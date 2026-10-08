Morte de cientista na Rússia levanta suspeita de peste e preocupa especialistas; o que se sabe

A morte de uma funcionária de 28 anos de um laboratório de pesquisa na Sibéria levantou dúvidas sobre uma possível exposição à bactéria causadora da peste. Autoridades russas, porém, não confirmaram relação entre a infecção e o óbito.

Darya Shipilova trabalhava no Instituto de Pesquisa Anti-Peste da Sibéria e do Extremo Oriente, em Irkutsk, instituição que investiga diferentes patógenos, incluindo a bactéria Yersinia pestis.

A cientista morreu após desenvolver uma pneumonia de causa ainda desconhecida. Autoridades de saúde russas afirmaram que testes não detectaram infecções relacionadas aos patógenos estudados no laboratório. Também descartaram, até o momento, risco de epidemia.

A falta de informações detalhadas, entretanto, despertou preocupação entre especialistas internacionais e levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a solicitar esclarecimentos às autoridades russas.

Por que o caso preocupa especialistas?

A Yersinia pestis é a bactéria responsável pela peste e pode causar diferentes formas da doença. Uma delas é a peste pneumônica, que atinge os pulmões e pode ser transmitida entre pessoas por gotículas respiratórias. Nos estágios iniciais, a infecção pode ser tratada com antibióticos.

O problema no caso de Shipilova é que ainda não se sabe qual agente provocou a pneumonia. Segundo o jornal The New York Times, especialistas apontam que uma pneumonia isoladamente não seria suficiente para indicar peste, já que diversas infecções podem provocar o quadro.

As dúvidas aumentaram após informações de que mais de 200 pessoas que tiveram contato com a cientista teriam sido colocadas em quarentena em hospitais locais.

Especialistas questionam por que uma medida dessa dimensão teria sido adotada caso os exames não tenham identificado um patógeno preocupante.

OMS pediu mais informações

Relatos não confirmados sobre um segundo caso incomum de pneumonia na região também aumentaram a preocupação. Diante das informações disponíveis, a OMS solicitou dados adicionais à Rússia para esclarecer a situação.

Entre as principais informações ainda desconhecidas estão a causa exata da morte, quais patógenos Shipilova manipulava e quais protocolos de biossegurança eram adotados no laboratório.

Especialistas também defendem a divulgação de dados de sequenciamento genético caso algum agente infeccioso tenha sido identificado. A análise genética permitiria determinar com maior precisão qual microrganismo está envolvido e avaliar possíveis riscos de transmissão.

Até que esses dados sejam divulgados, especialistas ressaltam que não é possível afirmar que Shipilova tenha contraído peste.

Exposição poderia ocorrer no laboratório?

Caso uma infecção por Yersinia pestis fosse confirmada e estivesse associada à pneumonia, uma das hipóteses seria a inalação de partículas infecciosas durante atividades laboratoriais.

Essa possibilidade, entretanto, permanece apenas hipotética enquanto a causa da doença não for esclarecida. Laboratórios que trabalham com patógenos perigosos adotam medidas específicas para reduzir o risco de contaminação.

No caso da bactéria da peste, os protocolos incluem sistemas de filtragem de ar, filtros HEPA, proteção respiratória, controle de aerossóis e acompanhamento da saúde dos profissionais. Mesmo com essas medidas, acidentes laboratoriais podem ocorrer.

Última morte ocorreu em 2009

Uma das últimas mortes conhecidas associadas à exposição laboratorial à Yersinia pestis ocorreu nos Estados Unidos, em 2009. O biólogo Malcolm Casadaban, da Universidade de Chicago, morreu após contato com uma cepa enfraquecida da bactéria utilizada em pesquisas.

O episódio reforçou discussões sobre os riscos relacionados à manipulação de agentes infecciosos em ambientes científicos.

Especialistas destacam que exposições laboratoriais são incomuns devido aos protocolos modernos de segurança.