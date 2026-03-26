O que o câncer em gatos pode ensinar sobre a doença em humanos?

Uma descoberta recente está mudando a forma como cientistas entendem o câncer.

Um estudo feito pelo Wellcome Trust Sanger Institute, revelou que gatos domésticos e humanos compartilham mutações genéticas muito semelhantes em diversos tipos de tumores, indicando que a doença pode ter origens comuns entre as duas espécies.

Tumores felinos são parecidos com os de humanos

A pesquisa, conduzida por instituições como o Wellcome Sanger Institute, Universidade de Berna, na Suiça e a Faculdade de Veterária de Toronto, no Canadá, analisou tumores de cerca de 500 gatos em cinco países. Pela primeira vez, foi possível mapear em grande escala os genes associados ao câncer nesses animais e compará-los diretamente com os de humanos.

Os resultados chamaram atenção pela semelhança.

Diversos genes responsáveis pelo desenvolvimento do câncer em pessoas também aparecem alterados em gatos. Um dos exemplos mais marcantes está no câncer de mama: tumores mamários felinos apresentam mutações muito próximas das observadas em mulheres, incluindo genes já conhecidos por influenciar a progressão da doença.

Além disso, genes como o TP53, frequentemente associado a tumores humanos, também aparecem com alta frequência em gatos. Isso reforça a ideia de que os mecanismos biológicos por trás do câncer são mais universais do que se imaginava.

Fatores externos ajudam

Mas não é só genética. O ambiente também entra nessa equação. Como gatos vivem dentro das mesmas casas que seus donos, eles estão expostos a fatores semelhantes, como poluição, produtos químicos e até hábitos de vida. Isso pode contribuir para o desenvolvimento de câncer em ambas as espécies, funcionando quase como um “espelho biológico” do que acontece com humanos.

Esse conjunto de evidências fortalece um conceito que vem ganhando espaço na ciência: o de “One Medicine” (ou medicina integrada). A ideia é simples, mas poderosa. Em vez de estudar doenças separadamente em humanos e animais, pesquisadores passam a tratá-las como um problema comum, acelerando descobertas e reduzindo o tempo para novos tratamentos.

Essa descoberta pode ter impactos diretos. Alguns medicamentos já usados contra o câncer humano mostraram potencial em testes com tumores felinos que possuem as mesmas mutações. Por outro lado, estudar o câncer que surge naturalmente em gatos pode ajudar a entender melhor como a doença evolui e responde a tratamentos no mundo real, algo difícil de reproduzir apenas em laboratório.

Apesar do avanço, ainda há limitações. Os testes com medicamentos, por exemplo, foram feitos em laboratório e precisam de validação clínica. Além disso, nem todos os tipos de câncer são idênticos entre as espécies, o que exige cautela antes de aplicar descobertas diretamente em humanos.