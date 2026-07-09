Cientistas querem criar 'quarentena' na Lua antes de aliens chegarem à Terra

À medida que as missões espaciais avançam para destinos cada vez mais distantes, cientistas defendem que a exploração também passe a seguir protocolos mais rigorosos de biossegurança.

A proposta mais recente é criar uma instalação de quarentena na Lua para analisar qualquer material coletado fora da Terra antes que ele seja trazido ao planeta.

A ideia foi apresentada em um artigo publicado na revista científica Ambio. Segundo os autores, futuras missões à Lua, Marte e outros corpos do Sistema Solar poderão retornar com amostras que, embora valiosas para a ciência, também representam riscos biológicos ainda impossíveis de medir.

A Lua como primeira barreira de proteção

Os pesquisadores propõem que todo material extraterrestre seja enviado inicialmente para uma base lunar equipada com um laboratório de contenção biológica.

Nesse ambiente, robôs fariam toda a manipulação e análise das amostras, eliminando a necessidade de contato humano até que eventuais riscos fossem descartados.

Na avaliação dos autores, a Lua funcionaria como uma primeira linha de defesa para a Terra. Caso um organismo desconhecido fosse identificado, ele permaneceria isolado a cerca de 384 mil quilômetros do planeta, reduzindo o risco de uma contaminação acidental.

Por que se preocupar agora?

Embora nunca tenha sido encontrada qualquer evidência de vida extraterrestre, os pesquisadores argumentam que a rápida expansão da exploração espacial exige um planejamento antecipado.

Além das agências governamentais, empresas privadas também passaram a desenvolver missões capazes de coletar e transportar amostras do espaço.

Segundo o estudo, a preocupação não está na probabilidade de encontrar um microrganismo alienígena, mas nas consequências que um organismo completamente desconhecido poderia causar caso chegasse aos ecossistemas terrestres sem controles adequados.

Os autores lembram que a introdução de espécies invasoras já provocou impactos ambientais severos em diferentes regiões do planeta, mostrando que organismos levados para ambientes onde não evoluíram podem alterar ecossistemas de forma permanente.

Robôs fariam todo o trabalho

Pela proposta, as amostras permaneceriam em uma instalação automatizada na Lua, onde sistemas robóticos seriam responsáveis por abrir recipientes, realizar testes e monitorar qualquer sinal de atividade biológica antes que o material pudesse seguir para laboratórios na Terra.

Os pesquisadores afirmam que nenhuma instalação atualmente em operação no planeta é capaz de garantir contenção total diante de um organismo cuja biologia seja completamente desconhecida.

Para eles, desenvolver essa estrutura antes das próximas grandes missões espaciais seria uma forma de preparar a exploração do Sistema Solar sem ampliar riscos para a biosfera terrestre.