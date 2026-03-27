Ciência

Gatos só ronronam quando estão felizes? Entenda o que leva os animais a ronronar

Ronronar nem sempre significa felicidade e os gatos também podem emitir o som em situações de dor ou estresse

Entenda por que os gatos ronronam e o que a ciência já descobriu sobre esse som característico ( EyeEm/Freepik)

Entenda por que os gatos ronronam e o que a ciência já descobriu sobre esse som característico ( EyeEm/Freepik)

Gabriela Pessanha

Publicado em 27 de março de 2026 às 16h31.

O ronronar é um dos sons mais característicos dos gatos domésticos. Muitas pessoas associam esse comportamento exclusivamente a momentos de conforto e felicidade. No entanto, o sim também pode ser emitido em momentos de dor e estresse.

Um estudo da Sociedade Humana de São Diego aponta que, o som também é usado para comunicação com outros animais da espécie e autorregulação. 

Especula-se há décadas que o ronronar era uma forma de comunicação. No começo dos anos 2000, criamos hipóteses de que o ronronar tinha outros propósitos além desse.

Apesar disso, o veterinário e CEO da organização, Gary Weitzman, menciona que, na maioria das vezes, o ronronar indica satisfação. 

Por que os gatos ronronam?

O ronronar é produzido por vibrações rápidas nos músculos da laringe, que fazem as cordas vocais abrirem e fecharem enquanto o gato respira. Esse movimento gera o som contínuo característico.

Segundo especialistas, os gatos costumam ronronar quando estão relaxados, recebendo atenção ou interagindo com seus tutores.

Os filhotes também utilizam o som logo após o nascimento, principalmente durante a amamentação, como forma de comunicação com a mãe.

Ronronar também pode indicar dor ou estresse

Apesar da associação com bem-estar, o ronronar também pode ocorrer em situações de desconforto.

Em alguns casos, o som pode ser emitido quando o gato sente dor, está estressado ou se recuperando de determinadas doenças também produzem o som.

Uma das hipóteses é que o ronronar tenha função de autoconforto, ajudando o animal a lidar com situações adversas.

gato meia-calça

O ronronar pode ter função biológica

Alguns estudos sugerem que a frequência do ronronar pode ter efeitos fisiológicos no corpo do animal.

Pesquisadores apontam que vibrações nessa faixa estão associadas à regeneração de tecidos e à cicatrização em alguns mamíferos.

Embora ainda existam investigações em andamento, essa hipótese ajuda a explicar por que gatos ronronam mesmo quando estão feridos ou debilitados.

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