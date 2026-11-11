Após clima de inverno, temporais voltam ao Centro-Sul; veja previsão

Depois de dias marcados por temperaturas bem abaixo do habitual para novembro, o tempo volta a ficar instável em parte do Brasil. A previsão indica retorno de temporais ao Sul e a áreas de São Paulo nesta quarta-feira, 11, com possibilidade de granizo, raios e rajadas de vento que podem superar 80 km/h. Na quinta-feira, 12, as instabilidades devem ganhar força e alcançar também regiões do Centro-Oeste, segundo o Climatempo.

A mudança ocorre com o afastamento da massa de ar polar que provocou o frio fora de época no Centro-Sul. Com a entrada de ar mais quente e úmido, as condições atmosféricas voltam a favorecer a formação de nuvens carregadas, típicas das estações quentes. Ao mesmo tempo, as temperaturas devem subir gradualmente nas regiões que registraram mínimas baixas nos últimos dias.

O frio fora de época vai acabar?

A massa de ar polar responsável pela queda das temperaturas no Centro-Sul começa a se afastar em direção ao oceano. Com isso, os termômetros devem subir gradualmente, sobretudo a partir desta quarta-feira.

Em São Paulo, a mínima prevista ainda é baixa, de 14°C, com máxima de 26°C nesta quarta-feira. Na quinta-feira, a temperatura máxima pode chegar a 27°C.

No Sul, Porto Alegre deve registrar temperaturas entre 15°C e 28°C, enquanto Florianópolis tem previsão de mínima de 18°C e máxima de 23°C. Curitiba deve ter mínima de 13°C e máxima de 23°C nesta quarta.

Apesar da elevação das temperaturas durante o dia, as manhãs ainda podem apresentar frio em áreas de maior altitude.

Onde há previsão de temporais nesta quarta-feira?

No Rio Grande do Sul, a chuva começa a retornar principalmente ao oeste, às Missões e ao noroeste do estado. Nessas áreas, as pancadas podem vir acompanhadas de descargas elétricas, granizo e rajadas de vento superiores a 80 km/h.

Em Santa Catarina e no Paraná, o aumento da umidade favorece a ocorrência de chuva, inicialmente de forma mais isolada. No litoral dos dois estados, as precipitações podem ocorrer desde as primeiras horas do dia.

Em São Paulo, a previsão aponta pancadas principalmente no norte e no noroeste do estado, em áreas próximas às divisas com Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Há possibilidade de chuva forte, raios, granizo isolado e ventos entre 60 km/h e 80 km/h.

Na capital paulista, o dia deve começar com muitas nuvens e períodos de sol. As pancadas de chuva são esperadas principalmente durante a tarde.

Como fica a previsão nas outras regiões?

No Nordeste, a chuva deve continuar mais intensa no sul da Bahia, com possibilidade de volumes elevados entre Ilhéus e Porto Seguro. Também há previsão de pancadas fortes no interior do Maranhão, no Piauí e no oeste baiano. Em boa parte do litoral norte e leste nordestino, o sol e o calor devem predominar.

No Norte, o calor e a umidade favorecem pancadas de chuva no Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins e em áreas do Pará. Nesta quarta-feira, há possibilidade de chuva forte e trovoadas principalmente no sul e no oeste da região. Na quinta, as instabilidades devem ficar mais concentradas no oeste da Amazônia.

Enquanto isso, Teresina pode registrar máxima de 38°C nesta quarta e quinta-feira, e Boa Vista tem previsão de temperaturas próximas de 37°C.