Organização Mundial da Saúde confirma cinco casos de hantavírus

A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou cinco casos de hantavírus nesta quinta-feira, 7, relacionados a um surto registrado no cruzeiro MV Hondius. Outros três casos seguem sob suspeita. Ao todo, três pessoas morreram.

Segundo o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a embarcação navega atualmente de Cabo Verde em direção às Ilhas Canárias, na Espanha. “Até hoje, foram sinalizados oito casos, incluindo três óbitos. Cinco desses oito casos foram confirmados como causados pelo hantavírus, e os outros três são suspeitos”, afirmou Tedros, em Genebra.

A OMS informou que a cepa identificada é a Andes, presente na América Latina. Trata-se da única variante do hantavírus com registros documentados de transmissão entre pessoas. Tedros alertou que novos casos ainda podem surgir devido ao período de incubação do vírus, que pode chegar a seis semanas.

O navio, de bandeira holandesa, partiu do Ushuaia, no sul da Argentina, em 1º de abril. A embarcação realizou um cruzeiro pelo Atlântico até Cabo Verde e deixou o local na última quarta-feira, 6, com destino à ilha espanhola de Tenerife.

MV Hondius: navio fez rota entre Ushuaia, na Argentina, e Cabo Verde (Alexander Romanovskiy/Oceanwide Expeditions/Divulgação)

OMS descarta risco de epidemia

O diretor de operações de alerta e resposta a emergências sanitárias da OMS, Abdi Rahman Mahamud, afirmou que a organização considera o episódio um “surto limitado”, desde que medidas de saúde pública sejam mantidas.

Já a diretora de prevenção e preparação para epidemias e pandemias da OMS, Maria Van Kerkhove, declarou hoje que o caso “não representa o início de uma epidemia”.

Tedros informou ainda que a Argentina enviará mais de dois mil kits de diagnóstico para laboratórios de cinco países.

O que é o hantavírus?

O hantavírus é um grupo de vírus transmitidos principalmente por roedores selvagens infectados, como ratos e camundongos, que eliminam o vírus por meio de saliva, urina e fezes. A infecção humana pode ocorrer ao inalar partículas contaminadas, ao entrar em contato com esses animais ou, em casos raros, por mordidas.

O vírus recebeu esse nome a partir do rio Hantan, na Coreia do Sul, onde foi identificado durante a Guerra da Coreia.

Os primeiros sintomas costumam se assemelhar aos de uma gripe, com febre, dor de cabeça e dores musculares. Em alguns casos, há relatos de sintomas gastrointestinais, como os observados nos passageiros do navio.

Com a progressão, a doença pode evoluir para quadros mais graves, incluindo dificuldade respiratória, comprometimento cardíaco ou disfunção renal, dependendo da variante do vírus.

O diagnóstico é feito por exames laboratoriais que identificam anticorpos específicos. Não há vacina nem tratamento antiviral específico para o hantavírus, o atendimento médico é baseado no cuidado dos sintomas da doença.

*Com informações da AFP

Saiba tudo sobre o hantavírus