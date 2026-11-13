Rouquidão de Lula: o que pode explicar a voz falha do presidente?

Lula: presidente interrompeu um discurso durante a COP31 após apresentar dificuldades com a voz (Ediago Quincó/Exame)
Redatora
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 12h16.
O artigo aborda a rouquidão persistente do presidente Lula, analisando possíveis causas como uso excessivo da voz, envelhecimento e histórico médico. Explora também a relação entre rouquidão e câncer de laringe, destacando a importância de avaliação médica para sintomas prolongados.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 81 anos, afirmou estar rouco há mais de 15 dias. Na última quarta-feira, 11, durante a COP31, conferência do clima da Organização das Nações Unidas (ONU), ele interrompeu um discurso e deixou a leitura de outro pronunciamento a cargo de um ministro.
Lula tem um histórico de câncer de laringe, tratado entre 2011 e 2012. Em 2022, também passou por uma cirurgia para retirar uma lesão de uma das pregas vocais.
Segundo o Ministério da Saúde, a rouquidão persistente pode estar associada ao uso excessivo da voz e a alterações nas pregas vocais. O envelhecimento também pode afetar a produção vocal.
A rouquidão ocorre quando há alterações na vibração das pregas vocais, estruturas localizadas na laringe e responsáveis pela produção da voz. Inflamações, inchaços, lesões e mudanças na elasticidade desses tecidos podem modificar o som produzido, deixando a voz áspera, fraca ou mais grave.
O uso excessivo da voz também pode provocar desgaste, principalmente em pessoas que precisam falar durante longos períodos.
Outras causas possíveis incluem irritações na laringe e alterações relacionadas ao envelhecimento.
A identificação da origem depende de avaliação médica, sobretudo quando o sintoma não desaparece.
Lula foi diagnosticado com câncer de laringe em outubro de 2011. O tratamento incluiu quimioterapia e radioterapia, concluídas em 2012.
A radioterapia utiliza radiação para combater células cancerígenas, mas também pode atingir tecidos saudáveis próximos à região tratada.
Em tratamentos realizados na cabeça e no pescoço, podem ocorrer alterações nos tecidos e nas funções relacionadas à fala e à deglutição. A cicatrização também pode comprometer a flexibilidade das pregas vocais, dificultando sua vibração e modificando a qualidade da voz.
Algumas consequências dos tratamentos podem persistir ao longo dos anos. Isso, porém, não significa que a rouquidão de Lula seja resultado da radioterapia realizada há mais de uma década.
Em novembro de 2022, o presidente passou por uma cirurgia para retirar uma leucoplasia da prega vocal esquerda.
A leucoplasia é uma alteração caracterizada pelo aparecimento de uma área esbranquiçada na mucosa. O exame realizado após a retirada da lesão não identificou câncer.
Procedimentos nas pregas vocais podem provocar alterações nos tecidos durante o processo de cicatrização, com possíveis efeitos sobre a produção da voz.
Entretanto, também não há confirmação de que a cirurgia de 2022 esteja relacionada à rouquidão apresentada pelo presidente.
Discursos, reuniões e eventos públicos exigem uso frequente da voz, sobretudo quando é necessário falar alto por períodos prolongados. Esse esforço pode provocar irritação e inchaço nas pregas vocais, favorecendo o aparecimento de rouquidão.
O envelhecimento também pode modificar o funcionamento da laringe. Com a idade, os músculos podem perder força e os tecidos apresentar menor elasticidade. Essas mudanças podem afetar a intensidade e a estabilidade da voz.
O Ministério da Saúde recomenda evitar falar com esforço, gritar e competir com ruídos do ambiente para reduzir o desgaste vocal.
De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), outros sinais incluem dor de garganta, dificuldade para engolir, alterações na qualidade da voz e sensação de caroço na garganta. Em situações mais avançadas, também pode haver dificuldade para respirar.
A presença desses sintomas não significa necessariamente que exista um tumor. Ainda assim, alterações persistentes precisam ser investigadas.
No caso de Lula, o câncer foi tratado entre 2011 e 2012, enquanto a lesão retirada em 2022 não apresentou malignidade.
O otorrinolaringologista pode realizar exames para observar diretamente as pregas vocais e identificar inflamações, lesões ou outras alterações.
O tratamento depende da causa identificada e pode incluir medicamentos, cirurgia ou terapia fonoaudiológica, conforme orientações da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Entre os cuidados recomendados estão manter a hidratação, evitar o esforço vocal excessivo e reduzir a exposição a fatores irritantes, como fumaça e poluição.
Lula afirmou que tem tomado chá para tentar recuperar a voz. A bebida pode contribuir para a hidratação, mas não substitui a investigação médica. Somente uma avaliação da laringe poderá esclarecer a origem da rouquidão atual do presidente e indicar o tratamento adequado.
Glossário
O que são pregas vocais?
Estruturas na laringe responsáveis pela produção da voz, que vibram ao falarmos.
O que significa rouquidão?
Alteração na voz que a torna áspera ou grave, geralmente causada por inflamação ou lesões nas pregas vocais.
O que é câncer de laringe?
Câncer que se desenvolve nas estruturas da laringe, podendo causar sintomas como rouquidão persistente, dor de garganta e dificuldade para engolir.