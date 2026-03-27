Gatos só ronronam quando estão felizes? Entenda o que leva os animais a ronronar

Entenda por que os gatos ronronam e o que a ciência já descobriu sobre esse som característico ( EyeEm/Freepik)
Publicado em 27 de março de 2026 às 16h31.
O ronronar é um dos sons mais característicos dos gatos domésticos. Muitas pessoas associam esse comportamento exclusivamente a momentos de conforto e felicidade. No entanto, o sim também pode ser emitido em momentos de dor e estresse.
Um estudo da Sociedade Humana de São Diego aponta que, o som também é usado para comunicação com outros animais da espécie e autorregulação.
Especula-se há décadas que o ronronar era uma forma de comunicação. No começo dos anos 2000, criamos hipóteses de que o ronronar tinha outros propósitos além desse.
Apesar disso, o veterinário e CEO da organização, Gary Weitzman, menciona que, na maioria das vezes, o ronronar indica satisfação.
O ronronar é produzido por vibrações rápidas nos músculos da laringe, que fazem as cordas vocais abrirem e fecharem enquanto o gato respira. Esse movimento gera o som contínuo característico.
Segundo especialistas, os gatos costumam ronronar quando estão relaxados, recebendo atenção ou interagindo com seus tutores.
Os filhotes também utilizam o som logo após o nascimento, principalmente durante a amamentação, como forma de comunicação com a mãe.
Apesar da associação com bem-estar, o ronronar também pode ocorrer em situações de desconforto.
Em alguns casos, o som pode ser emitido quando o gato sente dor, está estressado ou se recuperando de determinadas doenças também produzem o som.
Uma das hipóteses é que o ronronar tenha função de autoconforto, ajudando o animal a lidar com situações adversas.
Alguns estudos sugerem que a frequência do ronronar pode ter efeitos fisiológicos no corpo do animal.
Pesquisadores apontam que vibrações nessa faixa estão associadas à regeneração de tecidos e à cicatrização em alguns mamíferos.
Embora ainda existam investigações em andamento, essa hipótese ajuda a explicar por que gatos ronronam mesmo quando estão feridos ou debilitados.