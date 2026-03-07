Por que os gatos sempre caem de pé? Estudo revela o segredo

Os gatos são conhecidos pela capacidade de se contorcer no ar e aterrissar em pé, mesmo quando caem de cabeça para baixo. Um novo estudo aponta que esse movimento está ligado a uma região específica da coluna vertebral extremamente flexível, que permite ao animal girar o corpo durante a queda.

A pesquisa, publicada na revista científica The Anatomical Record, indica que os gatos conseguem rotacionar a parte frontal e traseira do corpo separadamente, ajustando rapidamente a posição antes de tocar o chão.

Coluna vertebral flexível

Segundo pesquisadores da Universidade de Yamaguchi, no Japão, a chave desse movimento está na coluna torácica, localizada na região central das costas.

Os cientistas compararam a flexibilidade da coluna torácica com a da coluna lombar, situada na parte inferior do corpo, e descobriram que a parte central das costas do animal pode girar até três vezes mais. Essa mobilidade extra permite que os gatos torçam o corpo no ar e reorganizem sua posição durante a queda.

'Reflexo de endireitamento' dos gatos

Há mais de um século, cientistas tentam entender como os gatos conseguem se orientar no ar. Três hipóteses principais foram propostas ao longo do tempo. Uma delas sugeria que a cauda funcionaria como uma espécie de hélice, ajudando o animal a girar o corpo. No entanto, estudos mostram que mesmo gatos sem cauda ainda conseguem se virar durante a queda.

Outra teoria defendia que o gato dobraria o corpo formando quase um ângulo reto, girando simultaneamente as partes dianteira e traseira.

A hipótese mais aceita atualmente descreve um movimento sequencial: primeiro o gato gira a parte frontal do corpo, depois ajusta a parte traseira, em um processo conhecido como “enrolar e girar”.

Movimento sequencial

Para investigar o fenômeno, os pesquisadores realizaram dois tipos de experimentos: primeiro, analisaram a flexibilidade da coluna vertebral de cinco gatos mortos, medindo quanto cada região podia girar sem sofrer danos. Em seguida, a equipe filmou dois gatos adultos sendo soltos de uma altura de um metro, registrando os movimentos com câmeras de alta velocidade.

As imagens mostraram que os animais terminavam de girar a parte frontal do corpo alguns milissegundos antes da parte traseira, confirmando o movimento sequencial descrito pelos cientistas.

Gatos podem ter preferência

Os pesquisadores também observaram um detalhe curioso: nos testes realizados, os gatos tendiam a girar mais frequentemente para o lado direito durante a queda.

Ainda não está claro por que isso acontece. Uma hipótese é que assimetrias internas do corpo, como a posição dos órgãos, possam influenciar a direção do movimento. Para os cientistas, os resultados reforçam que o movimento é resultado de uma combinação complexa de fatores biomecânicos.

A capacidade dos gatos de se endireitar durante uma queda continua sendo um dos exemplos mais fascinantes da biomecânica animal. Segundo os pesquisadores, o comportamento envolve flexibilidade da coluna, controle muscular preciso e movimentos coordenados das patas, permitindo que os animais realizem ajustes rápidos mesmo em queda livre.