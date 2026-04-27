Ciência

Como o cérebro transformou nostalgia em mercado

Estudos mostram que a nostalgia ativa memória e recompensa no cérebro — e ajuda a explicar por que marcas, vinis e séries lucram com o passado

Nostalgia: termo foi cunhado como doença. Agora, é negócio bilionário (CARME PARRAMON/Getty Images)

Nostalgia: termo foi cunhado como doença. Agora, é negócio bilionário (CARME PARRAMON/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 27 de abril de 2026 às 05h05.

Em 1688, o estudante de medicina suíço Johannes Hofer criou uma palavra nova para descrever o que via em seus pacientes. Combinou o grego nostosretorno — com algosdor — e batizou o resultado de nostalgia.

Em sua dissertação, classificou o estado como uma "doença cerebral" potencialmente fatal, com sintomas como perda de apetite, palpitações, febre e, em casos extremos, podia levar à morte, segundo o Hektoen International. O tratamento prescrito era sangria, purgantes ou, idealmente, retorno ao lar.

Trezentos e trinta e oito anos depois, a nostalgia é estudada em laboratórios de neuroimagem, codificada em estratégias de marketing e responsável por bilhões de dólares em receita anual. E a mudança não é apenas semântica.

O que acontece no cérebro

Em 2022, pesquisadores de duas universidades se propuseram a responder uma pergunta: o que exatamente acontece no cérebro quando alguém sente nostalgia?

As pesquisas mostram que estímulos nostálgicos ativam simultaneamente o hipocampo — responsável pela memória autobiográfica — e o estriado ventral, região central do sistema dopaminérgico de recompensa, segundo estudo publicado no periódico Social Cognitive and Affective Neuroscience, da Oxford Academic.

O estudo, assinado por pesquisadores do Instituto de Psicologia da Academia Chinesa de Ciências e da Universidade de Southampton e publicado em dezembro de 2022, propõe um modelo neural completo da emoção nostálgica.

Segundo os autores, a experiência envolve quatro sistemas cerebrais operando ao mesmo tempo: o córtex pré-frontal medial e o córtex cingulado posterior processam a autorreflexão e a memória autobiográfica; o córtex cingulado anterior regula a resposta emocional; e o striatum, a substância negra e a área tegmental ventral — estruturas centrais do sistema dopaminérgico — processam a recompensa.

O mecanismo é mais preciso do que parece.

O hipocampo recupera a memória. A área tegmental ventral, ao identificar o valor afetivo daquela lembrança, dispara a liberação de dopamina.

Essa dopamina, por sua vez, reforça a conexão entre a memória e seu valor de recompensa, tornando a lembrança mais saliente, mais acessível e mais carregada de significado a cada vez que é evocada.

Os dois sistemas não operam em sequência: coproduzem a experiência. Quanto mais forte a conexão entre eles no cérebro de uma pessoa, maior a intensidade do que ela sente ao ser exposta a um estímulo nostálgico.

O estudo observa ainda que a nostalgia funciona como mecanismo de regulação emocional, não apenas como prazer passivo, mas como motivação ativa.

Experimentos anteriores citados pelos autores mostram que a emoção fortalece a motivação de aproximação, encoraja a tomada de riscos orientada a recompensas e impulsiona a busca por objetivos importantes.

Em termos práticos: uma pessoa em estado nostálgico não está apenas sentindo, mas sendo preparada para agir.

Essa ativação tem consequências práticas e mensuráveis no mercado. Consumidores expostos a estímulos nostálgicos estão dispostos a pagar entre 10% e 15% a mais por produtos, segundo a agência de marketing americana Amra & Elma.

Campanhas com elementos do passado aumentam a probabilidade de viralização em 13 pontos percentuais em relação a anúncios sem esse recurso, segundo a Kantar.

E conteúdos temáticos dos anos 1990 geram hoje uma elevação média de 38% no engajamento em redes como Instagram, TikTok e YouTube, segundo relatório conjunto da Sprout Social e do Cultural Marketing Institute, que analisou mais de 4.200 campanhas em 2026.

A geração que sente falta do que não viveu

O dado mais contraintuitivo desse mercado não é o crescimento, mas quem está comprando. A geração que mais consome nostalgia é precisamente a que não viveu o período que idealiza.

Segundo levantamento da GWI, 50% da Gen Z afirma sentir nostalgia por mídias de décadas anteriores.

Pesquisa publicada no Journal of Global Marketing aponta que a disposição a pagar induzida por nostalgia entre consumidores da Gen Z chega a 25% para marcas nostálgicas, número superior ao de gerações mais velhas que de fato viveram as referências em questão.

