Covid-19: o que se sabe sobre a variante XFG, que predomina no Brasil atualmente

A XFG, subvariante do coronavírus, predomina entre as linhagens identificadas pela vigilância genômica brasileira em 2026. Junto de suas descendentes, ela representa cerca de 90% das amostras sequenciadas no período analisado pelo Ministério da Saúde.

O avanço da linhagem chama a atenção em meio ao aumento de casos de covid-19 em algumas regiões do país. Segundo o Estadão, o infectologista Igor Marinho, dos Hospitais São Camilo de São Paulo, explica que a XFG apresenta potencial de transmissão um pouco maior, mas não há evidências de que provoque infecções mais graves do que outras variantes em circulação.

O levantamento do Ministério da Saúde reúne 2.199 sequenciamentos de amostras coletadas entre as semanas epidemiológicas 1 e 42 de 2026. O percentual de 90% se refere a esse conjunto, e não à totalidade dos casos registrados no Brasil.

O que é a variante XFG?

A XFG é uma subvariante da ômicron, linhagem do coronavírus que passou a predominar a partir de 2022. Segundo Marinho, ela permanece sob monitoramento da Organização Mundial da Saúde (OMS), que acompanha sua circulação e possíveis mudanças nas características do vírus.

Esse acompanhamento permite observar a distribuição das linhagens e identificar alterações que possam ter impacto na transmissão ou na gravidade das infecções.

XFG é mais transmissível que outras variantes?

Uma das características observadas na XFG é seu potencial de transmissão um pouco maior, segundo o infectologista. Essa possibilidade, porém, não significa que a subvariante seja necessariamente responsável pelo aumento recente dos casos de covid-19 no Brasil.

O informe do Ministério da Saúde apresenta dados sobre a circulação das linhagens e a evolução das notificações, mas não estabelece uma relação direta entre o predomínio da XFG e o crescimento dos registros.

Portanto, os dados disponíveis não permitem determinar quanto essa subvariante contribuiu para a alta de casos.

Quais são os sintomas da XFG?

Os sintomas associados à XFG são semelhantes aos observados em infecções provocadas por outras variantes do coronavírus.

Segundo Marinho, coriza e tosse estão entre as manifestações possíveis. A infecção também pode evoluir para pneumonia e quadros graves, sobretudo entre pessoas mais vulneráveis.

Até o momento, não foram identificados sintomas específicos que diferenciem a XFG das demais variantes em circulação, conforme avaliação do especialista.

A variante XFG pode causar casos mais graves?

Apesar do potencial de transmissão, não há evidências de que a XFG provoque quadros mais graves do que outras variantes atualmente em circulação, segundo o infectologista. Isso não elimina os riscos associados à covid-19.

Idosos, crianças pequenas e pessoas imunocomprometidas continuam entre os grupos que exigem maior atenção.

O informe do Ministério da Saúde também identificou sinais de aumento dos casos graves da doença em Mato Grosso, Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina.

Apesar dessa tendência, a incidência permanece baixa nessas localidades, de acordo com o levantamento.

Como se proteger?

As recomendações de prevenção permanecem semelhantes às adotadas contra outras variantes do coronavírus.

Na presença de sintomas respiratórios, a orientação é utilizar máscara em ambientes compartilhados e evitar contato com pessoas mais vulneráveis. Sinais como falta de ar ou cansaço crescente durante atividades simples exigem avaliação médica.

O Ministério da Saúde também reforça a importância da vacinação contra a covid-19 para reduzir o risco de casos graves, internações e mortes. As medidas são importantes independentemente da variante responsável pela infecção.