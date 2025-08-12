O segredo por trás da nostalgia que faz você comprar sem pensar duas vezes

Campanhas recentes da Brasil Cacau e do McDonald’s têm mostrado como a nostalgia se tornou uma das ferramentas mais poderosas do marketing atual. Seja no resgate de sabores clássicos ou na volta de embalagens e personagens icônicos, essas ações exploram memórias afetivas.

De acordo com Hugo Cavalari, especialista em marketing, a nostalgia é mais do que uma tendência estética: trata-se de um comportamento de consumo.

“No passado, havia menos excesso de informação e as mensagens eram mais consistentes. Isso permitiu criar vínculos emocionais duradouros”, afirma Hugo.

“Hoje, é mais difícil gerar lembranças tão fortes, por isso, marcas aproveitam o que já foi construído lá atrás”, ele complementa.

Por que a nostalgia funciona tão bem?

Hugo explica que resgatar elementos marcantes do passado é como entrar por um “atalho” já existente na mente do consumidor. “Na formação de memória, temos o lado declarativo — aquilo que é repetido e fixado precisamente — e o não declarativo, que vem da emoção”, diz.

"Quando uma marca, no passado, conseguiu trabalhar nas duas frentes — declarativa e não declarativa — como fez a Turma da Mônica, ela criou um caminho neural muito forte. Reviver isso hoje é extremamente benéfico" Hugo Cavalari, especialista em marketing

@brasilcacau Com um molde exclusivo da Brasil Cacau, o icônico chocolate da Turma da Mônica® foi repaginado e traz muita nostalgia e sabor em uma só mordida com nosso irresistível chocolate ao leite! 🍫 Não perca essa delícia especial para o Dia das Crianças! Acesse o link da bio, nosso APP ou vá até uma loja física pra garantir o seu. 🎉🧡 BrasilCacau TamoJuntoERecheado Chocolate DiaDasCrianças TurmaDaMônica ♬ som original - brasilcacau - brasilcacau

Essa força é potencializada pelo contraste com a estética minimalista que dominou o design e a publicidade nas últimas décadas.

“Anos 80 e 90 eram marcados por cores vibrantes, personagens e comunicação expansiva. Quando trazemos isso para o presente, cria-se um choque emocional que se destaca em meio ao excesso de novidades”, avalia.

O desafio das novas gerações

Segundo Hugo, o impacto da nostalgia é maior entre públicos que viveram épocas com mais estabilidade cultural e menos saturação de informação.

"Para gerações como alfa e beta, que nasceram em um mundo onde tudo muda muito rápido, a construção de memórias afetivas é mais superficial. No futuro, vai ser mais difícil para as marcas criarem conexões profundas" Hugo Cavalari, especialista em marketing

Ainda assim, mesmo para públicos jovens, a estratégia pode funcionar quando vinculada a experiências emocionais e ícones que ultrapassam o tempo.

“A nostalgia não é só lembrar do passado. É reativar um sentimento e quando isso acontece, o consumo deixa de ser apenas racional, ele se torna pessoal”, conclui.

