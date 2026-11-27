Os espanhóis vão às urnas neste domingo, 29 de novembro, em eleições gerais antecipadas que podem redesenhar o mapa político da quarta maior economia da zona do euro. O pleito ocorre em um ambiente de forte polarização, após um ciclo marcado por debates intensos sobre a crise habitacional, políticas migratórias, corrupção, desgaste institucional e o rumo da economia europeia.

Como a Espanha é uma monarquia parlamentarista, não há voto direto para chefe de governo. Os eleitores escolhem os representantes do Congresso dos Deputados e do Senado. Na prática, vence quem conseguir articular maioria parlamentar — a chamada barreira dos 176 deputados — para ser investido no cargo. Em um Legislativo tradicionalmente fragmentado, isso significa que a disputa não se resume apenas aos grandes partidos nacionais: legendas regionalistas e separatistas, como as catalãs Junts e ERC, a basca EH Bildu, a galega BNG e a União do Povo Navarro (UPN), frequentemente atuam como fiéis da balança nas negociações pós-eleição.

No centro do tabuleiro, porém, quatro nomes lideram os dois grandes blocos que disputam o comando do país — de um lado, a frente progressista; de outro, a direita tradicional e aextrema direita. Conheça os principais candidatos:

Pedro Sánchez (PSOE – Centro-esquerda)

Atual primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez lidera o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) e está há oito anos à frente do Executivo. Economista de formação, ele tenta estender o ciclo socialista defendendo o legado de políticas sociais, a ampliação do Estado de bem-estar e a regularização de imigrantes como vetor econômico. Na reta final da campanha, Sánchez buscou se posicionar como a principal barreira contra a chegada da extrema direita ao governo central, enquanto tenta superar o desgaste causado por denúncias de corrupção envolvendo figuras de seu entorno político e pelas críticas à crise de moradia.

Alberto Núñez Feijóo (PP – Direita/Centro-direita)

Presidente do Partido Popular (PP) e principal líder da oposição, Alberto Núñez Feijóo construiu sua reputação política como gestor moderado ao governar a região da Galícia por quatro mandatos consecutivos antes de assumir o comando nacional da sigla. Sua campanha concentrou ataques na gestão econômica e nos casos judiciais ligados ao governo socialista, prometendo redução de impostos e revisão de gastos públicos. No último debate televisivo, Feijóo chegou a se comprometer a renunciar caso não consiga ser eleito chefe de governo. Seu maior desafio pós-urnas será administrar uma eventual dependência parlamentar do Vox para viabilizar o mandato.

Santiago Abascal (Vox – Extrema direita)

Fundador e líder do Vox, Santiago Abascal comanda a terceira maior força política da Espanha. Ex-integrante do PP, rompeu com os conservadores tradicionais para criar uma legenda de direita radical, com discurso focado no controle rígido de fronteiras, na revisão de leis progressistas, no corte de impostos e na recentralização do poder estatal em Madri. Abascal aposta em se consolidar como peça indispensável para que Feijóo forme maioria. Caso o Vox passe a integrar o Executivo nacional, será a primeira vez que a extrema direita chega ao governo central espanhol desde a redemocratização.

Ada Colau (Frente Ampla – Esquerda)

Ex-prefeita de Barcelona e ativista histórica pelo direito à moradia, Ada Colau lidera a Frente Ampla (Frente Amplio) e é a única mulher entre os quatro principais candidatos. Sua campanha colocou a regulação do mercado imobiliário e o combate à violência de gênero no centro do debate. Embora atue em sintonia com Pedro Sánchez no enfrentamento ao bloco de direita, Colau também pressionou o atual premiê durante a campanha, cobrando medidas mais duras contra o encarecimento dos aluguéis. Seu desempenho nas urnas será decisivo para definir se o campo progressista terá fôlego para manter uma coalizão de governo.