A Black Friday não serve apenas para vender mais. Para uma rede de franquias de saúde bucal que faturou R$ 570 milhões em 2025, a data também virou oportunidade de recuperar receitas atrasadas, renegociar dívidas e trazer de volta pacientes que interromperam tratamentos.

A OrthoDontic, rede especializada em ortodontia com mais de 350 unidades pelo Brasil, oferece descontos de até 80% para pacientes regularizarem pendências financeiras durante a campanha de novembro. A expectativa é recuperar cerca de 30% do valor das dívidas em aberto com as ações de renegociação.

A iniciativa mira consumidores com atrasos de 60 a 90 dias, pacientes inadimplentes há mais de 90 dias e casos envolvendo dívidas protestadas ou em processo de protesto. Dependendo da situação e dos critérios da negociação, os acordos podem chegar a R$ 99,90.

A campanha ocorre em um período estratégico para o orçamento das famílias, às vésperas do pagamento do 13º salário. Para a rede, porém, o objetivo não é apenas colocar as contas em dia. A renegociação também funciona como uma porta de entrada para reativar pacientes que deixaram de frequentar as clínicas.

Da renegociação à retomada dos tratamentos

A estratégia foi desenhada para que o acordo financeiro seja acompanhado de um novo agendamento. A orientação às unidades é convidar os pacientes que regularizarem suas pendências a retomarem o atendimento, preferencialmente na mesma semana, respeitando a avaliação clínica e a disponibilidade das clínicas.

Na ortodontia, a continuidade do acompanhamento é parte importante do tratamento. Por isso, a empresa busca transformar a recuperação de valores em aberto também em retomada de serviços e relacionamento com clientes.

A campanha ainda está em andamento e a rede não possui um balanço consolidado dos valores efetivamente renegociados pelas unidades participantes. A expectativa de recuperar 30% da carteira de débitos é uma projeção da companhia.

Tecnologia para reativar pacientes

A execução da campanha envolve tecnologia de relacionamento com clientes. Mais de 200 clínicas da rede utilizam uma ferramenta que permite segmentar pacientes e automatizar comunicações, direcionando mensagens para públicos elegíveis à renegociação.

Durante a Black Friday, as unidades participantes podem utilizar uma régua padronizada de contatos, adaptada às respectivas políticas comerciais de negociação. O modelo permite acionar pacientes de acordo com o perfil e o tempo de atraso, sem depender exclusivamente de abordagens individuais.

Além dos pacientes com dívidas, a OrthoDontic também aproveita o período para trabalhar consumidores que já demonstraram interesse nos serviços, mas ainda não contrataram um tratamento. Para esse grupo, a campanha prevê condições comerciais especiais para estimular a conversão.

Rede prevê faturar R$ 615 milhões em 2026

A OrthoDontic encerrou 2025 com faturamento de R$ 570 milhões e projeta alcançar R$ 615 milhões em 2026, crescimento de aproximadamente 8%. A rede tem cerca de 350 mil pacientes ativos e já atendeu mais de 8 milhões de pessoas ao longo de sua história.

As ações de renegociação não se limitam à Black Friday. A companhia prevê manter iniciativas de regularização de débitos também em dezembro, ampliando a janela para pacientes reorganizarem suas finanças e retomarem os tratamentos.

A estratégia combina recuperação de receita, redução da inadimplência e reativação da base de clientes. Em vez de buscar apenas novos consumidores, a rede aposta em uma oportunidade que já está dentro de casa: pacientes que passaram pelas clínicas, mas que, por algum motivo, deixaram de pagar ou seguir com o tratamento.