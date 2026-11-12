Mpox: variante que causou surto na África avança no Brasil; entenda

O Brasil registrou 1.009 casos de mpox em 2026, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados até quarta-feira, 11. As notificações aceleraram desde outubro, enquanto uma variante do vírus passou a ganhar espaço em estados como São Paulo e Rio de Janeiro.

Trata-se do clado 1b, linhagem associada ao surto de mpox registrado na República Democrática do Congo em 2024. Embora tenha sido relacionada a uma maior capacidade de transmissão naquele contexto, especialistas afirmam que ainda é necessário acompanhar seu comportamento no Brasil.

O avanço da variante foi identificado em levantamentos das secretarias estaduais de Saúde. Apesar da mudança no perfil dos casos, ainda não é possível determinar se o clado 1b provocará mais infecções ou internações no país.

O que é o clado 1b da mpox?

O clado 1b é uma linhagem do vírus que causa a mpox, doença infecciosa que pode provocar febre, dores e lesões na pele.

Essa variante ganhou atenção internacional durante o surto registrado na República Democrática do Congo, quando surgiram preocupações sobre sua capacidade de disseminação e gravidade.

No Brasil, o clado 2b era o mais comum nos surtos anteriores. Neste ano, porém, a circulação do clado 1b passou a aumentar em algumas regiões.

A mudança levou especialistas a reforçar a importância da vigilância genômica, que permite identificar as linhagens do vírus presentes entre os casos analisados.

Onde a variante da mpox está avançando no Brasil?

O Rio de Janeiro e São Paulo registraram mudanças na distribuição das linhagens do vírus ao longo de 2026.

No Rio, a Secretaria de Estado de Saúde informou que, desde setembro, 73% dos casos com identificação da linhagem pertencem ao clado 1b. Os outros 27% correspondem ao clado 2b.

Em São Paulo, a circulação da variante ocorria de maneira pontual no início do ano. A partir de setembro, porém, o clado 1b passou a superar o 2b entre os registros identificados.

Considerando todo o ano de 2026, aproximadamente um terço dos casos no estado corresponde à linhagem 1b. O cenário é diferente do observado em 2024, quando São Paulo identificou apenas um caso dessa variante durante todo o ano.

Clado 1b é mais transmissível e perigoso?

A possibilidade de maior transmissão é uma das principais preocupações relacionadas ao clado 1b. Segundo Rafael Galliez, infectologista do Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), os dados da República Democrática do Congo indicaram uma capacidade de disseminação mais elevada naquele contexto.

Entretanto, ainda não é possível afirmar que o mesmo comportamento ocorrerá no Brasil. De acordo com o O Globo, o especialista também explica que os vírus do clado 1 são considerados mais patogênicos do que os do clado 2, mas o impacto específico da circulação do 1b sobre as internações brasileiras permanece indefinido.

Até o momento, segundo Galliez, não há indicação de um aumento expressivo de hospitalizações ou mortes associado à circulação dessa variante no país. Por isso, será necessário acompanhar os próximos diagnósticos para avaliar se a mudança na linhagem predominante terá consequências sobre a transmissão e a gravidade dos casos.

Circulação de duas variantes exige monitoramento

Outro aspecto que preocupa os especialistas é a presença simultânea dos clados 1b e 2b no Brasil. Segundo Salmo Raskin, médico geneticista e diretor do laboratório Genetika, em Curitiba, essa circulação conjunta reforça a necessidade de acompanhar geneticamente os novos casos.

O especialista destaca a possibilidade teórica de recombinação viral, processo em que vírus diferentes podem trocar material genético durante uma infecção simultânea.

Isso poderia dar origem a uma nova combinação genética, embora o material disponível não indique que esse fenômeno tenha ocorrido no Brasil. O acompanhamento das linhagens é importante para identificar eventuais mudanças no comportamento do vírus.

Quais são os sintomas da mpox?

A mpox pode provocar febre, dores e lesões pelo corpo, manifestações que ajudam a identificar possíveis casos da infecção.

A doença voltou a apresentar aumento de notificações no Brasil desde outubro, mas o volume registrado em 2026 ainda está abaixo do observado durante a crise global de 2022.

Naquele ano, o país chegou a aproximadamente 10 mil casos, enquanto o total informado até 11 de novembro de 2026 é de 1.009 registros.

A presença do clado 1b entre os diagnósticos recentes reforça a importância de acompanhar a evolução dos sintomas e o comportamento da doença.

Como se proteger da mpox?

As medidas de prevenção incluem evitar contato com pessoas infectadas, não compartilhar objetos pessoais ou de uso íntimo e manter a higiene das mãos.

Diante do aumento de casos, o Ministério da Saúde também anunciou medidas para reforçar a disponibilidade de vacinas. Na semana anterior, a pasta autorizou a compra de 25 mil doses do imunizante contra a mpox, por meio do Fundo Rotatório da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

Segundo o ministério, a aquisição busca ampliar o estoque estratégico e garantir a capacidade de resposta do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme a evolução epidemiológica da doença.

No Brasil, a estratégia de vacinação mencionada pelo Ministério da Saúde contempla pessoas vivendo com HIV/Aids que apresentam imunossupressão, com contagem de linfócitos CD4 inferior a 100 células/mm³. A vacina é administrada em duas doses, com intervalo de 28 dias.