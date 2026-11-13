Rouquidão de Lula: o que pode explicar a voz falha do presidente?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 81 anos, afirmou estar rouco há mais de 15 dias. Na última quarta-feira, 11, durante a COP31, conferência do clima da Organização das Nações Unidas (ONU), ele interrompeu um discurso e deixou a leitura de outro pronunciamento a cargo de um ministro.

Lula tem um histórico de câncer de laringe, tratado entre 2011 e 2012. Em 2022, também passou por uma cirurgia para retirar uma lesão de uma das pregas vocais.

Segundo o Ministério da Saúde, a rouquidão persistente pode estar associada ao uso excessivo da voz e a alterações nas pregas vocais. O envelhecimento também pode afetar a produção vocal.

O que pode causar rouquidão persistente?

A rouquidão ocorre quando há alterações na vibração das pregas vocais, estruturas localizadas na laringe e responsáveis pela produção da voz. Inflamações, inchaços, lesões e mudanças na elasticidade desses tecidos podem modificar o som produzido, deixando a voz áspera, fraca ou mais grave.

O uso excessivo da voz também pode provocar desgaste, principalmente em pessoas que precisam falar durante longos períodos.

Outras causas possíveis incluem irritações na laringe e alterações relacionadas ao envelhecimento.

A identificação da origem depende de avaliação médica, sobretudo quando o sintoma não desaparece.

Radioterapia pode afetar a voz anos depois?

Lula foi diagnosticado com câncer de laringe em outubro de 2011. O tratamento incluiu quimioterapia e radioterapia, concluídas em 2012.

A radioterapia utiliza radiação para combater células cancerígenas, mas também pode atingir tecidos saudáveis próximos à região tratada.

Em tratamentos realizados na cabeça e no pescoço, podem ocorrer alterações nos tecidos e nas funções relacionadas à fala e à deglutição. A cicatrização também pode comprometer a flexibilidade das pregas vocais, dificultando sua vibração e modificando a qualidade da voz.

Algumas consequências dos tratamentos podem persistir ao longo dos anos. Isso, porém, não significa que a rouquidão de Lula seja resultado da radioterapia realizada há mais de uma década.

Cirurgia de Lula em 2022 retirou lesão da prega vocal

Em novembro de 2022, o presidente passou por uma cirurgia para retirar uma leucoplasia da prega vocal esquerda.

A leucoplasia é uma alteração caracterizada pelo aparecimento de uma área esbranquiçada na mucosa. O exame realizado após a retirada da lesão não identificou câncer.

Procedimentos nas pregas vocais podem provocar alterações nos tecidos durante o processo de cicatrização, com possíveis efeitos sobre a produção da voz.

Entretanto, também não há confirmação de que a cirurgia de 2022 esteja relacionada à rouquidão apresentada pelo presidente.

Uso intenso da voz e envelhecimento podem influenciar

Discursos, reuniões e eventos públicos exigem uso frequente da voz, sobretudo quando é necessário falar alto por períodos prolongados. Esse esforço pode provocar irritação e inchaço nas pregas vocais, favorecendo o aparecimento de rouquidão.

O envelhecimento também pode modificar o funcionamento da laringe. Com a idade, os músculos podem perder força e os tecidos apresentar menor elasticidade. Essas mudanças podem afetar a intensidade e a estabilidade da voz.

O Ministério da Saúde recomenda evitar falar com esforço, gritar e competir com ruídos do ambiente para reduzir o desgaste vocal.

Rouquidão pode ser sinal de câncer de laringe?

A rouquidão persistente é um dos possíveis sintomas do câncer de laringe , mas também pode ocorrer por condições não cancerígenas.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), outros sinais incluem dor de garganta, dificuldade para engolir, alterações na qualidade da voz e sensação de caroço na garganta. Em situações mais avançadas, também pode haver dificuldade para respirar.

A presença desses sintomas não significa necessariamente que exista um tumor. Ainda assim, alterações persistentes precisam ser investigadas.

No caso de Lula, o câncer foi tratado entre 2011 e 2012, enquanto a lesão retirada em 2022 não apresentou malignidade.

Quando a rouquidão precisa de avaliação médica?

A rouquidão que persiste por mais de duas ou três semanas deve ser avaliada por um profissional de saúde, especialmente quando há histórico de doenças na laringe.

O otorrinolaringologista pode realizar exames para observar diretamente as pregas vocais e identificar inflamações, lesões ou outras alterações.

O tratamento depende da causa identificada e pode incluir medicamentos, cirurgia ou terapia fonoaudiológica, conforme orientações da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Entre os cuidados recomendados estão manter a hidratação, evitar o esforço vocal excessivo e reduzir a exposição a fatores irritantes, como fumaça e poluição.

Lula afirmou que tem tomado chá para tentar recuperar a voz. A bebida pode contribuir para a hidratação, mas não substitui a investigação médica. Somente uma avaliação da laringe poderá esclarecer a origem da rouquidão atual do presidente e indicar o tratamento adequado.