, segundo o Deadline.
Apesar de informações sobre a trama ainda não terem sido reveladas, foi confirmado que Jason Orley será o diretor responsável pelo longa-metragem. O americano também está trabalhando no roteiro do projeto.
A produção ficará a cargo de Neal Moritz e Tania Landau, pela produtora Original Film.
O longa-metragem original de Nora Ephron foi estrelado por Tom Hanks no papel de Joe Fox e Meg Ryan interpretando Kathleen Kelly.
Foz, um grande empresário do ramo livreiro, abre uma nova unidade e ameaça levar à falência a livraria infantil de Kathleen Kelly. Rivais do mundo real, os protagonistas acabam vivendo um romance anônimo por meio do AOL Messenger.
O longa-metragem foi lançado na época do Natal, e se tornou um clássico. "Mensagem para Você" arrecadou US$ 250 milhões a partir de um orçamento de cerca de US$ 65 milhões.
“Mensagem para Você” foi inspirado na peça “Parfumerie”, de 1937, de Miklós László. A obra já havia sido adaptada anteriormente no clássico da comédia de 1940, “A Loja da Esquina”, estrelado por Jimmy Stewart e Margaret Sullavan.
Segundo o Deadline, a Warner Bros prepara uma nova adaptação moderna da comédia romântica de 1998. Informações sobre a trama ainda não foram reveladas.
Jason Orley será o diretor do novo longa-metragem e também trabalha no roteiro. Neal Moritz e Tania Landau produzirão o filme pela produtora Original Film.
Tom Hanks interpretou Joe Fox, enquanto Meg Ryan viveu Kathleen Kelly. O longa-metragem original teve direção de Nora Ephron.
Joe Fox, um grande empresário do ramo livreiro, abre uma unidade que ameaça levar à falência a livraria infantil de Kathleen Kelly. Sem conhecer a identidade um do outro, Joe Fox e Kathleen Kelly vivem um romance anônimo pelo AOL Messenger.
“Mensagem para Você” arrecadou US$ 250 milhões, a partir de um orçamento de cerca de US$ 65 milhões. O filme foi lançado na época do Natal e se tornou um clássico.
“Mensagem para Você” foi inspirado na peça “Parfumerie”, escrita por Miklós László em 1937. A obra também originou o filme “A Loja da Esquina”, comédia de 1940 estrelada por Jimmy Stewart e Margaret Sullavan.
Glossário
O que é reboot?
Uma nova adaptação moderna de uma obra já existente, geralmente com mudanças na história ou no contexto para atrair novos públicos.
Quem é Jason Orley?
Jason Orley é um diretor, roteirista e produtor de cinema e televisão americano, conhecido principalmente por trabalhos de comédia e pela parceria com o ator e comediante Pete Davidson.
Quem é Miklós László?
Miklós László (1903–1973) foi um dramaturgo, roteirista e ator húngaro-americano, nascido em Budapeste, na Hungria. Ficou conhecido principalmente por suas peças de teatro, uma delas adaptada diversas vezes para o cinema.