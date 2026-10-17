Ciclone deve levar ventos fortes ao litoral do Sul neste sábado

RESUMO ＋ Um ciclone extratropical deve trazer ventos fortes ao litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina neste sábado. O Inmet emitiu alerta laranja para a região, que também terá temperaturas baixas. No domingo, há previsão de geada em partes do Paraná e de Santa Catarina. O frio deve continuar no início da semana.

Um ciclone extratropical deve trazer ventos fortes ao litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina neste sábado, 17. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja, de perigo, para a costa dos dois estados.

Com o sistema sobre o Atlântico Sul, próximo à costa, o sul e o leste gaúchos devem ter um dia de muitas nuvens e chuva isolada. A previsão inclui Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande e Santa Vitória do Palmar.

O frio também deve marcar o fim de semana. Na capital gaúcha, a máxima prevista para este sábado é de 18 °C. Em Curitiba, os termômetros não devem passar de 20 °C.

Domingo tem previsão de geada

A manhã de domingo deve começar fria, com possibilidade de geada no centro, sudoeste e sul do Paraná e no norte de Santa Catarina. Nessas áreas, as mínimas podem ficar próximas de 3 °C, segundo o Inmet.

Apesar do sol entre poucas nuvens no Paraná, as temperaturas devem permanecer baixas ao longo do dia. Curitiba tem mínima prevista de 7 °C. No restante do Sul, a nebulosidade será maior, e ainda pode chover de forma isolada no litoral.

Frio continua no início da semana

O sol deve voltar a predominar na região na segunda-feira, mas a massa de ar frio mantém a possibilidade de geada em áreas dos três estados. Em Porto Alegre, a mínima prevista é de 9 °C; em Florianópolis, de 12 °C.