Dupla estreia com projeto de VGV estimado em quase R$ 500 mi em Itajaí

Dois executivos ligados à tradicional incorporadora catarinense Procave decidiram abrir uma nova frente de negócios no mercado imobiliário, com um projeto que prevê quase R$ 500 milhões em Valor Geral de Vendas (VGV).

Taysa Pinheiro e Rodrigo Caldas criaram a TR-PRO Incorporações e escolheram Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina, para a estreia da empresa. Em vez de apartamentos de luxo, a aposta está no segmento corporativo e na demanda por espaços voltados à saúde.

A iniciativa reúne duas trajetórias dentro da Procave. Taysa é sócia da companhia, enquanto Rodrigo ocupa o cargo de diretor. Com 48 anos de atuação, mais de 30 empreendimentos entregues e cerca de 550 mil metros quadrados construídos, a empresa participa do novo negócio como permutante do terreno. A incorporação e a gestão ficarão sob responsabilidade da TR-PRO.

O primeiro empreendimento da dupla será o SEAM Business & Health, um complexo de 37,1 mil metros quadrados de área construída, distribuídos em 32 pavimentos, com 195 salas comerciais, no Centro de Itajaí.

A escolha da cidade acompanha a expansão econômica da região, impulsionada pela atividade portuária, pelo comércio exterior e pelo mercado imobiliário. Segundo o Índice FipeZAP de outubro de 2026, Itajaí ocupa a quinta posição entre os municípios com o metro quadrado residencial mais caro do país, com preço médio anunciado de R$ 13.511.

Embora o indicador acompanhe imóveis residenciais, o novo negócio mira outro público: empresas que precisam de grandes áreas para concentrar suas operações e profissionais da saúde interessados em instalar clínicas e consultórios próximos à rede hospitalar.

Aposta na saúde

Um dos principais focos do empreendimento está nas lajes corporativas, com áreas entre 841 e 1.385 metros quadrados. A proposta é atender companhias que desejam reunir diferentes departamentos em um mesmo pavimento, uma demanda que, segundo os empreendedores, ainda encontra oferta limitada na região.

“A atividade portuária e o comércio exterior trazem para Itajaí empresas que precisam de grandes áreas, e hoje são poucas as lajes capazes de recebê-las em um único pavimento”, afirma Rodrigo Caldas, diretor comercial da TR-PRO.

Outra frente é o setor de saúde. A proximidade com o Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen e o Hospital Unimed Litoral orientou a inclusão de infraestrutura específica para clínicas e consultórios, como elevador adaptado ao transporte de macas e sistemas próprios para o manejo de resíduos de serviços de saúde.

A incorporadora também procura explorar uma mudança no ambiente empresarial: a crescente importância da qualidade dos espaços de trabalho nas estratégias de atração e retenção de profissionais.

O complexo terá mais de 2 mil metros quadrados de áreas compartilhadas, incluindo salas de reunião, auditórios, ambientes de convivência e descanso. Estão previstos ainda um rooftop de 852 metros quadrados e um jardim suspenso a aproximadamente 105 metros de altura.

Para Taysa Pinheiro, diretora administrativa da TR-PRO, o compartilhamento de estruturas que normalmente exigiriam áreas privativas maiores pode representar uma vantagem econômica para as empresas.

“Criar dentro de uma operação própria auditórios, salas de reunião, espaços de convivência, alimentação e áreas de descompressão exige uma metragem significativa”, afirma.

A estreia da TR-PRO representa uma diversificação na trajetória dos dois executivos, que passam a atuar em uma operação própria, embora mantenham seus vínculos com a Procave.

O desafio será transformar o VGV projetado de quase R$ 500 milhões em vendas efetivas, em um segmento que depende não apenas da dinâmica imobiliária, mas também da expansão das atividades empresariais e da capacidade de atrair novos ocupantes.