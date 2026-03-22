Pedir dinheiro para gatos viraliza no TikTok — mas funciona?

A prática de pedir dinheiro para gatos ganhou espaço nas redes sociais e virou tendência em vídeos que mostram pessoas fazendo pedidos de prosperidade financeira aos felinos. O conteúdo, que se espalhou principalmente no TikTok, mistura humor com elementos de crenças espirituais e despertou curiosidade sobre seu significado.

Apesar de parecer recente, a associação entre gatos e dinheiro tem raízes antigas. Em diferentes culturas, esses animais foram relacionados à proteção, à intuição e à preservação de riqueza, o que ajuda a explicar por que a prática ganhou força no ambiente digital.

Por que gatos são associados à prosperidade?

A relação simbólica entre gatos e prosperidade aparece em diversas tradições. No Egito Antigo, por exemplo, os felinos eram associados à deusa Bastet, ligada à proteção e à fertilidade. A presença dos animais ajudava a proteger estoques de grãos, considerados fonte de riqueza e estabilidade.

Outras culturas também reforçam esse simbolismo. Na mitologia nórdica, gatos eram vistos como protetores de recursos. Já no Japão, o Maneki-neko, conhecido como “gato da sorte”, é utilizado como amuleto para atrair clientes e prosperidade.

Em entrevista à CNN, a terapeuta holística e pesquisadora de práticas esotéricas explicou que essa associação atravessa o tempo e está ligada ao papel simbólico atribuído aos animais em diferentes contextos culturais.

A chamada simpatia não deve ser interpretada de forma literal. Dentro das tradições espirituais, o gesto é entendido como um símbolo relacionado à atração de prosperidade e à proteção de bens.

A especialista destacou os gatos são associados a elementos como intuição e energia protetora. Nesse contexto, a prática funciona como uma forma de direcionar intenções ligadas à vida financeira.

Simpatia

Embora os vídeos nas redes mostrem versões simplificadas, a prática pode estar ligada a rituais mais estruturados em tradições esotéricas. Entre os elementos mais comuns estão:

Purificação do ambiente

Uso de imagens ou objetos que representem o gato

Acendimento de vela associada à prosperidade

Realização do pedido em voz alta

Em alguns casos, o ritual inclui também ações simbólicas, como ajudar animais, especialmente gatos abandonados.

Pedir dinheiro para gatos funciona?

A prática não possui comprovação científica e é interpretada como simbólica. Seu efeito está relacionado às crenças individuais e aos significados atribuídos ao ritual, e não a um resultado direto.

A popularidade da trend está ligada ao crescimento de conteúdos sobre espiritualidade e bem-estar nas redes sociais, onde práticas simbólicas costumam ganhar visibilidade.

A associação entre gatos e práticas místicas também está ligada a períodos de perseguição aos animais ao longo da história. Por isso, especialistas destacam a importância de compreender essas tradições sem reforçar estigmas.