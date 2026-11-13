Perfume árabe e skincare coreano acendem alerta na Natura: 'Atentos', diz CEO

De perfumes árabes a produtos de skincare coreanos, o recém chegado CEO da Natura (NATU3), Alessandro Carlucci, se diz atento aos novos entrantes no mercado de beleza. “A indústria de cosméticos tem barreiras de entrada que caíram há algum tempo. Esse é um fato presente que está se acirrando. Estamos muito atentos a isso”, disse durante coletiva para apresentar os resultados do terceiro trimestre de 2026, nesta sexta-feira, 13.

Para ‘brigar’ com o que as marcas que ele diz surgirem todos os dias, agilidade e simplicidade são os caminhos escolhidos. “Precisamos estar na frente dessas marcas para lançar produtos antes que elas lancem e com mais qualidade”, afirmou, completando que respeita todos os competidores, mas a Natura tem uma história de mais de 60 anos, com muita qualidade e robustez no desenvolvimento de seus produtos.

“Reconheço que, a cada dia, nasce uma nova marca de cosméticos, ou talvez mais de uma. Por outro lado, não sei por quanto tempo essas marcas vão persistir no mercado, porque precisam se consolidar e, de fato, competir com a mesma qualidade com que competimos. Mas, novamente, para mim, a maneira de nos prepararmos é essa: sermos protagonistas, sairmos na frente e continuarmos inovando”, comentou.

Tem mais coisa que preocupa

O nível de juros elevado, o endividamento das família e a reforma tributária são fatores que também estão no radar dos executivos da empresa. “Estamos nos preparando para um 2027 desafiador, como todas as empresas no Brasil”, apontou Carlucci. Segundo ele, o consumo, de fato, será “contido” com o nível da Selic onde está, porém, o plano traçado ajuda a empresa a ter um norte e a projetar bons frutos no futuro.

Plano este que está relacionado, principalmente, à crise no Brasil. Com o desabastecimento de produtos e problemas nos serviços, Carlucci e Silvia Vilas Boas, CFO da Natura, contam que há todo um planejamento por trás para recuperar a receita líquida no país, que recuou 9%, para R$ 2,92 bilhões.

A Natura tem três frentes principais para recuperar o desempenho do negócio: normalizar o abastecimento e melhorar a eficiência operacional, resolvendo problemas de disponibilidade de produtos, qualidade dos pedidos e prazos de entrega; modernizar a venda por relações, adaptando a proposta de valor aos diferentes perfis de consultoras e integrando os canais físicos e digitais; e acelerar a inovação, com lançamentos mais relevantes e disruptivos, além das melhorias incrementais no portfólio.

“Estamos bastante confiantes de que a execução, com foco e simplicidade, dessas três prioridades que mencionei vai nos levar a avançar gradualmente. Até porque, novamente, elas não são iniciativas que apresentam resultados de curtíssimo prazo. Mas vão nos levar, gradualmente, a enfrentar um 2027 que será desafiador, sim. Estamos confiantes de que estamos escolhendo as prioridades certas e que poderemos avançar no nosso tempo nessas iniciativas”, disse Carlucci.

Somado a isso, a estrutura multimarcas permite atender diferentes públicos: Natura e a Avon têm posicionamentos de preços distintos. Por exemplo, a Avon atua em um preço mais acessível. “Portanto, nossa proposta para o consumidor atende perfeitamente ao consumidor brasileiro, que pode estar sendo afetado pela capacidade de consumo, pelo endividamento das famílias”, complementa o CEO.

Mas, claro, eles afirmam que o negócio é muito sensível à renda disponível e que conhecem a questão do endividamento das famílias e da restrição de crédito. Por conta disso, relembram que a Natura tem uma instituição financeira própria, que permite ter bastante flexibilidade na gestão do crédito para sua base de consultoras.

“Normalmente, essas consultoras não têm acesso a crédito em uma instituição financeira tradicional. Mas temos um relacionamento tão próximo com elas que somos capazes de conceder crédito para apoiá-las a continuar empreendendo e a ter renda, mantendo os patamares de inadimplência abaixo dos níveis do mercado”, diz Vilas Boas.

