El Niño 2026 pode ser o mais forte desde 1950, aponta boletim atualizado

O El Niño de 2026 pode se tornar o mais forte desde 1950, segundo o quinto boletim do Painel El Niño 2026–2027, divulgado nesta quarta-feira, 11, pela Defesa Civil Nacional. A previsão indica que o fenômeno deve atingir intensidade muito forte entre novembro deste ano e janeiro de 2027.

De acordo com o documento, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) aponta a possibilidade de que o aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial ultrapasse 2,5 °C em relação à média histórica, o que colocaria o episódio entre os mais intensos já monitorados.

O boletim foi elaborado por instituições como o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

As condições de El Niño foram confirmadas pela NOAA em 11 de junho. Desde então, o aquecimento se intensificou nas regiões central e leste do Pacífico. Em outubro, as anomalias de temperatura já superavam 3 °C em algumas áreas de referência do oceano.

Até quando o El Niño deve durar?

As projeções dos centros internacionais de meteorologia indicam que o El Niño deve persistir pelo menos até o primeiro trimestre de 2027, com intensidade forte a muito forte.

O período de maior intensidade está previsto para o trimestre entre novembro de 2026 e janeiro de 2027. Nos meses seguintes, a tendência é de enfraquecimento gradual do aquecimento do Pacífico.

Os efeitos sobre as chuvas e as temperaturas, porém, podem continuar mesmo depois que o fenômeno começar a perder força, segundo o boletim.

Como o El Niño deve afetar o Brasil?

Para o trimestre de novembro a janeiro, os órgãos brasileiros preveem chuvas acima da média na Região Sul e em partes do Sudeste e do Centro-Oeste. Em grande parte do Norte e em áreas do Nordeste e do Centro-Oeste, a tendência é de precipitações abaixo dos níveis habituais.

As temperaturas também devem ficar acima da média em quase todo o país, principalmente na Região Norte. O Rio Grande do Sul é uma das exceções, com previsão de temperaturas abaixo da normal climatológica.

Na Amazônia, a combinação de calor e chuvas insuficientes pode aumentar o risco de propagação de incêndios florestais e dificultar a recuperação dos níveis dos rios.

Já no Sul, o excesso de chuva mantém a preocupação com enchentes e elevação dos níveis dos rios. As projeções também indicam maior risco de cheias em partes do Sudeste em janeiro, especialmente nas bacias dos rios Doce e Paraíba do Sul.

El Niño também pode afetar a produção agrícola

O boletim aponta possíveis impactos sobre o agronegócio, com efeitos diferentes entre as regiões produtoras.

No Nordeste, a previsão de chuvas abaixo da média pode atrasar o plantio de milho e feijão em áreas do Matopiba e prejudicar lavouras de soja durante a floração.

No Sul, o excesso de umidade pode dificultar a colheita do trigo e a semeadura da soja, além de aumentar a ocorrência de doenças nas lavouras.

Em São Paulo e em partes de Minas Gerais, por outro lado, a maior disponibilidade de água pode favorecer o desenvolvimento de culturas como soja, milho, café e cana-de-açúcar, embora chuvas excessivas também representem riscos para a produção.

O painel recomenda o acompanhamento contínuo das previsões meteorológicas e dos alertas da Defesa Civil, já que a intensidade dos impactos dependerá da evolução das condições climáticas nos próximos meses.