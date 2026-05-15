Pai luta com onça para salvar menina de 8 anos em trilha na Chapada dos Veadeiros

Uma menina de 8 anos sofreu um ataque de uma onça-parda na tarde desta quinta-feira, 14, durante um passeio com a família na região da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. O caso ocorreu no atrativo turístico Cordovil, dentro do Santuário Volta da Serra, em Alto Paraíso de Goiás, enquanto a criança retornava de uma trilha realizada para celebrar o aniversário.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a menina estava acompanhada dos pais, do irmão e de um funcionário da fazenda responsável pelo acompanhamento do grupo no momento em que foi atacada pelo animal. A criança sofreu, possivelmente, uma mordida na região do rosto. A família mora em Brasília e havia comemorado o aniversário da menina na quarta-feira, 13.

Durante o ataque, o pai da criança e o funcionário da fazenda tentaram afastar a onça e entraram em luta corporal com o animal. Após soltar a menina, a onça-parda avançou contra o funcionário, que reagiu ao lançar uma mochila na direção do felino.

"A onça mordeu a mochila e, em seguida, fugiu para a mata", informou a corporação.

Após o ataque, funcionários da fazenda colocaram a criança em um veículo e a levaram até o Hospital Municipal de Alto Paraíso de Goiás. Na noite desta quinta-feira, 14, a menina foi transferida de ambulância para o Hospital de Base de Brasília. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dela.

O Santuário Volta da Serra informou, em nota, que acompanha o caso e declarou que a onça-parda estava sobre uma árvore quando foi vista pelo grupo. O empreendimento afirmou ainda que a criança recebeu atendimento imediato e segue acompanhada pela família e por equipes médicas em Brasília.

A Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, declarou que prestou suporte desde a chegada da menina à unidade hospitalar, garantindo o atendimento inicial e a transferência para a capital federal.

Presença de animais silvestres faz parte do ecossistema da região

O comunicado divulgado pelo empreendimento destaca que especialistas apontam que a onça-parda possui comportamento predominantemente arredio. Segundo a nota, reações defensivas podem ocorrer em situações de aproximação inesperada, principalmente em áreas de mata preservada.

Para Marcello Clacino, turismólogo e coordenador do Busca e Salvamento da Chapada dos Veadeiros, a circulação de animais silvestres de grande porte integra as características naturais de regiões de preservação ambiental.

"A ocorrência de fauna silvestre representa um importante indicativo de equilíbrio ecológico e conservação do bioma Cerrado. A presença desses animais integra a dinâmica natural desses ecossistemas e exige atenção permanente às orientações de segurança durante atividades de turismo de natureza e aventura", afirmou ao jornal O Globo.

Após o episódio, o Santuário Volta da Serra informou que iniciou uma revisão dos protocolos de visitação, além do reforço na sinalização e nas orientações preventivas destinadas aos turistas. Segundo a instituição, o trabalho ocorre em alinhamento com profissionais especializados e órgãos competentes responsáveis pelo acompanhamento do caso.