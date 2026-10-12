O que aconteceu em laboratório que pesquisa peste na Rússia? Caso ainda tem lacunas

A morte de uma pesquisadora de 28 anos que trabalhava em um laboratório na Sibéria levantou dúvidas sobre uma possível exposição à bactéria causadora da peste. Dias depois do caso, ainda existem lacunas sobre o que provocou a morte e por que cerca de 200 pessoas teriam sido colocadas em quarentena.

A pesquisadora trabalhava no Instituto de Pesquisa Anti-Peste de Irkutsk, na Rússia, que realiza estudos envolvendo a Yersinia pestis, bactéria responsável pela doença. Autoridades russas afirmam que a pesquisadora morreu de pneumonia de origem desconhecida e negam a existência de uma emergência no laboratório.

Relatos não confirmados, porém, levantaram a possibilidade de uma exposição à bactéria no ambiente de trabalho. Informações divulgadas pela imprensa também indicaram que cerca de 200 pessoas que tiveram contato com a pesquisadora teriam sido colocadas em quarentena.

Até agora, não há confirmação de que a morte tenha sido causada pela peste ou de que tenha ocorrido um acidente no laboratório.

O que a Rússia informou

As primeiras informações divulgadas pelas autoridades russas descartaram uma emergência no instituto e afirmaram que a causa da pneumonia permanecia desconhecida.

Na última quarta-feira, 7, cinco dias após a morte, o governo forneceu novos detalhes sobre o episódio. Segundo informações oficiais citadas pela revista científica Nature, a pesquisadora havia sido vacinada contra a peste.

As autoridades também afirmaram que milhares de testes foram realizados e não identificaram patógenos perigosos na pesquisadora ou em outras pessoas potencialmente expostas.

O Kremlin declarou à CNN que manteve a Organização Mundial da Saúde (OMS) informada de acordo com os procedimentos estabelecidos. Ainda assim, a quantidade limitada de informações divulgadas alimentou questionamentos sobre o episódio.

O que ainda não se sabe

Uma das principais dúvidas é a causa da pneumonia que levou à morte da pesquisadora. Também não foi esclarecido se houve algum tipo de exposição dentro do laboratório.

Outra questão envolve as cerca de 200 pessoas que, segundo relatos da imprensa, teriam sido colocadas em quarentena após contato com a pesquisadora.

Se os testes não identificaram um patógeno perigoso, especialistas questionam quais critérios levaram à adoção dessa medida. Também faltam informações detalhadas sobre as circunstâncias que antecederam a doença e sobre uma eventual exposição durante as atividades realizadas no instituto.

A ausência desses dados dificulta determinar exatamente o que aconteceu.

OMS pediu informações

A falta de detalhes levou a OMS e autoridades dos Estados Unidos a solicitarem informações epidemiológicas sobre o episódio. Na última terça-feira, 6, a organização afirmou que acompanhava a situação.

Apesar das incertezas, a avaliação da OMS indicou baixo risco para moradores de Irkutsk.

O risco foi considerado ainda menor para o restante da Rússia e extremamente baixo para a Europa e outras regiões do mundo.

Há risco de uma nova Peste Negra?

Especialistas destacados Nature consideram improvável que o episódio resulte em uma epidemia semelhante à Peste Negra, responsável por milhões de mortes no século XIV.

A situação atual é diferente daquela encontrada há centenas de anos. A Yersinia pestis é conhecida pela ciência e existem antibióticos capazes de tratar a infecção.

Gregory Koblentz, especialista em políticas de biossegurança da Universidade George Mason, afirmou que os avanços em saneamento, higiene e medicina também reduzem os riscos de uma disseminação semelhante à registrada no passado.

Houve acidente no laboratório?

Não há evidências suficientes para afirmar que ocorreu um acidente. As autoridades russas negam que a morte esteja relacionada a uma exposição dentro do instituto.

Koblentz explicou à Nature que acidentes laboratoriais acontecem, mas episódios que resultam na morte de pesquisadores são muito raros.

Caso uma infecção relacionada ao trabalho seja confirmada, será necessário investigar quais mecanismos de segurança falharam.

Instituto pesquisava armas biológicas?

Rumores nas redes sociais também associaram o instituto a pesquisas envolvendo armas biológicas. Segundo Koblentz, não há evidências históricas conhecidas que relacionem especificamente o Instituto de Pesquisa Anti-Peste de Irkutsk ao programa russo de armas biológicas.

A peste ocorre naturalmente naquela região, o que cria uma justificativa de saúde pública para pesquisas sobre a Yersinia pestis, incluindo desenvolvimento de métodos de diagnóstico e detecção.

O especialista também ressaltou que associar automaticamente laboratórios de saúde pública a programas de armas biológicas não é sustentado pelas evidências disponíveis sobre o caso.

Falta de transparência preocupa

Para especialistas, a principal preocupação neste momento não é uma possível pandemia, mas a dificuldade para determinar exatamente o que aconteceu.

Informações sobre a causa da morte, possíveis exposições e medidas adotadas pelo instituto são necessárias para avaliar o episódio e identificar eventuais falhas de biossegurança.

A OMS pode solicitar dados aos países durante eventos de saúde pública, mas depende da colaboração dos governos para obter essas informações. Por isso, por enquanto, essas questões permanecem sem resposta.