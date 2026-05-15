O truque para detectar mentiras talvez não esteja nas expressões faciais

A voz humana pode revelar muito mais do que palavras. Segundo pesquisadores destacados pelo jornal The Guardian, ouvir alguém falar sem distrações visuais pode aumentar significativamente a capacidade de identificar mentiras.

Estudos citados na reportagem indicam que as pessoas conseguem detectar enganações com mais precisão quando apenas escutam a voz de alguém, sem observar expressões faciais ou linguagem corporal.

A descoberta chama atenção uma vez que contraria a ideia popular de que os sinais visuais seriam os principais indicadores de mentira.

Mentiras alteram a fala em segundos

Pesquisadores afirmam que mudanças na voz podem surgir rapidamente em situações de estresse, medo ou ansiedade.

Segundo a neurocientista Sophie Scott, da University College London, a adrenalina altera músculos ao redor da laringe, deixando a voz mais aguda, trêmula ou acelerada.

O cérebro humano também consegue captar informações sutis relacionadas a emoções, humor, origem geográfica, idade e até estado de saúde poucos milissegundos após ouvir alguém falar.

Especialistas explicam que fatores como pausas incomuns, ritmo alterado e mudanças na entonação podem funcionar como pistas de tensão emocional — embora não sejam provas definitivas de mentira.

Por que ouvir funciona melhor do que sinais visuais

Pesquisas conduzidas pela cientista Dora Giorgianni, da University of Portsmouth, mostraram que pessoas tiveram desempenho melhor na identificação de mentiras quando ouviram apenas o áudio de entrevistas. Segundo o estudo, participantes que apenas escutaram as gravações acertaram mais do que aqueles que assistiram aos vídeos completos.

Os pesquisadores explicam que o cérebro humano possui capacidade limitada para processar simultaneamente informações auditivas e visuais. Quando expressões faciais, gestos, voz e conteúdo verbal competem pela atenção ao mesmo tempo, aumentam as chances de interpretações incorretas.

Nem a IA consegue identificar tudo

Especialistas ressaltam que não existe um “nariz de Pinóquio” capaz de denunciar mentiras de forma infalível. Segundo os cientistas, muitos comportamentos associados à mentira também aparecem em pessoas nervosas, tímidas ou sob pressão.

Falar rápido, hesitar ou elevar o tom da voz podem indicar ansiedade — e não necessariamente enganação. Pesquisadores afirmam ainda que tecnologias de inteligência artificial voltadas para detectar mentiras pela voz continuam enfrentando limitações importantes.

A especialista em análise forense de voz Frederika Holmes afirmou ao jornal que a voz humana varia constantemente conforme o contexto, o estado emocional e a situação da conversa. Segundo ela, diferentemente do DNA, a voz não permanece estável ao longo da vida e pode apresentar mudanças até mesmo durante um único diálogo.

A voz entrega pistas — mas não verdades absolutas

Segundo a pesquisadora Silke Paulmann, da University of Essex, o cérebro começa a interpretar sinais emocionais e sociais da voz em cerca de 200 milissegundos. Antes mesmo de compreender totalmente as palavras, o sistema nervoso central já avalia pistas relacionadas a emoções, intenções e comportamento.

Os pesquisadores afirmam que essa habilidade foi moldada ao longo da evolução humana e ajudou na comunicação social e na percepção de ameaças.

Ainda assim, especialistas alertam que muitas interpretações feitas a partir da voz também podem refletir preconceitos, além de expectativas e experiências pessoais de quem está ouvindo.