Cientistas encontram sinais de nova placa tectônica se formando na África

A África subsaariana pode estar entrando nos estágios iniciais de uma transformação geológica capaz de mudar o mapa do planeta em milhões de anos. Cientistas encontraram novos indícios de que a Fenda de Kafue, na Zâmbia, pode estar evoluindo para uma nova fronteira entre placas tectônicas.

O estudo foi publicado na revista científica Frontiers in Earth Science e analisou gases liberados por fontes termais e poços geotérmicos localizados sobre a estrutura geológica. Segundo os pesquisadores, os resultados fortalecem a hipótese de que a antiga fenda continental voltou a apresentar atividade tectônica.

A Fenda de Kafue faz parte de uma extensa zona de rift com cerca de 2.500 quilômetros de extensão, que atravessa regiões entre a Tanzânia e a Namíbia.

A possível 'ruptura' da África

Os cientistas coletaram amostras de gás em fontes termais na região de Gwisho, na Zâmbia. O principal objetivo era analisar a proporção entre os isótopos hélio-3 e hélio-4. Segundo a pesquisadora Rūta Karolytė, a equipe encontrou níveis elevados de hélio-3, elemento normalmente associado a materiais vindos do manto terrestre.

Os pesquisadores afirmam que esse tipo de sinal geoquímico pode indicar que a crosta terrestre está sendo esticada e enfraquecida, permitindo a subida de fluidos profundos até a superfície.

Para a análise, a equipe observou amostras de seis pontos localizados na área da suposta fenda. Em fontes termais situadas fora da região, o aumento de hélio-3 não foi identificado.

Antes mesmo do novo estudo, pesquisas anteriores já haviam apontado sinais incomuns na região. Entre os indícios observados estavam pequenos terremotos detectados por instrumentos, aumento da temperatura subterrânea e mudanças discretas na elevação do solo registradas por satélites.

Segundo os pesquisadores, essas evidências sugerem que a área pode estar tectonicamente ativa, apesar de ter sido considerada inativa durante décadas.

Como nasce uma placa tectônica?

Especialistas explicam que uma fenda continental ativa pode evoluir lentamente até se tornar um novo limite de placas tectônicas. Esse processo ocorre quando a crosta terrestre começa a se romper gradualmente, podendo futuramente abrir espaço para a formação de mares ou oceanos.

A África já possui um exemplo desse fenômeno em andamento: o Rift da África Oriental, região marcada por vulcões, terremotos e grandes lagos.

No caso da Fenda de Kafue, porém, os cientistas afirmam que o processo ainda estaria em estágio muito inicial. Segundo o geólogo Mike Daly, a separação tectônica poderia levar milhões de anos para evoluir.

A pesquisadora Estella Atekwana, por sua vez, afirmou que estudar uma possível fronteira tectônica em formação oferece uma oportunidade rara para entender como novos limites de placas surgem na Terra.

Descoberta também pode ter impacto econômico

Além do interesse científico, os pesquisadores afirmam que a atividade geotérmica da região pode trazer benefícios econômicos para a Zâmbia. Segundo os especialistas, o país pode ampliar projetos de energia geotérmica e até explorar reservas naturais de hélio, gás utilizado em equipamentos médicos e na indústria tecnológica.

Os cientistas agora pretendem ampliar a coleta de amostras em uma área geográfica maior para verificar se os sinais detectados são contínuos ao longo de toda a possível nova fronteira tectônica.