E 37% dos integrantes da geração declaram atração específica por conteúdos dos anos 1990, segundo a ContentGrip, mesmo que muitos nem tenham nascido naquela época.

Tecnologia retrô. Colagem

Nostalgia: sentimento virou um mercado (CARME PARRAMON/Getty Images)

Para pesquisadores, o paradoxo tem explicação. Para a Gen Z, a nostalgia é menos sobre reviver o passado e mais sobre lidar com o presente.

Crescer em meio a uma pandemia, incerteza econômica e exposição digital constante tornou as estéticas mais antigas algo que parece mais calmo, mais estável e emocionalmente mais seguro, segundo análise da ContentGrip.

A nostalgia, nesse contexto, funciona como desaceleração emocional — o passado não precisa ter sido vivido para ser usado como escudo contra a ansiedade do presente.

O vinil como caso de estudo

Nenhum produto ilustra essa lógica com mais precisão do que o disco de vinil. Em 2025, o formato ultrapassou US$ 1 bilhão em receita nos Estados Unidos pela primeira vez desde 1983 — num país onde qualquer música do mundo está disponível gratuitamente em segundos. O crescimento é o 19º consecutivo, segundo a RIAA.

O comprador médio não está fugindo do streaming, mas sim comprando as duas coisas ao mesmo tempo.

A receita digital americana chegou a US$ 9,7 bilhões em 2025, enquanto os formatos físicos geraram US$ 1,38 bilhão, e ambas as categorias cresceram simultaneamente, segundo a RIAA. O vinil não compete com o Spotify.

"Quando o mundo está na ponta dos seus dedos, você percebe que tudo é temporário — e o apego pela mídia física volta com força", disse Sean Smith, gerente de marketing da Record Archive, loja de Rochester com 50 anos de história, em entrevista à Rochester First.

O preço médio de um disco de vinil novo cresceu 24% entre 2020 e 2025, chegando a US$ 37,22, segundo a Discogs.

Analistas esperavam que o encarecimento freasse a demanda. Não freou. A fricção, para os novos consumidores, é parte do produto, não um defeito dele.

O que a indústria aprendeu

A lógica da nostalgia como ativo estratégico está sendo codificada pela indústria em tempo real — e os casos mais ilustrativos não vêm de campanhas de marketing, mas da cultura pop.

Em maio de 2022, a quarta temporada de Stranger Things estreou na Netflix usando Running Up That Hill, de Kate Bush, como tema central de uma personagem. A música tinha 37 anos.

No dia seguinte à estreia, os streams globais da faixa no Spotify cresceram 8.700%, segundo a Billboard. Em junho daquele ano, a canção acumulou 106,7 milhões de streams apenas nos Estados Unidos e chegou ao número 3 do Billboard Hot 100 — seu pico original, em 1985, havia sido o número 30.

Bush ganhou US$ 2,3 milhões em royalties de streaming entre maio e junho de 2022, segundo a Luminate. Em 2025, com a quinta e última temporada da série, a música ultrapassou 1,5 bilhão de streams no Spotify e voltou ao Top 15 britânico, segundo o NME.

Por que a geração mais conectada da história está pagando para se desconectar

Campanhas com apelo nostálgico aumentam o prazer percebido pelo consumidor em 15 pontos e a distintividade da marca em 14 pontos, segundo pesquisa da Kantar com banco de dados de 250 mil anúncios testados. Relançamentos de produtos descontinuados geram elevação de 24% em compras repetidas.

E edições limitadas com apelo retrô aumentam a intenção de compra em 27%, segundo a Amra & Elma — porque escassez somada a nostalgia é, segundo os dados, a combinação de maior poder de conversão disponível na cultura pop.

Acompanhe tudo sobre:Pesquisas científicasMúsica pop

Mais de Ciência

Vermes em salmão enlatado de 40 anos revelam recuperação dos oceanos

Esses idosos de 80 anos têm memória melhor que adultos de 50, revela estudo

Nova força da natureza? Estudo revela como humanos moldam a Terra

Câncer no coração é raro? Resposta pode estar no batimento cardíaco

Mais na Exame

Pop

O paradoxo bilionário do vinil: por que a geração do streaming paga por discos

Mercados

Bolsa cai no Brasil e NY sobe: o dinheiro está voltando para os EUA?

Exame IN

Ryo chegou a R$ 3,3 bi sob gestão enquanto fundos de ações 'tomavam' resgate

Esporte

Miami Open: João Fonseca perde para Rafael Jodar e quebra raquete