Por outro lado…

Já o fim da escala 6x1 não é algo que preocupa os executivos da empresa. A possível redução da jornada de trabalho entraram, claro, no planejamento da Natura. Mas a companhia afirma que já se antecipou a uma eventual mudança na legislação e que parte de sua operação está adaptada ao novo modelo. Nas fábricas, os funcionários já trabalham em jornadas de 40 horas semanais, o que, segundo o CEO, reduz a necessidade de ajustes caso a proposta avance.

O desafio maior está no varejo, em que as lojas precisam manter o funcionamento de acordo com os horários dos shoppings. Nesse caso, a empresa avalia que poderá recorrer a contratações ou à reorganização dos turnos para acomodar uma eventual redução da jornada sem comprometer a operação. A discussão ainda está em andamento, mas a companhia diz que o tema já faz parte de suas considerações para o planejamento do negócio.

Como veio o balanço da Natura?

A Natura voltou ao lucro no terceiro trimestre de 2026, com resultado líquido positivo de R$ 49 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 1,93 bilhão registrado no mesmo período do ano passado. A comparação, porém, exige cuidado: boa parte do rombo de 2025 veio de operações descontinuadas, que já foram vendidas pela companhia. Considerando apenas os negócios que continuam na empresa, a Natura saiu de um prejuízo de R$ 119 milhões para um lucro de R$ 49 milhões. O resultado líquido é a última linha do balanço e considera todos os custos, despesas, juros e impostos.

O segundo ponto é o Ebitda, indicador que ajuda a medir quanto resultado a empresa consegue gerar com sua própria operação, antes de descontar juros, impostos, depreciação e amortização. No trimestre, o indicador somou R$ 460 milhões, queda de 0,9% em relação ao mesmo período de 2025. Já a margem Ebitda, que mostra quanto da receita líquida se transforma nesse resultado operacional, subiu de 8,9% para 9,1%. Na prática, significa que, a cada R$ 100 de receita, a Natura gerou R$ 9,10 de Ebitda. A comparação fica menos favorável quando se considera o Ebitda recorrente do ano passado, de R$ 577 milhões: nesse caso, a queda chega a 20,2%.

Depois, vale olhar para a receita líquida, que representa quanto a companhia efetivamente reconhece com suas vendas, já descontados impostos sobre vendas, devoluções e abatimentos. A Natura registrou R$ 5,04 bilhões no trimestre, recuo de 3% em relação ao ano anterior. Em moeda constante, que elimina o efeito da variação cambial, a queda foi de 5,9%. O principal problema continua sendo o Brasil, onde a receita recuou 9%, para R$ 2,92 bilhões. Esse dado ajuda a entender se a empresa está conseguindo vender mais ou se a melhora dos resultados vem de outras frentes.

Na sequência, é importante observar os custos e as despesas, que mostram quanto a companhia gasta para produzir, vender e administrar o negócio. Os custos estão diretamente ligados à produção e à comercialização dos produtos, enquanto as despesas incluem itens como marketing, estrutura administrativa e gastos comerciais. No caso da Natura, as despesas gerais e administrativas caíram 19,7% em um ano, uma economia de R$ 170 milhões. Esse corte ajudou a compensar a perda de R$ 156 milhões na receita. Por outro lado, o aumento dos gastos com marketing e as perdas de estoque pressionaram a rentabilidade da operação.

Outro indicador importante é a dívida líquida, que corresponde ao total das dívidas financeiras descontado o dinheiro disponível em caixa. A Natura encerrou setembro com R$ 3,4 bilhões em dívida líquida, R$ 442 milhões a menos do que em junho. A alavancagem, por sua vez, mede quantas vezes a dívida líquida representa o Ebitda acumulado em 12 meses. No trimestre, caiu de 2,06 vezes para 1,83 vez. Quanto menor esse múltiplo, em geral, maior a capacidade da empresa de administrar suas obrigações financeiras em relação ao resultado operacional que gera.

Por fim, o fluxo de caixa livre mostra quanto dinheiro efetivamente sobra depois de considerar a geração de caixa da operação, os investimentos e os demais desembolsos previstos na metodologia da companhia. É um indicador importante porque lucro contábil não significa necessariamente dinheiro disponível no caixa. No terceiro trimestre, a Natura gerou R$ 122 milhões positivos nas operações continuadas, ante um consumo de R$ 103 milhões no mesmo período de 2025. O resultado indica uma melhora na capacidade de geração de caixa, que também contribui para a redução do endividamento.